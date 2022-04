Singapore, Hàn Quốc chào đón du khách Việt Nam

Tất cả du khách đã tiêm chủng đầy đủ và trẻ em từ 12 tuổi trở xuống sẽ được nhập cảnh khi xuất trình giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm COVID-19 được thực hiện trong vòng 2 ngày trước khi khởi hành tới Singapore.

Chiến dịch SingapoReimagine giới thiệu nhiều khía cạnh khác nhau của Đảo quốc Sư tử, từ các địa điểm du lịch thú vị, các nhà hàng độc đáo, cho đến các trải nghiệm chăm sóc sức khỏe theo lối sống bền vững. Một Singapore rất mới đang chờ đón du khách Việt Nam tự mình khám phá. Với các biện pháp an toàn và vệ sinh được tăng cường, du khách có thể hoàn toàn an tâm khi du lịch trong bối cảnh bình thường mới và dịch COVID-19 vẫn còn đang hiện hữu.

Cũng từ ngày 1-4, du khách Việt Nam đến Hàn Quốc không phải cách ly 7 ngày nếu đã tiêm chủng đầy đủ và đăng ký lịch sử tiêm chủng với trang web Q-Code của Hàn Quốc. Nhằm khởi động quảng bá du lịch Đảo Jeju tại Việt Nam, KTO Việt Nam và Cục xúc tiến Du lịch Jeju đồng tổ chức cuộc thi "Từ Nét Vẽ, Đến Jeju" dành cho những bạn trẻ mê xê dịch, yêu hội họa thỏa sức thể hiện chuyến du lịch mơ ước của mình tại hòn đảo thiên đường của Hàn Quốc từ ngày 11-4 đến 8-5-2022.

Cuộc thi Vẽ minh họa "TỪ NÉT VẼ, ĐẾN JEJU"

Cuộc thi dành cho mọi người, chỉ cần sáng tạo tác phẩm vẽ minh họa (vẽ tay/thiết kế đồ hoạ) kể câu chuyện du lịch của mình tại đảo Jeju (có thể tưởng tượng hoặc kể lại câu chuyện du lịch của chính mình) theo 2 chủ đề: I & Jeju (du lịch một mình) hoặc We & Jeju (du lịch cùng bạn bè/người thân…). Tác phẩm phải thể hiện ở khổ A4 (ngang hoặc dọc), độ phân giải tối thiểu 300dpi, dung lượng file hình tối thiểu 500KB, file thiết kế 300MB.



Cuộc thi vẽ với những giải thưởng giá trị như bảng vẽ Wacom sành điệu, voucher Tiki với giá trị 1.000.000 đồng cùng nhiều giải thưởng khác. Thông tin chi tiết tham cuộc thi tại https://drawjejunow.visitkorea.org.vn/

Đối với những du khách Việt đang tìm kiếm nguồn cảm hứng cho chuyến đi trong tương lai, Booking.com "bật mí" "những thành phố hiếu khách nhất" Việt Nam năm 2022 dựa trên hơn 232 triệu đánh giá được xác minh từ những du khách "người thật việc thật" trên Booking.com. Không chỉ phong phú về cảnh quan và văn hóa, các điểm đến này còn mang tới du khách những trải nghiệm chào đón và sự hiếu khách tuyệt vời, khiến hành trình của khách thêm trọn vẹn.

Hội An đứng đầu danh sách thành phố hiếu khách nhất Việt Nam, theo sau là Phong Nha và Ninh Bình. Hội An cũng lọt vào danh sách top 10 thành phố hiếu khách nhất thế giới năm 2022 của Booking.com. Từ những thành phố lịch sử, điểm tham quan văn hóa cho đến chốn nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên hoang sơ, hãy lưu lại những điểm đến hấp dẫn này cho chuyến đi của bạn để có một kỳ nghỉ thực sự đáng nhớ: Hội An, Phong Nha, Ninh Bình, Huế, Mũi Né, Tuy Hoà, Mai Châu, Đồng Hới, Sapa, Côn Đảo.