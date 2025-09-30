Đồng hồ Galle GO! Thăng Long - Diện mạo mới

Đánh dấu bước tiến mới trên hành trình phục vụ khách hàng, Đồng hồ Galle chính thức trở lại với diện mạo hoàn toàn mới tại GO! Thăng Long. Khách hàng sẽ được trải nghiệm không gian mua sắm tiện nghi, lựa chọn hàng nghìn mẫu đồng hồ Thụy Sỹ, Nhật Bản… cùng hàng loạt ưu đãi đặc biệt mừng ngày "khoác áo mới".

Đặc quyền mở bán không thể bỏ lỡ

Trong tháng 9-2025, hàng loạt đặc quyền hấp dẫn đang chờ đón bạn tại Đồng hồ Galle:

- Ưu đãi đồng loạt 10% cho toàn bộ sản phẩm tại gian hàng.

- Ưu đãi độc quyền đến 15% dành riêng cho khách hàng thân thiết và hội viên.

- Mua 1 tặng 1 trong thời gian diễn ra chương trình.

- 100% khách ghé thăm gian hàng được tham gia bốc thăm may mắn với nhiều quà tặng hấp dẫn: đồng hồ SEN Clock, quà tặng thương hiệu, móc khóa, voucher chăm sóc đồng hồ...

Showroom Orient - Hành trình trải nghiệm phong cách Nhật Bản

Tầng 1, GO! Thăng Long - 222 đường Trần Duy Hưng, phường Thanh Xuân, TP Hà Nội

Một không gian lý tưởng cho những ai yêu mến Orient và mong muốn trải nghiệm trọn vẹn giá trị của thương hiệu này.