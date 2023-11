Saigon Uniform - Tiên phong cung cấp giải pháp đồng phục doanh nghiệp

Đồng phục - Thiết kế riêng cho doanh nghiệp

Hơn 10 năm trước, đồng phục chỉ biết đến là những chiếc "áo thun trơn" được "may sẵn" theo lô màu hoặc vải. Đơn vị nào có nhu cầu sử dụng đồng phục có thể đến trực tiếp xưởng may mua áo trơn mang đi in logo doanh nghiệp lên áo. Thời gian sở hữu một sản phẩm đồng phục khá nhanh chóng.

Khác với khái niệm đồng phục ngày xưa, đồng phục tại Saigon Uniform được thiết kế riêng và sản xuất theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp. Nói một cách đơn giản, khi doanh nghiệp có nhu cầu đặt may đồng phục sẽ liên hệ đến bộ phận tiếp nhận tư vấn tại Saigon Uniform. Nhân viên tư vấn giải pháp đồng phục sẽ tư vấn về kiểu áo, chất liệu vải, công nghệ in thêu trên áo và tiến đến bước thiết kế chi tiết mẫu áo lên form minh họa.

Sản phẩm đồng phục thiết kế riêng sẽ có tính liên kết và nhất quán dựa trên bộ nhận diện thương hiệu của doanh nghiệp: màu sắc, font chữ,...

Saigon Uniform - Cung cấp giải pháp đồng phục trọn gói

Giải pháp đồng phục trọn gói tại Saigon Uniform bao hàm hai ý nghĩa:

Thứ nhất, trọn gói về sản phẩm đồng phục

• Sản phẩm đồng phục dành cho nhân viên làm việc trong môi trường văn phòng: áo thun đồng phục, áo sơ mi đồng phục, balo.

• Sản phẩm đồng phục dành cho nhân viên làm việc ngoài trời: áo thun đồng phục, áo khoác đồng phục, nón.

• Sản phẩm đồng phục dành cho doanh nghiệp F&B: áo thun đồng phục, tạp dề đồng phục, nón.

Trọn gói nghĩa là trọn bộ sản phẩm được đóng gói theo lĩnh vực hoạt động hoặc nhu cầu sử dụng chính xác của doanh nghiệp.

Thứ hai, trọn gói về quy trình sản xuất

• Tiếp nhận yêu cầu may đồng phục

• Tư vấn kiểu áo, chất liệu theo nhu cầu, kiểu in thêu phù hợp chất vải

• Thiết kế minh họa trên file giống đến 95% sản phẩm thực tế

• May mẫu sản phẩm để khách hàng trải nghiệm chất liệu

• Sản xuất trên dây chuyền khép kín, hạn chế sai sót

• Vận chuyển và giao sản phẩm đến tận tay khách hàng

Saigon Uniform sở hữu danh mục sản phẩm đa dạng, đáp ứng chính xác nhu cầu về may đồng phục, đội ngũ nhân viên tâm huyết và nhiều năm kinh nghiệm sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp.

Đối tác thân thiết đồng hành cùng Saigon Uniform

Trong suốt gần một thập kỷ qua, Saigon Uniform may mắn xây dựng danh mục đối tác thân thiết nhờ vào sự tận tâm, nỗ lực và quyết tâm cải tiến chất lượng sản phẩm mỗi ngày. Với bề dày kinh nghiệm cung cấp sản phẩm đồng phục cho các thương hiệu lớn, Saigon Uniform tin rằng sản phẩm được cải tiến mỗi ngày tại công ty chúng tôi sẽ vượt lên trên tất cả các đặc điểm cơ bản của một loại trang phục, vượt qua những tiêu chuẩn khắt khe của thị trường để tạo nên sự khác biệt mang tính thương hiệu rõ nét nhất.

