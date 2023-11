Saigon Uniform chủ động tìm cơ hội trong thị trường biến động

10/11/2023 548

Trong tháng 10/2023, Tổng công ty Điện lực TP HCM đã bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân Thành phố. Sản lượng điện nhận tháng 10 đạt 2.464,61 triệu kWh, tăng 5,87% so với cùng kỳ. Sản lượng điện thương phẩm đạt 2.431,75 triệu kWh, tăng 5,38% so với cùng kỳ.