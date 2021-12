Hàn Quốc, Singapore đẩy mạnh xúc tiến du lịch

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam (KTO Việt Nam) giới thiệu 39 không gian sự kiện độc đáo tại Hàn Quốc – Korea Unique Venue ở nhiều thành phố trên khắp Hàn Quốc như Seoul, Busan, Jeju, Incheon.... Đây là những địa điểm tổ chức sự kiện có lối kiến trúc mang đậm chất nghệ thuật với bảo tàng, trường đua, trung tâm nghệ thuật…, nơi khách tham dự có thể thưởng thức bữa tiệc trên dòng suối rải đầy hoa, sông ngân hà lấp lánh, hay nâng ly trên những đường đua xe tốc độ cao đầy gay cấn, hoặc hòa mình vào thiên nhiên với những bữa tiệc sân vườn tinh tế.

Đặc biệt, KTO không ngừng cải cách chính sách khuyến khích du lịch khen thưởng tới Hàn Quốc với những hỗ trợ hấp dẫn dành cho thị trường Việt Nam như tặng quà lưu niệm, hỗ trợ tài chính lên tới 1 triệu đồng/người đối với những đoàn quy mô lớn. Với các đoàn khách du lịch khen thưởng, hội họp có thời gian lưu trú tại Hàn Quốc lâu hơn, đến Hàn Quốc thông qua các sân bay địa phương… sẽ được nâng cấp gói hỗ trợ với nhiều ưu đãi khác. "Năm 2022 là kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Hàn Quốc và Việt Nam, do vậy, không chỉ riêng KTO mà chính phủ Hàn Quốc cũng rất mong muốn sớm cùng Việt Nam tái triển khai các hoạt động giao lưu văn hóa, du lịch khi hai quốc gia sẵn sàng mở cửa trở lại. Hàn Quốc luôn mong chờ được gặp lại các bạn trong thời gian sớm nhất", ông Park Jong Sun - Trưởng Đại diện VPĐD của KTO tại Việt Nam cho biết.

Về phía Singapore, nhằm khuyến khích du khách đến Đảo quốc Sư tử, Tổng cục Du lịch Singapore kết hợp với Liên đoàn Dệt may và Thời trang (TaFF) cùng Warner Bros. Consumer Products cho ra mắt bộ sưu tập tinh giản độc quyền We Bare Bears nhằm chào mừng mùa lễ hội năm 2021 tại Design Orchard - một không gian bán lẻ và ươm mầm sáng tạo cho các thương hiệu nội địa của đảo quốc. Như một phần của mùa lễ hội, Design Orchard Retail Showcase (DORS) cũng được trang hoàng bằng những vật dụng trang trí lấy cảm hứng từ We Bare Bears, loạt phim hoạt hình ăn khách của Cartoon Network. Khách tham quan còn có thể chụp ảnh cùng các mô hình 3D có kích thước thật của những chú gấu được yêu thích ở tầng 1 và 2 cũng như tại các ô cửa kính trưng bày của DORS.





Khách tham quan mua sắm sẽ có cơ hội khám phá một loạt các mặt hàng thời trang, trang phục thể thao, phụ kiện và các sản phẩm mang phong cách sống của các thương hiệu nổi tiếng khác.

Dip này, TaFF cũng sẽ ra mắt một loạt bốn thẻ We Bare Bears EZ Link phiên bản giới hạn và giới thiệu độc quyền tại Design Orchard.