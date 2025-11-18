Doanh nghiệp
18/11/2025 15:08

Duy Tân hỗ trợ người dân Huế khắc phục hậu quả do bão lũ

In bài viết

Hành trình “Chia sẻ yêu thương” của Duy Tân đã đến TP Huế – nơi người dân đang nỗ lực vượt qua những tổn thất do bão số 12 để lại.

Ngày 13 và 14-11-2025, Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân (Duy Tân) đã phối hợp với Cục Xây dựng Phong trào và Bảo vệ An ninh Tổ quốc (Bộ Công an), Công an TP Huế đồng hành cùng chính quyền địa phương và cộng đồng trong công cuộc tái thiết sau bão lũ.

Đại diện Duy Tân đã trao 400 phần quà cho người dân xã Quảng Điền và phường Hóa Châu (TP Huế). Phần quà gồm các vật dụng thiết thực như tủ, thau, xô, thùng, bình giữ nhiệt, cần xé… giúp bà con dọn dẹp nhà cửa, khôi phục sinh hoạt và sản xuất sau thiên tai.

Duy Tân hỗ trợ người dân Huế khắc phục hậu quả do bão lũ - Ảnh 1.

Người dân xã Quãng Điền, TP Huế nhận những phần quà ý nghĩa và thiết thực từ Duy Tân

Đặc biệt, 40 hộ gia đình khó khăn nhận được hỗ trợ từ Quỹ CSR "Chia sẻ yêu thương". Đây là nguồn động viên tinh thần quý giá, tiếp thêm nghị lực để người dân sớm ổn định cuộc sống. Tổng giá trị tài trợ gần 246 triệu đồng.

PV
từ khóa : Huế, thiên tai, gia đình khó khăn, bão lũ, Duy Tân
Bay đẳng cấp Boss cùng Vietjet chỉ từ 1,8 triệu đồng

Bay đẳng cấp Boss cùng Vietjet chỉ từ 1,8 triệu đồng

Tiêu dùng 11:22

Vietjet đang ưu đãi đặc biệt hai hạng vé Business và SkyBoss trên các đường bay phủ khắp Việt Nam từ nay đến hết 31-01-2026, với mức giá chỉ từ 1,8 triệu đồng

Tierra Natural Diamond "đổ bộ" Ngã Sáu Phù Đổng: Bước tiến lớn của thương hiệu kim cương Việt

Tierra Natural Diamond "đổ bộ" Ngã Sáu Phù Đổng: Bước tiến lớn của thương hiệu kim cương Việt

Thị trường 10:30

Tierra Natural Diamond chính thức khai trương cửa hàng mới tại Ngã Sáu Phù Đổng – một trong những vị trí sầm uất TP HCM, đánh dấu bước tiến mới của thương hiệu.

Những lợi thế nổi bật của Charm Resort Long Hải trong phân khúc nghỉ dưỡng phía Nam

Những lợi thế nổi bật của Charm Resort Long Hải trong phân khúc nghỉ dưỡng phía Nam

Thị trường 09:00

Sở hữu vị trí đắc địa, pháp lý minh bạch và tiến độ hoàn thiện ấn tượng, Charm Resort Long Hải đang trở thành tâm điểm của thị trường nghỉ dưỡng phía Nam.

BIDV và JBIC ký kết Thỏa thuận hợp tác về tài chính xanh

BIDV và JBIC ký kết Thỏa thuận hợp tác về tài chính xanh

Ngân hàng 21:28

Hai bên thống nhất tăng cường quan hệ hợp tác song phương hướng tới mục tiêu khử các-bon và chuyển dịch năng lượng của Việt Nam.

Trân trọng niềm tin khách hàng Việt suốt hành trình 36 năm

Trân trọng niềm tin khách hàng Việt suốt hành trình 36 năm

Doanh nghiệp 20:00

(NLĐO) - 36 năm không chỉ là cột mốc thời gian, mà là hành trình của niềm tin, lựa chọn và tình cảm - điều không phải thương hiệu bán lẻ nào cũng có được.

ACB phối hợp cơ quan thuế TP HCM giúp hộ kinh doanh chuyển từ thuế khoán sang kê khai

ACB phối hợp cơ quan thuế TP HCM giúp hộ kinh doanh chuyển từ thuế khoán sang kê khai

Thị trường 16:03

ACB xuống từng cơ sở, hỗ trợ hộ kinh doanh 60 ngày cao điểm chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Công bố bộ vật phẩm Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank Mùa thứ 8

Công bố bộ vật phẩm Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank Mùa thứ 8

Thị trường 15:21

Bộ vật phẩm thi đấu của mùa giải năm nay lấy cảm hứng tầm nhìn xây dựng Thành Phố Hồ Chí Minh thành siêu đô thị quốc tế.


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn