Động thổ công viên nước 6,7 ha – điểm chạm mới trong bức tranh đại đô thị biển CaraWorld

Với quy mô 6,7 hecta và tổng mức đầu tư hơn 25 triệu USD, công viên thể thao nước Cara Water Park được thiết kế theo cảm hứng cá chép hóa rồng, hứa hẹn trở thành điểm đến biểu tượng mới cho Bãi Dài và thị trường du lịch nghỉ dưỡng cao cấp của Việt Nam.

Ban Lãnh đạo Chủ đầu tư KN Cam Ranh thực hiện nghi thức xúc cát động thổ Cara Water Park

Chủ đầu tư KN Cam Ranh tiếp tục thể hiện chiến lược phát triển dự án với trọng tâm là hệ tiện ích, khi khởi công công viên nước song song với tiến độ các phân khu bất động sản. Đây là lời cam kết rõ ràng về tầm nhìn dài hạn, chất lượng và tiến độ, góp phần khẳng định vị thế của CaraWorld trên thị trường.

Bước chuyển mình của hệ sinh thái CaraWorld

Tại sự kiện, loạt đối tác quốc tế cũng được giới thiệu. Dreamlabs là đơn vị thiết kế concept, nổi bật với phong cách trẻ trung và khả năng kiến tạo các biểu tượng đô thị hiện đại. VGT đảm nhiệm phần thiết kế hạ tầng, thi công hồ tạo sóng, sông lười và hệ thống công nghệ nước bể đón.

Thiết bị trò chơi được cung cấp bởi Haisan - thương hiệu từng góp mặt tại nhiều công viên nước lớn ở Trung Quốc, Ấn Độ và Đông Nam Á. IBST đảm nhiệm khảo sát địa chất, đảm bảo an toàn công trình. SWA là đơn vị hoàn thiện tổng mặt bằng và thiết kế các công trình tiện ích bên trong. Dự kiến công viên sẽ hoàn thiện và đưa vào vận hành cuối năm 2026.

Phối cảnh Công viên thể thao nước Cara Water Park – hứa hẹn là điểm đến giải trí biểu tượng mới tại Bãi Dài

Cara Water Park được phát triển theo mô hình công viên thể thao nước tích hợp đa trải nghiệm, với hơn 20 trò chơi được thiết kế phù hợp cho mọi độ tuổi và nhóm khách - từ giới trẻ yêu thích vận động đến các gia đình tìm kiếm không gian giải trí chất lượng.

Cara Water Park được quy hoạch thành 3 phân khu chủ đề, mang đến trải nghiệm giải trí toàn diện cho mọi lứa tuổi. Khu vui chơi gia đình là không gian thư giãn nhẹ nhàng với hồ bơi trẻ em, hồ bong bóng, nhà nước liên hoàn, tổ hợp máng trượt sáu thân và đặc biệt là hồ tạo sóng khổng lồ kết hợp sân khấu trình diễn đa năng - nơi du khách vừa có thể tắm biển giữa lòng công viên, vừa hòa mình vào những lễ hội âm nhạc và sự kiện bùng nổ cảm xúc.

Nghi thức xúc cát động thổ, đánh dấu bước khởi đầu cho công viên thể thao nước 6,7 ha tại CaraWorld Cam Ranh

Khu khám phá đảo dành cho những ai thích phiêu lưu với dòng sông trôi mạnh, tổ hợp trượt xoắn ảo thuật, hồ suối nước nóng và tâm điểm là đường trượt Mắt Trời - biểu tượng của công viên, nổi bật với thiết kế cao tầng và hiệu ứng ánh sáng sống động, mang đến cảm giác lướt bay giữa không trung.

Tiếp nối là khu phiêu lưu rừng nhiệt đới với các trò chơi cảm giác mạnh như đường trượt siêu xoay, Rồng nước và tổ hợp ba máng trượt siêu phong cách, dự kiến ra mắt trong giai đoạn hai.

Hệ sinh thái giải trí được hoàn thiện với chuỗi F&B đa dạng gồm nhà hàng trung tâm, café, beach club và các kiosk phục vụ nhanh, tạo nên không gian nghỉ ngơi, thưởng thức trọn vẹn sau hành trình khám phá sôi động.

Sức bật cho du lịch Khánh Hòa và đòn bẩy đầu tư tại CaraWorld

Cara Water Park giữ vai trò chiến lược trong việc thúc đẩy lưu lượng du lịch, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao hiệu quả khai thác thương mại toàn khu. Dự kiến mỗi năm sẽ đón hơn 500.000 lượt khách và trở thành trung tâm tổ chức các sự kiện lớn như lễ hội âm nhạc, giải đấu thể thao nước, hoạt động mùa hè, team building và các sự kiện gia đình.

Đối với các gia đình đang tìm kiếm mô hình "home resort" tại đại đô thị biển CaraWorld, công viên nước là mảnh ghép tiện ích lý tưởng trong hệ sinh thái sống, làm việc và giải trí. Không gian đa thế hệ từ khu vận động trẻ em đến khu thư giãn cho người lớn, kết hợp cùng chuỗi tiện ích như ẩm thực, nghỉ dưỡng, thương mại giúp tạo nên một môi trường sống hoàn chỉnh, đặc biệt phù hợp cho kỳ nghỉ cuối tuần hoặc sinh sống dài hạn ven biển.

Phối cảnh cổng chào Cara Water Park

Từ góc nhìn đầu tư, Cara Water Park là đại tiện ích thúc đẩy tiềm năng sinh lời rõ rệt cho các bất động sản đô thị sở lữu lâu dài tại CaraWorld nhờ sức hút lớn với du khách, sự khác biệt về trải nghiệm và khả năng khai thác lưu trú dịch vụ như Airbnb hoặc homestay. Với lượng khách gia đình, khách đoàn và sự kiện thường xuyên, công suất cho thuê kỳ vọng sẽ duy trì ổn định ở mức cao. Đồng thời, công viên cũng đóng vai trò là đòn bẩy gia tăng giá trị cho các sản phẩm bất động sản liền kề, nâng cao tính thanh khoản và tiềm năng tăng giá trong dài hạn.

CaraWorld Cam Ranh sở hữu vị trí chiến lược khi vừa liền kề sân bay quốc tế, cảng biển và các trung tâm du lịch lớn. Trong bối cảnh khu vực đang đón nhận làn sóng đầu tư hạ tầng mạnh mẽ, các sản phẩm bất động sản gắn liền với tiện ích giải trí quy mô như Cara Water Park luôn chiếm ưu thế về thanh khoản và biên độ tăng giá ổn định theo thời gian.

Sự kiện động thổ Cara Water Park không chỉ mở ra một chương mới cho hành trình phát triển của CaraWorld Cam Ranh, mà còn góp phần kiến tạo diện mạo mới cho du lịch giải trí tại Khánh Hòa, hướng đến chuẩn mực sống, nghỉ dưỡng và đầu tư bền vững.