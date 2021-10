Nỗ lực vượt “bão” Covid, Him Lam Vạn Phúc chào đón những cư dân đầu tiên

Chìa khóa trao tay, uy tín chất lượng

Ra mắt thị trường trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, sau một thời gian gấp rút thi công, những căn shophouse đầu tiên tại dự án Him Lam Vạn Phúc đã chính thức hoàn thiện, đủ điều kiện bàn giao cho khách hàng. Đây chính là dấu mốc quan trọng, khẳng định thành công của dự án và khẳng định uy tín cùng nỗ lực vượt qua "cơn bão" Covid-19 lần thứ 4 của Nhà Phát triển & Kinh doanh Him Lam Land.

Là một trong những cư dân đầu tiên nhận chìa khóa căn shophouse, cô H.N vui mừng chia sẻ: "Tôi đánh giá cao về chất lượng công trình, công năng và thẩm mỹ của thiết kế. Mỗi căn shophouse được thiết kế thông thoáng, không chỉ thuận tiện cho đầu tư – kinh doanh mà còn phù hợp để an cư bởi ngôi nhà luôn tràn ngập ánh sáng, tạo cảm giác thoải mái cho người sử dụng. Đặc biệt, với uy tín và sự tận tâm, Him Lam Land đã đảm bảo đúng tiến độ và mang đến cho chúng tôi một sản phẩm chất lượng".

Các căn shophouse Him Lam Vạn Phúc khi bàn giao đều được xây thô, hoàn thiện không gian bên ngoài, mặt tiền thoáng rộng cùng cửa kính lớn giúp đón tối đa ánh sáng tự nhiên cùng tầm nhìn ấn tượng. Không gian bên trong sẽ được thiết kế và điều chỉnh theo nhu cầu, công năng, sở thích cũng như định hướng kinh doanh của mỗi gia chủ.

Khách hàng vui mừng nhận chìa khóa bàn giao Shophouse Him Lam Vạn Phúc

Chia sẻ tại lễ bàn giao, Ông Lại Thế Hòa - Giám đốc chi nhánh Hà Nội, Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam đã gửi lời chúc mừng và cảm ơn khách hàng đã luôn đồng hành, tin tưởng lựa chọn dự án. Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh để bàn giao cho khách hàng đúng tiến độ, công ty đã huy động mọi nguồn lực và tâm huyết để hoàn thành dự án, không ngừng nỗ lực, đẩy nhanh tiến độ thi công với mong muốn dành cho cư dân một không gian sống chất lượng và hoàn hảo.



Song song với việc đảm bảo tiến độ, các quy tắc 5K trong phòng chống dịch Covid-19 luôn được áp dụng một cách nghiêm ngặt và triệt để. Đội ngũ kinh doanh cùng đơn vị thi công, nhà thầu... luôn phải mang khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn và thực hiện sát khuẩn tại khu vực sàn giao dịch và công trường dự án.

Khách hàng cùng đại diện Him Lam Land kiểm tra và hài lòng với chất lượng công trình

Tâm điểm sống đẳng cấp



Đón giá trị tinh hoa từ địa thế vàng, Him Lam Vạn Phúc là điểm sáng của bất động sản phía Tây Hà Nội với mô hình nhà phố thương mại (Shophouse) sang trọng, kiến trúc tân cổ điển lịch lãm lấy cảm hứng từ đại lộ Champs Elysees (Pháp), hứa hẹn mang đến một không gian đậm chất Pháp giữa lòng Phố Lụa.

Với quy mô gồm 222 căn shophouse, Him Lam Vạn Phúc tọa lạc ngay trung tâm quận Hà Đông, đây là mảnh đất vàng còn lại trên trục đường Tố Hữu – Lê Văn Lương. Dự án được thiết kế đa năng gồm 6 tầng, trong đó, không gian tầng 1, 2 được thiết kế mở, mang tính thương mại cao, phù hợp để kinh doanh, thuận tiện cho các chủ nhân tùy biến linh hoạt theo nhu cầu. Tầng 3, 4, 5, 6 là không gian được bố trí riêng tư, ấm cúng dành cho gia đình.

Thiết kế tối ưu vừa đầu tư – kinh doanh vừa an cư của Him Lam Vạn Phúc

Hơn nữa, bên cạnh những ưu thế vượt trội về vị trí, thiết kế… một trong những yếu tố cốt lõi tạo nên sức hút đặc biệt đó là dự án đã gần hoàn thiện mới mở bán, pháp lý hoàn chỉnh, sổ đỏ lâu dài. Khác hoàn toàn với việc mua nhà trên giấy, giờ đây khách mua có thể tới tận nơi để "mục sở thị", đánh giá về chất lượng công trình cũng như hạ tầng tiện ích, thiết kế, dễ dàng kiểm chứng và đánh giá được hiệu quả sinh lời thực tế tại dự án.



Không chỉ được sở hữu không gian sống "2 trong 1" vừa đầu tư – kinh doanh vừa an cư, những chủ nhân của Him Lam Vạn Phúc còn có cơ hội tham gia chương trình bốc thăm may mắn "Chọn nhà sang - Rinh xế xịn" với giá trị giải thưởng gần 2 tỉ đồng như: 1 xe ô tô Mercedes-Benz C200 Exclusive 2021, 2 xe máy SH 150i ABS 2021.

Có thể nói, sau đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19 lần thứ 4, bên cạnh việc đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh đồng thời nỗ lực thực hiện đúng cam kết về tiến độ xây dựng, bàn giao và hoàn thiện các thủ tục pháp lý; đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, Him Lam Vạn Phúc một lần nữa đã khẳng định vị thế của thương hiệu Him Lam Land, đồng thời mang đến sự tin cậy và an tâm cho khách hàng.