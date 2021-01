BenThanh Tourist nhận 2 giải thưởng lớn



Theo đó, BenThanh Tourist đạt Top 3 tại Bảng xếp hạng Top 10 công ty Du lịch uy tín Việt Nam 2020 và đạt Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam năm 2020. Các danh hiệu được trao tặng dựa trên Báo cáo phân tích Bảng xếp hạng do Vietnam Report phối hợp cùng Vietnamnet nghiên cứu và công bố danh sách với sự tư vấn của các chuyên gia, hội đồng cố vấn trong và ngoài nước. Chương trình được tổ chức thường niên từ năm 2007, giữ vị thế quan trọng và được đánh giá cao nhờ tính khách quan, chuyên nghiệp, khoa học, chính xác và uy tín.

Ông Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên - Tổng giám đốc BenThanh Tourist nhận giải top 10 công ty du lịch uy tín 2020

Tùy từng hạng mục, doanh nghiệp được vinh danh trên các bảng xếp hạng phải đáp ứng được nhiều tiêu chí khác nhau như năng lực tài chính, doanh thu thực tế, triển vọng tăng trưởng doanh thu, tổng tài sản, các chỉ số sinh lời ROA, ROE, uy tín truyền thông, ý kiến của các chuyên gia và người tiêu dùng… Bảng xếp hạng góp phần tôn vinh cộng đồng doanh nghiệp lớn trong nền kinh tế Việt Nam, khẳng định đẳng cấp thương hiệu và tạo nhịp cầu đưa doanh nghiệp vươn ra thị trường thế giới. Các giải thưởng này cũng ghi nhận những nỗ lực của BenThanh Tourist trên hành trình xây dựng doanh nghiệp phát triển vững mạnh, khẳng định vị thế thương hiệu uy tín hàng đầu trên thị trường trong nước và quốc tế.

Bà Trần Phương Linh - Giám đốc Tiếp thị CNTT BenThanh Tourist nhận giải top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

Xuyên suốt quá trình hoạt động và phát triển, BenThanh Tourist luôn là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu của ngành du lịch Việt Nam, giữ mức tăng trưởng ổn định với doanh thu đạt gần 1.000 tỷ đồng trong năm 2019. Bước sang năm 2020, đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng nghiêm trọng kinh tế toàn cầu, cũng đặt BenThanh Tourist trước thử thách chưa từng có. Công ty đã linh hoạt xây dựng nhiều kịch bản ứng phó với tình hình dịch, giảm thiểu thiệt hại, bảo đảm tối đa quyền lợi người lao động và đưa công ty vững vàng "vượt bão" Covid-19.

Để phù hợp với tình hình mới, BenThanh Tourist đẩy mạnh phát triển du lịch trong nước, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch an toàn, du lịch kích cầu, dịch vụ cao cấp với giá ưu đãi. Các sản phẩm mới được thiết kế linh hoạt, phù hợp cho các đối tượng khách du lịch một mình, nhóm khách nhỏ, nhóm khách gia đình như voucher du lịch, combo khách sạn, tour free & easy, tour kết nối các điểm đến du lịch "an toàn"… đã góp phần làm khởi sắc hoạt động kinh doanh của công ty. Công ty chủ động tiếp cận nguồn khách hàng mới, mở rộng phân khúc khách hàng cao cấp, đồng thời áp dụng nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn, nỗ lực tìm kiếm cơ hội và bứt phá vươn lên. Đặc biệt, trên lĩnh vực du lịch MICE, BenThanh Tourist trúng thầu nhiều đoàn khách của các doanh nghiệp lớn, quy mô lên tới 2.600 khách. Tổng doanh thu của công ty trong năm 2020 ước tăng 133% so với kế hoạch. Đây là những dấu hiệu khả quan cho thấy sự phục hồi và phát triển tốt đẹp của BenThanh Tourist nói riêng và ngành du lịch nói chung.