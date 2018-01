Mùa thu tại hòn đảo trong phim "Bản tình ca mùa đông"





Vào, từ khoảng giữa tháng 9 đến tháng 11, du khách có thể thưởng ngoạn những tán lá đẹp mê hồn, “kiệt tác” được tạo nên từ rừng ngân hạnh và rừng phong trên đảo Nami. Khoảng thời gian này, bầu trời trong xanh và tiết trời khô ráo, thích hợp cho các hoạt động ngoài trời. Ảnh: NEXT Gyeonggi.Nami không thiếu những địa điểm khiến du khách say mê. Tuy nhiên, để có chuyến đi hiệu quả nhất, đường cây trung tâm chính là một trong những địa điểm mà bạn không thể bỏ qua khi đặt chân lên Nami. Con đường đẹp như phim này chạy từ phía bắc của đảo, bắt đầu từ bến Nami, đến Quảng trường Trung tâm. Ảnh: Naminara.Tản bộ từ Quảng trường Trung tâm xuống phía nam, bạn sẽ bắt gặp đường cây ngân hạnh Songpa. Mùa thu mang đến sắc áo vàng cho con đường dài khoảng 80 m, khiến nơi đây trở thành một trong những khu vực được yêu thích nhất hòn đảo. Ảnh: Chulsa Korea.Được mang đến Nami vào cách đây 30 năm, những cây thủy sam đã nhanh chóng trở thành những hàng cây sum suê sừng sững. Con đường này trở thành biểu tượng của Nami từ khi được chọn quay cho phim truyền hình Bản tình ca mùa đông. Với dáng vẻ vừa thanh nhã vừa ấn tượng, đường cây thủy sam mang đến cho du khách một khung cảnh hoàn hảo để có những bức ảnh để đời. Ảnh: Tistory.Những đám lau sậy men theo bờ sông cũng là một món quà khác mà thiên nhiên mang đến cho du khách. Lối đi ven bờ sông là nơi dạo chơi lý tưởng vào những ngày thu trong sáng. Ảnh: Naminara.Một điểm đến được yêu thích trong mùa thu Hàn Quốc là vườn Gongsaengwon. Tại đây, bạn có thể tìm thấy tượng của cặp đôi nhân vật chính trong phim Bản tình ca mùa đông - một trong những biểu tượng chính của đảo Nami. Đây là nơi lý tưởng để các cặp đôi chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Naminara.Vào mùa thu, bất cứ góc nào trên đảo cũng có thể đem lại cho bạn một bức ảnh lãng mạn như trong phim. Ảnh: Klook.Bạn có thể thuê xe đạp vòng quanh đảo và làm đạo cụ chụp hình. Ảnh: Trazy.Để đến Nami, bạn nên xuất phát từ Seoul, vì Nami cách Seoul chỉ khoảng 90 phút, thích hợp đi trong ngày. Nếu sử dụng phương tiện công cộng thông thường, chuyến đi sẽ bất tiện hơn một chút vì thời gian di chuyển có thể kéo dài tới 2 tiếng hoặc hơn. Do đó, tốt hơn hết là sử dụng shuttle bus (bus con thoi) hoặc đi theo tour. Ảnh: Naminara.Rất nhiều tiệm cà phê và nhà hàng, quán ăn trên đảo Nami đủ để làm các du khách hài lòng. Trong số đó, Seomhyanggi (tiếng Việt có nghĩa là “hương đảo”) - nhà hàng BBQ theo phong cách tự phục vụ - nằm ngay trung tâm Nami, nổi bật với hai món đặc trưng là gà BBQ và ba chỉ BBQ. Giá ở đây dao động từ 7.500-69.000 won cho các suất từ một tới 4 người ăn. Ảnh: Naminara.Nếu Seomhyanggi chuyên về BBQ, Dongmoon chào mời thực đơn đa dạng cho thực khách quốc tế thì Nammoon lại chuyên hẳn về các món ăn truyền thống của Hàn Quốc như: bibimbap (cơm trộn), mì lạnh, gà hầm sâm, bánh xèo hải sản, bạch tuộc xào cay... Do đó, nếu đã có dự định “đến Hàn phải ăn đồ Hàn” thì Nammoon là một lựa chọn dành cho bạn. Giá cả ở đây dao động từ 9.000-25.000 won một suất. Ảnh: Naminara.Ngoài ra, nếu muốn tiết kiệm chi phí, bạn có thể ăn ở quán Gomok, nơi có đồ ăn giá mềm hơn, khoảng 7.000-11.800 won một suất. Khách hàng có thể ăn tại nhà hàng hoặc gói mang đi để thưởng thức với người thân trên đường đi ngắm cảnh. Ảnh: Naminara.Nhiều món quà lưu niệm bạn có thể mua ở Nami như hộp trang sức được phủ sơn, tượng điêu khắc tí hon, bưu thiếp, văn phòng phẩm và các vật phẩm liên quan đến bộ phim Bản tình ca mùa đông được bán ở khắp các cửa hàng lưu niệm. Bạn có thể ghé qua Imagine Nami, cửa hàng được yêu thích trên đảo. Ảnh: Nami Island.