Đưa điện về bản làng, hải đảo xa xôi

Trong tháng 10-2025, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã bảo đảm cung cấp điện, an toàn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Lũy kế 10 tháng năm 2025, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống đạt 268,82 tỉ KWh.

Thay thế nguồn điện diesel giá cao ở Côn Đảo

Đầu tháng 9-2025, Ban Quản lý dự án điện 3 - EVN đã đóng điện xung kích thành công trạm biến áp 110 KV Côn Đảo, phục vụ việc cấp điện từ điện lưới quốc gia cho đặc khu Côn Đảo, TP HCM. Trước đó, vào lúc 19 giờ 9 phút ngày 2-9, EVN cũng đã tổ chức đóng điện thành công dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho đặc khu Côn Đảo. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19.8.1945 - 19.8.2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2025).

Việc đóng điện thành công dự án đã góp phần bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho đặc khu Côn Đảo, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và nâng cao đời sống nhân dân. Đặc biệt, việc cấp điện từ lưới điện quốc gia sẽ thay thế các nguồn phát điện diesel tại chỗ, giảm chi phí sản xuất điện, hạn chế phát thải khí nhà kính, góp phần thực hiện cam kết giảm phát thải và phát triển bền vững của Việt Nam.

Thi công kéo dải cáp ngầm cấp điện từ điện lưới quốc gia ra Côn Đảo

Đây là bước ngoặt quan trọng trong việc hiện thực hóa chiến lược phát triển hạ tầng năng lượng quốc gia, thể hiện quyết tâm của Chính phủ, ngành điện và các đơn vị tham gia dự án trong việc chăm lo, phát triển hạ tầng cho khu vực biển đảo, vùng biên giới - hải đảo của Tổ quốc.

Về cấp điện cho 113 thôn bản lõm sóng, EVN thông tin các Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và miền Trung đã hoàn thành cấp điện cho 35/35 trạm BTS tại các thôn bản lõm sóng chưa có điện. Còn lại 72 trạm BTS cấp điện bằng nguồn tại chỗ, EVN đã hoàn thành các công tác chuẩn bị cấp điện và chờ kế hoạch lắp đặt trạm BTS của MobiFone để triển khai.

Nhân viên điện lực đang vận hành drone khắc phục thiên tai

Tối ưu việc cấp điện cho các đảo tiền tiêu

Về cấp điện cho các thôn bản chưa có điện, EVN đã tổng hợp khối lượng đầu tư cấp điện cho các thôn bản, hộ dân chưa có điện, hộ dân câu đuôi, các trạm bơm tưới quy mô vừa và nhỏ khu vực đồng bằng sông Cửu Long theo mục tiêu của Chương trình cấp điện nông thôn miền núi hải đảo để đăng ký vốn ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 - 2030 theo chỉ đạo của Bộ Công Thương và Bộ Tài chính.

Theo Tổng Giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn, dưới sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, EVN chú trọng đầu tư cấp điện nông thôn miền núi, hải đảo với tổng vốn đầu tư khoảng 12.000 tỉ đồng/năm, góp phần thay đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, thực hiện an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ an ninh - quốc phòng, chủ quyền lãnh thổ và biển đảo của Tổ quốc.

Đến nay, 100% xã, 99,85% số hộ dân có điện, trong đó số hộ dân nông thôn có điện đạt 99,75% (năm 2010 là 73,5%). EVN cũng đã đảm nhận cấp điện cho các đặc khu, trong đó có hệ thống điện trên quần đảo Trường Sa, các nhà giàn dầu khí, các đảo có vị trí chiến lược như: Phú Quốc, Cô Tô, Lý Sơn, Kiên Hải, Lại Sơn, Tiên Hải... đều được cấp điện lưới quốc gia bằng cáp ngầm xuyên biển.

Cùng với đó, EVN đã chỉ đạo các đơn vị huy động nhân lực tham gia hỗ trợ khắc phục sự cố do bão gây ra cho hệ thống điện, nhanh chóng khôi phục cung cấp điện trở lại cho các khách hàng bị ảnh hưởng, đồng thời vẫn phải bảo đảm an toàn.

125,6 tỉ đồng thực hiện các chương trình an sinh xã hội 10 tháng đầu năm 2025, tập đoàn và các đơn vị thành viên đã có nhiều hoạt động an sinh xã hội có ý nghĩa thiết thực với tổng giá trị khoảng 125,6 tỉ đồng, trong đó, tham gia tài trợ, ủng hộ chương trình "xóa nhà tạm, nhà dột nát" ở nhiều địa phương với tổng số tiền gần 50 tỉ đồng; hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt ở nhiều địa phương ở miền Bắc và miền Trung với tổng số tiền khoảng 31,7 tỉ đồng.





