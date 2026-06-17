Đối thoại về nâng hạng thị trường và dòng vốn quốc tế

Tại hội thảo, Tiến sĩ Hồ Quốc Tuấn và đại diện ACB, GMD, PVT, VNM sẽ cùng nhau thảo luận về câu chuyện nâng hạng của thị trường chứng khoán và cách các doanh nghiệp sẵn sàng chiến lược cho một chu kỳ tăng trưởng mới.

Một trong những nội dung đáng chú ý của Hội thảo là Phiên 2 với chủ đề "Việt Nam trong câu chuyện đầu tư toàn cầu".

Nhà đầu tư sẽ được lắng nghe chuyên gia quốc tế - Tiến sĩ Hồ Quốc Tuấn, Giảng viên Cao cấp Đại học Bristol, Anh Quốc - đánh giá vị thế của Việt Nam giữa bức tranh chung của thị trường tài chính toàn cầu và nhận diện chu kỳ của dòng vốn đầu tư.

Đặc biệt, từ góc nhìn tài chính quốc tế, TS Hồ Quốc Tuấn sẽ giải đáp câu hỏi được nhiều nhà đầu tư quan tâm hiện nay là việc "Nâng hạng thị trường có phải là nhân tố chủ chốt để thu hút dòng vốn ngoại trở lại?". Bởi thực tế từ đầu năm 2026 đến nay, nhà đầu tư nước ngoài vẫn liên tục bán ròng trên thị trường chứng khoán Việt Nam, bất chấp thông tin nâng hạng và lộ trình chính thức từ FTSE Russell.

Chuyên đề cũng sẽ làm rõ các điều kiện để thị trường Việt Nam không chỉ được nâng hạng về mặt kỹ thuật, mà còn từng bước nâng chuẩn về chất lượng vận hành, khả năng thu hút vốn dài hạn và mức độ nhận diện trong mắt nhà đầu tư tổ chức.

Đối thoại cùng doanh nghiệp: ACB, GMD, PVT VNM hé lộ cách đón đầu cơ hội khi thị trường nâng hạng.

Cơ hội từ nâng hạng có thể mở ra một chu kỳ mới cho thị trường, nhưng để dòng vốn quốc tế thực sự ở lại, yếu tố quan trọng không chỉ nằm ở quy mô thị trường hay mức định giá. Nhà đầu tư toàn cầu ngày càng quan tâm nhiều hơn đến chất lượng tăng trưởng, tính minh bạch, năng lực quản trị rủi ro, khả năng tạo dòng tiền và sức chống chịu của doanh nghiệp trước các biến động vĩ mô.

Trong phần tọa đàm của Phiên 2, TS Hồ Quốc Tuấn cùng đại diện ACB, GMD, PVT và VNM sẽ đi sâu vào câu chuyện thực tế của từng doanh nghiệp. Với sự dẫn dắt của bà Nguyễn Thị Phương Lam - Giám đốc Phân tích Chứng khoán Rồng Việt, nhà đầu tư không chỉ tiếp cận góc nhìn riêng lẻ mà còn có thể hình dung bức tranh tổng thể về cách các doanh nghiệp đầu ngành đang thích ứng trước biến động toàn cầu, xây dựng chiến lược tăng trưởng bền vững và đón đầu cơ hội trước thềm nâng hạng.

Với góc nhìn tài chính - "huyết mạch" của nền kinh tế, đại diện nhóm ngân hàng, ACB - ngân hàng tư nhân tập trung vào phân khúc bán lẻ, SME và duy trì triết lý quản trị rủi ro thận trọng - sẽ đánh giá khả năng đón nhận dòng vốn ngoại sau nâng hạng. Tại hội thảo, ông Nguyễn Việt Nam - Giám đốc Quan hệ Nhà đầu tư Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) cũng sẽ chia sẻ cách ngân hàng điều hành tăng trưởng tín dụng, bảo vệ biên thu nhập lãi thuần, kiểm soát chất lượng tài sản và thích ứng trước biến động lãi suất, thanh khoản, thương mại toàn cầu.

Từ nền tảng tài chính, câu chuyện được mở rộng sang chuỗi cung ứng và hoạt động xuất khẩu - động lực tăng trưởng quan trọng của Việt Nam. Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục tái cấu trúc, câu chuyện của CTCP Tập đoàn Gemadept (GMD) sẽ gắn với triển vọng ngành cảng biển - logistics và vai trò của Việt Nam như một điểm đến sản xuất, xuất khẩu quan trọng trong khu vực.

Ông Nguyễn Hoàng Anh - Trưởng nhóm Quan hệ Nhà đầu tư dự kiến chia sẻ về lợi thế cạnh tranh, chiến lược khai thác các dự án trọng điểm như Gemalink, Nam Đình Vũ, cũng như sự chuẩn bị của doanh nghiệp trước tiêu chuẩn ngày càng cao từ nhà đầu tư tổ chức quốc tế.

Tiếp nối chuỗi giá trị đó, lĩnh vực vận tải năng lượng đóng vai trò đảm bảo sự vận hành thông suốt của nền kinh tế. Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí - PVTrans (PVT) là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng năng lượng quốc gia.

Bà Vũ Thị Phương Nga - Trưởng Ban Kế hoạch Đầu tư sẽ trao đổi về năng lực vận hành đội tàu, chiến lược mở rộng hoạt động quốc tế, định hướng phát triển logistics năng lượng và khả năng thích ứng của doanh nghiệp trước các biến động địa chính trị, giá cước vận tải, an ninh năng lượng và yêu cầu ESG.

Khép lại bức tranh là nhóm tiêu dùng thiết yếu - nơi phản ánh trực tiếp sức khỏe nội tại của nền kinh tế và nhu cầu của người dân, CTCP Sữa Việt Nam - Vinamilk (VNM) là một mảnh ghép đáng chú ý trong cấu trúc danh mục khi thị trường bước vào chu kỳ mới, nhờ thương hiệu mạnh, mạng lưới phân phối rộng và nền tảng tài chính lành mạnh. Bà Vũ Thị Minh Nguyệt - Giám đốc Quản trị Tài chính sẽ chia sẻ về triển vọng ngành sữa, sức hấp dẫn của nhóm tiêu dùng đối với dòng vốn ngoại, năng lực quản trị chi phí, bảo vệ biên lợi nhuận, tối ưu chuỗi cung ứng và vai trò của ESG trong chiến lược tăng trưởng bền vững.

Bên cạnh các thảo luận giữa chuyên gia quốc tế và doanh nghiệp niêm yết, Hội thảo đầu tư 2026 của Rồng Việt cũng sẽ cập nhật bức tranh vĩ mô trong nước và thế giới cũng như triển vọng thị trường chứng khoán Việt Nam nửa cuối 2026.

Thông qua chuyên đề và tọa đàm từ các chuyên gia phân tích và quản lý quỹ giàu kinh nghiệm của Rồng Việt, nhà đầu tư có thể định vị bối cảnh thị trường, xác định các nhóm ngành, cơ hội đầu tư tiềm năng và xây chiến lược phân bổ tài sản phù hợp ngay trước thềm nâng hạng.

Không chỉ có thông tin hữu ích, nhà đầu tư tham dự trực tiếp Hội thảo đầu tư 2026 của Chứng khoán Rồng Việt còn có cơ hội trải nghiệm hệ sinh thái sản phẩm - dịch vụ tài chính của Rồng Việt, cùng các ưu đãi và quà tặng hấp dẫn.