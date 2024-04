Dự án Phú Xuân City Huế - Tinh hoa giữa lòng cố đô

Sáng sớm, quán House Coffee ở dự án Khu đô thị Phú Xuân City Huế đã tấp nập khách vào ra. Bên tách cà phê, những vị khách thư thái tận hưởng khung cảnh mát mẻ, yên bình ở khu đô thị hiện đại bậc nhất cố đô. Đến nay, Khu đô thị Phú Xuân City đang dần hoàn thiện, đón những cư dân đầu tiên đến an cư. Họ chọn nơi đây bởi sự tiện lợi mọi mặt mà khu đô thị mang lại. Chỉ cần vài bước chân là có thể đến các cơ quan hành chính của tỉnh, trường học, chợ, bệnh viện, khu vui chơi. Sắp tới, Trung tâm Thương mại Aeon Mall khai trương thì khu đô thị này như hội đủ các điều kiện thuận lợi nhất để mọi người an cư.

Dự án nằm đối diện với khu hành chính tập trung tỉnh Thừa Thiên - Huế và Quảng trường Văn hóa Huế - nơi tổ chức các sự kiện văn hóa, lễ hội, ẩm thực, du lịch và là không gian sinh hoạt cộng đồng, nơi tập trung đông người cho các sự kiện lớn. Dự án có đầy đủ các tiện ích xung quanh như công viên cây xanh, rạp chiếu phim hiện đại, bể bơi 4 mùa, trung tâm thương mại sôi động, phòng tập gym, yoga, spa... mang đến một cuộc sống đẳng cấp và tiện nghi cho cư dân.

Khu đô thị Phú Xuân City đang dần hoàn thiện

Phú Xuân City tiếp giáp 4 đường lớn, phía Bắc giáp đường Nguyễn Lộ Trạch, chợ Cống mới và khu dân cư; phía Nam giáp đường Hoàng Lanh, khu hành chính tập trung tỉnh Thừa Thiên - Huế và Quảng trường Văn hóa Huế; phía Đông giáp đường Võ Nguyên Giáp (100m) - tuyến đường được đầu tư hiện đại bậc nhất khu An Vân Dương; phía Tây giáp đường Dương Khuê, chung cư Aranya và chung cư Xuân Phú. Hiện nay đường Võ Nguyên Giáp và Tố Hữu đã được nâng cao cốt nền đường nên kể cả trong mùa mưa lũ cư dân dự án vẫn có thể kết nối giao thông thuận lợi với trung tâm thành phố.

Dự án có vị trí "tọa độ vàng" của TP Huế, kết nối dễ dàng với các địa điểm trung tâm, bảo đảm tiện ích và giao thông thuận lợi. Với quy mô 8,4 ha, dự án gồm 167 căn nhà ở các loại, trong đó có 39 căn biệt thự đơn lập, 128 căn nhà ở liền kề kết hợp dịch vụ và 2 khối nhà ở chung cư cao 19 tầng kết hợp thương mại - dịch vụ (shophouse).

Nổi bật của dự án, với cốt nền cao ráo, cao độ san nền +3,4m, hạ tầng giao thông được quy hoạch đồng bộ để bảo đảm không bị ngập úng do lũ lụt và mưa bão gây ra. Được minh chứng trong các đợt mưa lụt năm 2023, toàn bộ hạ tầng giao thông tại dự án Phú Xuân City đều không xảy ra tình trạng ngập lụt và ứ nước.

Phú Xuân City Huế mang vẻ đẹp sang trọng nhưng vẫn phóng khoáng và tươi trẻ

Kiến trúc độc đáo: Dự án Phú Xuân City Huế không chỉ là một bước tiến trong phát triển đô thị Huế mà còn là biểu tượng của sự giao thoa giữa hiện đại và truyền thống qua phong cách kiến trúc tân cổ điển độc đáo. Lấy cảm hứng từ kiến trúc mang phong cách tân cổ điển, Phú Xuân City Huế mang vẻ đẹp sang trọng nhưng vẫn phóng khoáng và tươi trẻ. Với lối kiến trúc này, dự án không những mang tính thẩm mỹ cao mà còn có kết cấu vững chắc cho khối nhà.

An ninh và an toàn: Không chỉ tập trung vào việc tạo ra không gian sống đẳng cấp mà dự án còn chú trọng đặc biệt đến an ninh cho cộng đồng. Hệ thống giám sát an ninh 24/7, đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp và có kinh nghiệm bảo đảm môi trường sống yên bình và an toàn cho cư dân.

Môi trường sống xanh: Dự án cam kết xây dựng theo tiêu chuẩn sống xanh, tôn trọng và bảo vệ thiên nhiên, với công viên được thiết kế sao cho không chỉ là nơi để giải trí mà còn là khu vực xanh giúp cư dân tránh xa khỏi sự ồn ào và tấp nập của cuộc sống đô thị, mang đến không gian sống an lành và bền vững. Tiến độ thi công nhanh, bảo đảm chất lượng công trình tốt.

Với những đặc điểm trên, dự án Phú Xuân City Huế không chỉ là nơi ở lý tưởng mà còn là biểu tượng của sự phát triển và tiến bộ của đô thị Huế hiện đại.