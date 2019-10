Bộ sưu tập thương hiệu khách sạn sang trọng ở đảo ngọc Phú Quốc

Quy tụ những thương hiệu hàng đầu

Ngày 12-10 vừa qua, Phú Quốc lần thứ 2 liên tiếp được lựa chọn là điểm đăng cai tổ chức lễ trao giải thưởng "Oscar của ngành du lịch" World Travel Awards khu vực châu Á và châu Đại Dương.

Cũng một lần nữa, khu nghỉ dưỡng JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay đã được xướng tên ở hạng mục "Khu nghỉ dưỡng biệt thự hàng đầu châu Á"; "Khu nghỉ dưỡng biệt thự hàng đầu Việt Nam". Trước đó, tác phẩm của Kiến trúc sư Bill Bensley và Tập đoàn Sun Group ở phía Nam đảo Ngọc cũng đã giành rất nhiều giải thưởng, từ nhiều tổ chức du lịch quốc tế, kể từ khi chính thức đi vào hoạt động từ năm 2016.

JW Marriott chỉ là một trong số những thương hiệu khách sạn hàng đầu thế giới có mặt tại Phú Quốc. Có tới quá nửa những tập đoàn khách sạn quốc tế đình đám đang hội tụ trên đảo Ngọc. Chỉ trong 5 năm gần đây, đảo Ngọc đã liên tiếp bổ sung vào "bộ sưu tập" của mình những thương hiệu khách sạn đẳng cấp như: InterContinental Hotels Group (với InterContinental Phu Quoc Long Beach), Wyndham Hotel Group (với Wyndham Garden Phú Quốc), Best Western International (với Best Western Premier Sonasea Phu Quoc), Hyatt Hotels (với Park Hyatt Phu Quoc), Meliá (với Sol Beach House Phú Quốc), Regent, Novotel, Pullman, Mövenpick resort waverly Phú Quốc…

JW Marriott Phu Quoc - Khu nghỉ dưỡng hàng đầu châu Á

Đặc biệt, công suất phòng tại những khu nghỉ dưỡng hạng sang trên đảo ngọc luôn trong tình trạng kín. Chia sẻ về tiềm năng phát triển của Phú Quốc, ông Ty Collins, Tổng quản lý khu nghỉ dưỡng JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, tin tưởng về sự kết hợp giữa vẻ đẹp thiên nhiên vô giá của Phú Quốc cùng những dịch vụ thượng lưu được cung cấp bởi các thương hiệu khách sạn hàng đầu: "Phú Quốc có khả năng cạnh tranh với những thiên đường biển nổi tiếng hàng đầu thế giới như Bali, Phuket và Koh Samui. Phú Quốc hiện nay vẫn chưa có nhiều người biết đến. JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay là khu nghỉ dưỡng hoàn mỹ nhất trong số các dự án nghỉ dưỡng đang được Tập đoàn Marriott International quản lý toàn cầu. Với một khách sạn tuyệt vời chúng tôi hy vọng sẽ là một cách để đưa thương hiệu Phú Quốc tới với thế giới cũng như hiện thực hóa giấc mơ biến Phú Quốc trở thành điểm đến hàng đầu".



Đồng quan điểm với Ty Collins, ông Piero Bellizzi, Giám đốc điều hành của InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort, cũng nhìn nhận: "Phú Quốc như ngọc trong đá, tự thân đã có nét lấp lánh riêng. Sự xuất hiện của chúng tôi chỉ mài ngọc thêm sáng và góp phần đưa Phú Quốc đến gần hơn với du khách quốc tế".

Viên ngọc đắt giá của thế giới

Nhìn vào sức tăng trưởng du lịch mạnh mẽ của đảo ngọc mới thấy thương hiệu du lịch hạng sang ở Phú Quốc mang tới những lợi ích khổng lồ như thế nào. Theo thống kê của Sở Du lịch Kiên Giang, 9 tháng đầu năm 2019, huyện đảo Phú Quốc đón hơn 2,17 triệu khách, đạt 80,39% so kế hoạch, tăng 13,2% so cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế là 579.917 khách, đạt 71,59% so kế hoạch, tăng 22,76% so với cùng kỳ.

Phú Quốc đã đón những vị khách thượng lưu, tỉ phú nổi tiếng thế giới

Phú Quốc trước đây được ví như viên ngọc thô chưa được mài giũa, du khách tới đây chỉ quanh quẩn điệp khúc tắm biển, thăm nhà tù, mua nước mắm, ngọc trai rồi về. Sự quyến rũ của bãi Sao, bãi Kem, của ánh bình minh, hoàng hôn rực rỡ nhìn từ mũi ông Đội vẫn được coi là vẻ đẹp ẩn giấu. Đảo Ngọc chỉ dừng lại ở danh sách "những bãi biển có vẻ đẹp hoang sơ nhất" theo đánh giá của CNN. So với những thiên đường nghỉ dưỡng của thế giới như Bali, Maldives, Phuket hay Hawaii, Phú Quốc bấy giờ không kém cạnh về vẻ đẹp thiên nhiên trác tuyệt nhưng thiếu những cơ sở lưu trú đẳng cấp, nơi dòng khách hạng sang dành thời gian nghỉ ngơi tận hưởng cánh sắc thiên nhiên nhưng vẫn được thụ hưởng những dịch vụ đẳng cấp nhất ngay tại chân giường.



Cùng với sự xuất hiện của những thương hiệu 5 sao, đảo Ngọc đã có cơ hội đón tiếp những vị khách mà trước đây, có lẽ chưa bao giờ Phú Quốc nghĩ đến việc sẽ được đón tiếp họ. Từ những travel blogger nổi tiếng thế giới, những ngôi sao hạng A của châu Á, châu Âu cho tới tỉ phú hàng đầu như Joe Lewis, tỉ phú Ấn Độ, tỉ phú Thụy Sĩ…

Theo ông Lương Duy Ngân - Chủ tịch HĐQT Newstar Group thì: "Phú Quốc được đầu tư mạnh trong khoảng 5 năm gần đây, cả về hạ tầng, cơ sở lưu trú từ 4-5 sao, phương tiện di chuyển, nơi tham quan mua sắm, các nhà hàng lớn có thể đáp ứng được những đoàn khách hàng ngàn người". Trong 5 năm tới, dòng khách sẽ "chảy mạnh" về Phú Quốc: "Năm ngoái, khách Nga đến Phú Quốc tăng mạnh, có những ngày đảo Ngọc đón 5-6 chuyến bay charter (bay nguyên chuyến) với hơn 1.000 khách", vị này cho biết thêm.

Premier Village Phu Quoc - Thiên đường nghỉ dưỡng hai mặt biển tại Phú Quốc

Các giải thưởng du lịch danh giá World Travel Awards, World Luxury Hotel Awards cũng lần lượt vinh danh các dự án 5 sao trên đảo ngọc. Kênh truyền hình CNN đã xếp hạng Phú Quốc là "điểm đến mùa thu tốt nhất châu Á" hay "điểm du lịch tốt nhất châu Á" bên cạnh Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc. Bãi Kem sau khi được Sun Group đặt dấu ấn bởi khu nghỉ dưỡng JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay cũng lọt "top 50 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh". Sức hấp dẫn của viên ngọc thô không chỉ còn là tiềm ẩn, mà đã bừng sáng lấp lánh, để trở thành một viên ngọc quý giá của khu vực và thế giới, cũng bởi có những thương hiệu mới, cách làm du lịch mới.