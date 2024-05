Tiện ích sang trọng, tiêu chuẩn bàn giao đẳng cấp, The Beverly gây sốt thị trường phía Đông TP HCM

Tiện ích nội khu sang trọng chuẩn chất Mỹ

Là một trong những phân khu có vị trí đắc địa bậc nhất tại Vinhomes Grand Park, The Beverly sở hữu nhiều tiện ích riêng vượt trội, đồng thời thừa hưởng hệ sinh thái đỉnh cao của đại đô thị đáng sống bậc nhất khu vực phía Nam với hơn 200 tiện ích thời thượng. Nơi đây không chỉ là một tổ hợp căn hộ cao cấp, mà còn là một thiên đường riêng tư với sự kết hợp hài hòa giữa không gian sống xanh mát và những tiện ích đẳng cấp quốc tế, mang tới lối sống thượng lưu chuẩn chất Mỹ.

Hồ bơi nước mặn chuẩn resort sẵn sàng giúp cư dân giải nhiệt mùa hè và luyện tập thể thao mọi lúc

Trung tâm của không gian đáng sống này chính là bộ đôi công viên nội khu phong cách tropical resort đẹp nhất dự án, nơi cư dân có thể tận hưởng không gian xanh mát và bầu không khí trong lành - điều đang dần trở thành hiếm hoi tại các thành phố lớn. Tại đây, mọi giây phút trong ngày đều trở nên thú vị và đáng nhớ với hàng loạt hoạt động giải trí, thể thao đa dạng. Những ngày hè phương Nam sẽ ngay lập tức được giải nhiệt với hồ bơi nước mặn ngoài trời Marina pool rộng tới 650 m2, hệ thống Gym dưới nước (Aqua Gym) hiện đại với đầy đủ máy móc, thiết bị tập luyện…

Sau những giờ làm việc căng thẳng, cư dân có thể hòa mình vào không gian sống xanh mát và sang trọng chuẩn resort với những cảnh quan tuyệt đẹp như đường dạo bộ, thác nước tràn, suối sương mù Harmony, hay tận hưởng sự thanh lọc trong vườn Yoga an tĩnh để cảm nhận nguồn năng lượng mát lành, thư thái mỗi ngày.

Đối với các cặp đôi hay gia đình trẻ, rạp phim ngoài trời là nơi hẹn hò lý tưởng và tận hưởng những buổi tối lãng mạn. Trong khi đó, sân chơi nước trẻ em đầy màu sắc cũng được thiết kế riêng để khơi gợi tính tò mò và sự năng động, sáng tạo của trẻ nhỏ. Chẳng cần phải đi đâu xa, mỗi gia đình, mỗi thế hệ đều có thể tìm thấy niềm vui và trải nghiệm cuộc sống đáng mơ ước như resort 5 sao ngay chân tòa nhà.

Sân chơi nước trẻ em rực rỡ sắc màu giúp bé được vui chơi, phát triển toàn diện trong không gian an toàn ngay nội khu

Không chỉ vậy, The Beverly còn chú trọng đến những tiện ích thiết thực nhằm mang đến cho cư dân một cuộc sống an tâm, an toàn và đầy đủ tiện nghi. Đó là hệ thống an ninh tối tân 24/7 với camera giám sát quanh khu vực, dịch vụ vận hành đẳng cấp đến từ thương hiệu Vinhomes, hệ thống trường học liên cấp Vinschool, dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện từ Vinmec. Tới đây, cư dân còn thỏa đam mê mua sắm, giải trí với những thương hiệu đình đám tại Vincom Mega Mall và vui chơi "quên lối về" tại vũ trụ giải trí VinWonders sắp ra mắt.

Tổ ấm an cư hoàn hảo với tiêu chuẩn bàn giao đẳng cấp

Nếu như tiện ích nội khu sang trọng chuẩn chất Mỹ, tiện ích ngoại khu đẳng cấp hiếm có khó tìm có thể gây choáng ngợp với bất cứ ai ghé chân, thì tiêu chuẩn bàn giao cao cấp tại The Beverly cũng thực sự là điểm hấp dẫn khiến mọi khách hàng đều nhanh chóng muốn "chốt đơn".

