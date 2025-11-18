Duy Tân hỗ trợ người dân Huế khắc phục hậu quả do bão lũ

Ngày 13 và 14-11-2025, Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân (Duy Tân) đã phối hợp với Cục Xây dựng Phong trào và Bảo vệ An ninh Tổ quốc (Bộ Công an), Công an TP Huế đồng hành cùng chính quyền địa phương và cộng đồng trong công cuộc tái thiết sau bão lũ.

Đại diện Duy Tân đã trao 400 phần quà cho người dân xã Quảng Điền và phường Hóa Châu (TP Huế). Phần quà gồm các vật dụng thiết thực như tủ, thau, xô, thùng, bình giữ nhiệt, cần xé… giúp bà con dọn dẹp nhà cửa, khôi phục sinh hoạt và sản xuất sau thiên tai.

Người dân xã Quãng Điền, TP Huế nhận những phần quà ý nghĩa và thiết thực từ Duy Tân

Đặc biệt, 40 hộ gia đình khó khăn nhận được hỗ trợ từ Quỹ CSR "Chia sẻ yêu thương". Đây là nguồn động viên tinh thần quý giá, tiếp thêm nghị lực để người dân sớm ổn định cuộc sống. Tổng giá trị tài trợ gần 246 triệu đồng.