Vượt “gió ngược”, Vinamilk khôi phục thị phần nội địa

Hoạt động bán hàng của doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi tình hình chung của ngành FMCG và ngành sữa. Theo AC Nielsen, ngành hàng tiêu dùng nhanh kết thúc quý III với mức giảm 2% về giá trị so với cùng kỳ 2022 do tăng trưởng sức mua hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chậm lại. Toàn ngành sữa cũng ghi nhận giảm 4%. Dẫu vậy, kết quả hoạt động của Vinamilk vẫn tốt hơn so với toàn ngành, nhờ đó, thị phần tiếp tục được khôi phục.

Các hoạt động marketing nổi bật đã mang lại kết quả kinh doanh khả quan cho nhiều nhãn hàng. Điển hình, doanh thu 9 tháng của sữa đặc Ông Thọ và sữa bột người lớn Sure Prevent ghi nhận tăng trưởng lũy kế 9 tháng gần 2 chữ số, doanh số Quý III/2023 của sữa Super Nut 9 loại hạt và sữa tươi Green Farm tăng lần lượt gần gấp 3 lần và 2 lần so với cùng kỳ 2022.

Sữa đặc Ông Thọ của Vinamilk được bán tại hệ thống siêu thị và chợ ở Quảng Châu, Trung Quốc

Các thị trường nước ngoài đóng góp doanh thu thuần 2.384 tỉ đồng trong quý III và 7.218 tỉ đồng lũy kế 9 tháng, xuất khẩu tăng 5%. Ngoài ra, chi nhánh nước ngoài AngkorMilk tại Campuchia tiếp tục tăng trưởng gần 10% và chi nhánh Driftwood tại Mỹ duy trì ở mức nền cao của cùng kỳ.

Biên lợi nhuận gộp hợp nhất quý III đạt 41,9%, mở rộng lần lượt 243 điểm cơ bản so với cùng kỳ 2022. Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý III đạt 2.533 tỉ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 6.669 tỉ đồng.