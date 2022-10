Khám phá showroom thời trang nam cao cấp Belluni

Đây được xem là showroom thời trang nam với quy mô bậc nhất từ trước đến nay của thương hiệu Belluni, hứa hẹn sẽ mang đến cho khách hàng thật nhiều cơ hội để chiêm ngưỡng và sở hữu những sản phẩm thời trang đa dạng. Từ các sản phẩm như veston, áo sơ mi, quần tây, quần kaki đến các loại áo thun, form dáng slimfit trẻ trung hay regular vừa vặn lịch lãm, đậm chất nam tính, khẳng định được giá trị chuẩn mực, phong thái tự tin và bản lĩnh đích thực của những quý ông công sở, doanh nhân thành đạt.



Không gian trưng bày rộng, thoáng và đề cao tính thẩm mỹ, showroom Belluni tại số 6 Phan Văn Trị được đầu tư kỹ từ phong cách, ánh sáng, quầy hàng, trang thiết bị… cho đến tác phong, sự chuyên nghiệp của nhân viên. Tất cả giúp tạo nên sự khác biệt và sẽ để lại ấn tượng sâu sắc cho khách hàng khi đến tham quan, trải nghiệm sản phẩm - dịch vụ của thương hiệu.

Bước vào cửa hàng, khách hàng sẽ choáng ngợp bởi sự rộng rãi, thiết kế chỉn chu với cách bố trí hiện đại mà trước giờ chỉ có thể tìm thấy ở những cửa hàng thời trang cao cấp. Không gian tầng trệt, nơi trưng bày hơn 10.000 sản phẩm thời trang cao cấp, khách hàng có thể dễ dàng tham quan và sở hữu những thiết kế phù hợp với xu hướng và phong cách cá nhân. Trên lầu là không gian trưng bày dòng sản phẩm thời trang theo từng concept, kể về những chất liệu thượng hạng làm nên những sản phẩm Belluni.

Ghi dấu ấn với chất liệu thời trang "xanh" bền vững



Belluni - thương hiệu thời trang luôn đồng hành cùng các quý ông công sở sang trọng, lịch thiệp. Một nhãn hàng thời trang nam có sức hút mạnh mẽ, giúp quý ông thể hiện giá trị bản thân, lưu lại ấn tượng đặc biệt trong phong cách ăn mặc.

Ngoài việc chăm chút cho phong cách, vẻ ngoài của khách hàng, Belluni luôn quan tâm đến yếu tố an toàn cho người mặc và trách nhiệm với môi trường xung quanh bằng việc chú trọng khai thác sử dụng các chất liệu "xanh". Những chất liệu như CM 100% cotton cao cấp từ thiên nhiên, vải sợi sorona (sợi bắp), vải sợi tre, vải sợi sen, vải chuối, vải sợi từ gỗ sồi… vừa thân thiện với môi trường vừa an toàn cho sức khoẻ của người tiêu dùng được Belluni khai thác, làm nên những bộ trang phục trở thành thế mạnh cạnh tranh. Đây cũng là nét đặc trưng của thương hiệu với những tính năng vượt trội: mềm mại, co giãn nhưng vẫn giữ form tốt, chống nhăn, chống ố, bền màu và kháng khuẩn, kháng tia UV…

Ưu đãi hấp dẫn nhân dịp khai trương



Mừng sự kiện khai trương showroom thời trang cao cấp, chương trình ưu đãi hấp dẫn chưa từng có, dành tặng tất cả quý khách hàng.

Trong thời gian khai trương, từ ngày 10-10-2022 đến hết ngày 16-10-2022, quý khách hàng khi đến tham quan và mua sắm tại showroom thời trang nam cao cấp Belluni sẽ được nhận ưu đãi lên đến 15% trực tiếp trên hóa đơn cho tất cả các sản phẩm thời trang, cùng quà tặng hấp dẫn dành tặng dành tặng 200 khách hàng đầu tiên ghé tham quan và mua sắm sản phẩm.

Hãy cùng Belluni tận hưởng những giá trị của sự khác biệt!