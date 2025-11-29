Thị trường
Cựu siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung - đại diện Tenamyd Cosmetic vừa ghé thăm các em nhỏ vừa trải qua ca mổ tim tại TP HCM và Hà Nội, qua chương trình Vết Sẹo Cuộc Đời.

Chị cho biết, mình vô cùng may mắn khi có được cơ hội để giúp cứu sống trái tim của các bé: "Trái tim tôi vô cùng thổn thức khi được ngắm nhìn các bé sau ca mổ thành công."

Chuyến thăm được chị chia sẻ trên trang cá nhân cho thấy hình ảnh một Vũ Cẩm Nhung nhẹ nhàng, chân tình và ấm áp, chị mang theo những món quà nhỏ nhưng rất ấm lòng. Đôi mắt chị ánh lên niềm hạnh phúc: "Nhung muốn khóc, bởi… hôm nay, một trong những ngày hạnh phúc nhất của Nhung trong năm 2025…"

Doanh nhân Vũ Cẩm Nhung xúc động khi ghé thăm các bé mổ tim, cam kết đồng hành lâu dài - Ảnh 1.

Doanh nhân Vũ Cẩm Nhung thăm bé Hoàng Yến sau khi phẫu thuật thành công

Trước đó, Vũ Cẩm Nhung đã đấu giá thành công bức tranh "LOVE" do Ngô Thanh Vân sáng tác trong dự án "INITIATION – Sự Khởi Đầu", với số tiền 73 triệu đồng được dành trọn cho Vết Sẹo Cuộc Đời, nhằm hỗ trợ chi phí phẫu thuật tim cho những em nhỏ khó khăn. Từ đó, bé Hoàng Yến và bé Minh Anh ở hai đầu cầu đất nước đã được phẫu thuật để bước sang một cuộc đời mới với trái tim khỏe mạnh hơn.

Cựu siêu mẫu cho biết việc đồng hành với Vết Sẹo Cuộc Đời không chỉ là công tác thiện nguyện nhất thời, mà là cam kết lâu dài. "Tôi và Tenamyd Cosmetic sẽ tiếp tục đồng hành cùng chương trình Vết Sẹo Cuộc Đời để giúp cứu sống thêm thật nhiều các trái tim bé nhỏ. Mong các con khỏe mạnh trở lại và sẽ có một trái tim ấm áp để sống hạnh phúc và cống hiến cho đời năng lượng chân thiện mỹ."

Doanh nhân Vũ Cẩm Nhung xúc động khi ghé thăm các bé mổ tim, cam kết đồng hành lâu dài - Ảnh 2.

Vũ Cẩm Nhung cũng đã có mặt tại Hà Nội thăm bé Minh Anh sau khi phẫu thuật

Chương trình Vết Sẹo Cuộc Đời (Scar of Life) là một sáng kiến từ thiện đầy nhân văn của Vietnam Children’s Fund, được xây dựng với mục đích kết nối những tấm lòng hảo tâm để mang lại cơ hội sống cho trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh. Theo thống kê, mỗi năm có khoảng 15.000 trẻ em Việt Nam chào đời với dị tật tim, nhưng rất nhiều gia đình không đủ khả năng chi trả chi phí phẫu thuật, vốn có thể lên đến hàng trăm triệu đồng.

Doanh nhân Vũ Cẩm Nhung xúc động khi ghé thăm các bé mổ tim, cam kết đồng hành lâu dài - Ảnh 3.

Vũ Cẩm Nhung cho biết bản thân sẽ đồng hành lâu dài với hoạt động đầy ý nghĩa này

Từ khi ra đời, chương trình đã hỗ trợ hàng ngàn ca mổ tim cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Trong lễ công bố "Vết Sẹo Cuộc Đời 10", ban tổ chức thông báo đã giúp hơn 2.300 trẻ em nghèo phẫu thuật tim, nhờ sự chung tay của các cá nhân, tổ chức và các nhà tài trợ. Ngoài việc phẫu thuật, chương trình còn giảm gánh nặng tài chính cho gia đình các em, giúp cha mẹ có điều kiện ổn định cuộc sống lâu dài.

Vũ Cẩm Nhung sinh năm 1976 tại Hà Nội, là một trong những gương mặt tiên phong của làng mẫu Việt Nam thập niên 1990. Nổi tiếng từ khi 16-17 tuổi khi đoạt giải Hoa Khôi Sinh viên Hà Nội, chị sớm khẳng định vị thế trên sàn catwalk.

Năm 1994, Vũ Cẩm Nhung giành vị trí cao tại cuộc thi "Siêu mẫu châu Á với thế giới" tại đảo Guam, Mỹ, trở thành người mẫu Việt Nam đầu tiên được phong danh hiệu Siêu Mẫu tại cuộc thi tầm cỡ quốc tế.

Dù đang ở đỉnh cao nghề người mẫu, chị bất ngờ quyết định rẽ hướng để theo học Đại học Kinh tế Quốc Dân, Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp, chị chuyển sang lĩnh vực kinh doanh và trở thành nữ doanh nhân tài năng gắn bó với thương hiệu mỹ phẩm Tenamyd Cosmetic trong suốt gần 3 thập kỷ qua.

Gặp gỡ những người sáng lập Tenamyd từ cuối thập niên 1990, khi thương hiệu đang trong giai đoạn xây dựng nền tảng, chị nhanh chóng trở thành người đồng hành chiến lược, đóng góp vào định hướng thẩm mỹ và triết lý thương hiệu.

Không chỉ là gương mặt đại diện, Vũ Cẩm Nhung giữ vai trò như một "linh hồn" thương hiệu, mang đến tư duy chuẩn mực về cái đẹp: tinh tế, bền vững và nhân văn.

Qua ba thập kỷ, từng dòng sản phẩm của Tenamyd đều mang dấu ấn của chị: sự cầu toàn trong chất lượng, sự chỉn chu trong hình ảnh và trách nhiệm với phụ nữ Việt.

Với Vũ Cẩm Nhung, Tenamyd không chỉ là sự nghiệp mà là hành trình trưởng thành cùng nhau, nơi cô gửi gắm tâm huyết làm đẹp cho đời và lan tỏa giá trị sống tích cực.

Việc đồng hành cùng các hoạt động thiện nguyện cũng như chương trình "Vết Sẹo Cuộc Đời" là điều mà nữ doanh nhân luôn mong muốn và nỗ lực như một lời biết ơn cuộc đời. "Mỗi sớm thức giấc, tôi luôn biết ơn cuộc đời vì được sống, được chạm vào nhiều cung bậc mà cuộc đời trao tặng cho tôi. Với tôi, thì mọi thách thức, mọi khó khăn luôn có giá trị ngang bằng với may mắn và thành công. Hôm nay, ngay lúc này tôi luôn nguyện sẽ được trao đi, trao đi với tinh thần, năng lượng chân thiện mỹ tới cuộc đời này, trong khả năng của chính tôi…"

