Tập đoàn TH tặng 21.000 cây dổi xanh cho tỉnh Nghệ An

Chiều 22-2, tại huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ khánh thành nhà máy sản xuất nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên của Tập đoàn TH và phát động hưởng ứng Tết trồng cây tại quê hương Bác Hồ.



Ngay sau khi đánh hồi trống dài phát động Tết trồng cây 2019 của Nghệ An, Thủ tướng cùng các lãnh đạo tại địa phương, người dân vùng Phủ Quỳ, cán bộ nhân viên Tập đoàn TH trồng những cây xanh đầu tiên trong khuôn viên nhà máy nước tinh khiết, thảo dược, hoa quả Núi Tiên và khu vực núi phía sau nhà máy.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh trống khởi động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ của Nghệ An tại nhà máy Nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên – nhà máy có công suất lớn nhất khu vực miền Trung mới được khánh thành tại xã Nghía Sơn, huyện Nghĩa Đàn

Sự kiện đã thu hút hơn 3.000 người là cán bộ nhân viên tập đoàn TH và người dân địa phương tham gia trồng cây. Ngay tại sự kiện, 3.500 cây xanh đã được trồng phủ xanh khu vực Núi Tiên. Các loại cây được trồng đều là các loại cây quý, mang nhiều ý nghĩa, trong đó có cây dổi xanh, loại cây rất giá trị về kinh tế, giá trị về độ che phủ và rất phù hợp với vùng đất miền tây xứ Nghệ.



Tại sự kiện, bà Thái Hương, nhà sáng lập và tư vấn đầu tư Tập đoàn TH đã trao tặng 21.000 cây xanh cho 21 huyện, thị trên toàn tỉnh Nghệ An với mong muốn mỗi cây xanh được trồng thêm sẽ góp phần bảo vệ môi trường cũng như mang lại kinh tế cho người dân, chung tay vì sự phát triển bền vững.

“Tập đoàn TH chúng tôi đang triển khai các dự án phát triển bền vững, với giá trị cốt lõi “Hoàn toàn từ thiên nhiên” và “Vì sức khỏe cộng đồng”. Chúng tôi hướng đến một nền nông nghiệp sạch, hữu cơ mà cả thế giới đều đang hướng tới. Việc tặng và tự trồng 25.000 cây xanh dịp này là một hành động thực hiện trách nhiệm xã hội, góp phần phát triển bền vững, đúng với hướng đi của thương hiệu TH true MILK, chúng tôi cam kết từ năm nay, mỗi năm chúng tôi sẽ tặng mỗi huyện của Nghệ An 1.000 cây giống phù hợp với vùng đất từng huyện để có môi trường xanh, sạch. Chúng ta hãy trân quý Mẹ thiên nhiên, người sẽ cho mình tất thảy”, bà Thái Hương chia sẻ.

Nhà sáng lập của TH cũng chia sẻ việc chung tay bảo vệ môi trường, trồng thêm cây xanh, phát huy tiềm lực của doanh nghiệp đóng góp vào phát triển bền vững, đó là sự thể hiện sự cam kết đồng hành của doanh nghiệp với chính phủ và đất nước, thể hiện tinh thần phụng sự, vì cộng đồng, phù hợp với các giá trị cốt lõi của Tập đoàn.

Bà Thái Hương, nhà sáng lập và tư vấn đầu tư Tập đoàn TH trao tượng trưng cây dổi giống cho ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Nghệ An

3.500 cây dổi xanh do cán bộ, nhân viên tập đoàn TH trồng và 21.000 cây dổi xanh TH tặng tất cả các huyện, thị của Nghệ An ngày 22-2 hưởng ứng Tết trồng cây 2019 cũng có ý nghĩa đặc biệt. Dổi là một loại cây gỗ quý, gỗ dổi là loại gỗ tốt, đẹp rất được ưu chuộng. Ngoài ra, hạt dổi được biết đến nhiều hơn trong lĩnh vực ẩm thực, là một loại hạt được làm gia vị rất thơm ngon, lạ miệng. Tuy nhiên, với nạn phá rừng và tận thu lâm sản bừa bãi, hiện nay cây dổi xanh đã cạn kiệt. Phục hồi, phát triển nhân rộng và bảo tồn loài cây quý này là cần thiết, trong đó mang lại hiệu quả kinh tế cao cho các vùng bán sơn địa, miền núi, vùng sâu xa ở nước ta. Tại một số vùng ở Nghệ An, cây dổi xanh đã được người dân trồng lại để nhân thêm loại cây quý này và mang lại giá trị kinh tế cao.



Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao trách nhiệm xã hội của Tập đoàn TH trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang ngày càng đe dọa trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp truyền thống. Thủ tướng đánh giá Tập đoàn TH đã đóng góp tạo ra sự thay đổi lớn cho thị trường Việt Nam. Đến nay, Tập đoàn đã chiếm 38% thị phần sữa tươi Việt Nam, là Tập đoàn điển hình về tái cơ cấu nông nghiệp thành công trong hội nhập quốc tế sâu rộng của nước ta.

Ngày 22-2, Tập đoàn TH đã vinh dự đón Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn lãnh đạo cấp cao của Trung ương và địa phương về tham dự sự kiện đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, Lễ khánh thành Nhà máy nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên, Lễ Phát động hưởng ứng Tết trồng cây xuân Kỷ Hợi tại miền Tây Nghệ An. Nhà máy nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên có quy mô đầu tư là 1.177 tỉ đồng, khởi công từ tháng 8-2017, thi công xây dựng theo tiêu chuẩn Nhật Bản bởi nhà thầu lớn và uy tín nhất Nhật là Tập đoàn Meada. Để sản xuất nước tinh khiết và các loại nước hoa quả, sữa hoa quả, sữa gạo, nước thảo dược… nhà máy được trang bị 2 dây chuyền sản xuất có công nghệ tiên tiến, hiện đại, tự động hóa 100%, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường. Với tổng công suất 2 dây chuyền là 76.000 chai/giờ, đây là nhà máy có công suất lớn nhất khu vực miền Trung. Sản phẩm nước tinh khiết TH true WATER của nhà máy đã được ra mắt thị trường, là sản phẩm đặc biệt tốt cho sức khỏe với nguồn nước ngầm hoàn toàn tự nhiên được khai thác từ lòng Núi Tiên, ngọn núi lửa đã tắt cách đây 2,6 triệu năm.