Trong tòa căn hộ "vedette" này, không gian đại sảnh sang trọng được ốp toàn bộ bằng đá cẩm thạch, gỗ tự nhiên, kính chạm trần… Hệ thống 6 thang máy trong mỗi tòa tháp đảm bảo tính riêng tư và thuận tiện cho cư dân. Đặc biệt, tầng 14 trong mỗi tòa được đầu tư hệ tiện ích thời thượng bao gồm: khu vui chơi trẻ em; khu thể thao trong nhà; phòng tập gym giữa tầng không và phòng sinh hoạt cộng đồng kết nối.

Mỗi căn hộ The Beverly đều được thiết kế khéo léo, tính toán để tối ưu không gian sử dụng. Diện tích rộng thoáng với những khung cửa sổ chạm trần, mang tới tầm nhìn panorama 360 độ ôm trọn sông Đồng Nai và công viên 36 ha xanh mát. Với layout chữ Z sáng tạo, từng căn hộ ở mỗi tầng đều sở hữu tầm view thông thoáng, đón gió tự nhiên, khơi thông luồng sinh khí mà vẫn đảm bảo sự riêng tư đối đa.

Ngoài ra, với sự hiện diện của các tên tuổi hàng đầu thế giới trong ngành nội thất như Hafele, Hitachi, Kohler hay hãng sơn Jotun, Delux, mỗi căn hộ trong The Beverly đều như một tuyệt tác, mang tới sự sang trọng, đồng bộ, tiện nghi song vẫn ấm cúng, chạm xúc cảm trong từng đường nét, thiết bị nội thất. Từ hệ thống bếp nấu hiện đại với đầy đủ tiện ích, đến máy lạnh âm trần, khóa cửa tự động… đều đã được chuẩn bị chu đáo để chào đón các chủ nhân tinh hoa hòa mình vào cuộc sống tiện nghi, nghỉ dưỡng.

Phối cảnh căn hộ 2 phòng ngủ tại tòa BE7 của The Beverly

Đặc biệt, cơ hội sở hữu chốn an cư tuyệt hảo, đầu tư hấp dẫn tại The Beverly đang rộng mở nhờ hàng loạt chính sách hấp dẫn của Vinhomes. Đầu tiên phải kể đến chính sách của Câu lạc bộ Khách hàng tinh hoa Vinhomes (Vinhomes Elite Club) với khoản ưu đãi từ 1%-1,69% (tùy theo hạng thành viên), dành riêng cho những khách hàng đã sở hữu BĐS của Vinhomes.



Tuy nhiên, nếu đây là đầu tiên tiếp cận những "siêu phẩm" của nhà phát triển BĐS hàng đầu Việt Nam, khách hàng vẫn có cơ hội hưởng mức ưu đãi nói trên thông qua chính sách Hội nhóm Doanh Nghiệp được áp dụng trong tháng 5-2024. Cụ thể, cán bộ nhân viên trong một doanh nghiệp hoặc chính doanh nghiệp mua từ 5 đến trên 15 căn hộ sẽ nhận những ưu đãi tương đương với các hạng thành viên của Vinhomes Elite Club.

Đặc biệt, cơ hội sở hữu nhà sang còn dễ dàng hơn khi kết hợp với chính sách bán hàng đa dạng đang được Vinhomes triển khai. Cụ thể, khách hàng có thể trả góp tới 70% giá trị căn hộ trong thời hạn lên tới 15 với lãi suất cố định từ 7%-9,5%; hoặc được hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng; nhận ưu đãi lên tới 10% cho phương án thanh toán bằng vốn tự có và các gói quà tặng đặc biệt khác.

Nhờ loạt chính sách có 1-0-2, đây chính là thời điểm tuyệt vời để sở hữu ngay siêu phẩm The Beverly - sự lựa chọn hoàn hảo dành cho những ai yêu thích lối sống hiện đại và khao khát tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng đẳng cấp phong cách Mỹ tại nhà suốt 365 ngày/năm.