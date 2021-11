Ngỡ ngàng vẻ đẹp Nam đảo Phú Quốc trong hành trình “Welcome Home” mùa 2

Là chương trình tri ân của Sun Property (thành viên Sun Group) dành cho những chủ sở hữu, nhà đầu tư cùng chung tình yêu với Nam đảo Phú Quốc, hành trình "Welcome Home" mùa 2 tại Nam đảo kéo dài trong 3 ngày từ 19 đến 21-11 - thời điểm đảo ngọc đang độ đẹp và lãng mạn nhất.

Lễ ký kết hợp đồng quản lý khách sạn La Festa Phu Quoc giữa Sun Group và Hilton Worldwide

Mở đầu chuỗi sự kiện và trải nghiệm đẳng cấp, lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn Sun Group và Tập đoàn khách sạn nổi tiếng thế giới Hilton Worldwide chiều 19-11 đã chính thức xác lập sự hiện diện của "ông lớn" ngành khách sạn tại Nam đảo ngọc với Khách sạn La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton đẳng cấp 5 sao +. Sự hợp tác này được đánh giá sẽ nâng tầm trải nghiệm nghỉ dưỡng cho du khách tại thị trấn Địa Trung Hải và bổ sung thêm trong bộ sưu tập những thương hiêu vận hành hàng đầu thế giới trong hệ sinh thái Nam đảo Phú Quốc do Tập đoàn Sun Group kiến tạo.



La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton hướng tầm nhìn ra bãi biển tuyệt đẹp và là nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất Phú Quốc

"Trong ánh nắng vàng mật ong dát lên mặt biển xanh ngọc, hay từng ngõ phố cổ kính, thị trấn Địa Trung Hải phiên bản Việt của Sun Group khiến tôi say đắm. Sẽ rất xứng tầm khi nơi đây có sự hiện diện của khách sạn La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton" - chị Thanh Hương (TP HCM), chủ nhân cặp shophouse The Center, chia sẻ với BTC khi thưởng thức trà chiều tại bể bơi Central Village - thị trấn Địa Trung Hải Nam đảo Phú Quốc.



Tòa tháp cao tầng The Sea thuộc dự án Sun Grand City Hillside Residence

Lễ ra mắt chính thức tòa tháp The Sea - "trái tim trung tâm" của dự án Sun Grand City Hillside Residence được tổ chức trong sự háo hức đón đợi của hàng trăm nhà đầu tư thân thiết và gắn bó với các sản phẩm BĐS Sun Group. Với 3 tầm view, 6 giá trị độc bản, 5 công trình biểu tượng, The Sea được tôn vinh là Nàng Thơ Nam đảo ngọc mang tới trọn vẹn "365 sắc màu trải nghiệm và ngày nghỉ dưỡng".



Khách quý tham dự sự kiện may mắn nhận được voucher nghỉ dưỡng từ BTC

Tới đây, khi các công trình biểu tượng được hoàn thiện vào đầu năm 2023, đúng vào thời điểm bàn giao căn hộ cao cấp The Sea, đây sẽ trở thành nơi check-in và dừng chân trải nghiệm trong hành trình khám phá 50 công trình biểu tượng tuyệt mỹ mà Sun Group kiến tạo tại Nam đảo Phú Quốc.



Căn hộ mẫu của các tòa tháp cao tầng thuộc Sun Grand City Hillside Residence

"Không thể hài lòng hơn với nội thất cùng thiết kế vô cùng tinh tế, thời thượng của nhà mẫu các căn hộ cao tầng. Tôi tin tưởng vào tiềm năng kinh doanh khi du lịch sẽ khởi sắc trở lại trong thời gian tới tại thành phố đảo" - anh Hoàng Nam, chủ sở hữu tương lai của dòng căn hộ The Sea, chia sẻ tại sự kiện.



Fashion Voyage Gallery là không gian dành cho các tín đồ thời trang và nghệ thuật

Chuỗi trải nghiệm hệ sinh thái Sun Group tại Nam đảo tiếp tục chiêu đãi khách mời bằng triển lãm Fashion Voyage Gallery gợi nhớ về những xúc cảm ấn tượng của vùng đất 12 mùa lễ hội. Triển lãm mở ra tương lai mới cho những mùa diễn thời trang trong năm tới, tô đậm thêm sức sống, sắc màu nhiệt đới mới mẻ cho Nam đảo, xứng với danh xưng là vùng đất đa sắc màu, vạn trải nghiệm, triệu cảm hứng.



Sun Property ký kết lần lượt với 21 đối tác chiến lược trong lĩnh vực kinh doanh thương mại

Cũng trong khuôn khổ chuỗi sự kiện, ngày 20-11, lễ công bố lĩnh vực kinh doanh thương mại và ký kết với 21 đối tác chiến lược của Sun Property đã đánh dấu bước tiến lớn trong việc hoàn thiện mảnh ghép kinh doanh thương mại sầm uất cho Nam đảo Phú Quốc. Sự hiện diện của những thương hiệu vận hành uy tín trong các lĩnh vực kinh doanh hứa hẹn mang đến sự sôi động và sức sống mới cho Nam đảo.



Bữa tiệc Gala Diner là lời tri ân BTC dành cho các khách mời và quý nhà đầu tư đã luôn đồng hành cùng Sun Property

Bên cạnh chuỗi sự kiện vô cùng ý nghĩa và đặc sắc, khách mời và quý nhà đầu tư đã tận hưởng những bữa tiệc gala dinner lung linh ấm áp tại Ballroom JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa với sự góp mặt của ca sĩ Tùng Dương, ca sĩ Dương Hoàng Yến và những chàng trai đến từ nhóm nhạc OPlus. Đây thực sự là chất men ngọt ngào cho hành trình trở về "Nhà" quý giá trong năm 2021.