Hoàng Bách da diết hát về mẹ với nhạc phẩm "Kỳ quan thứ 8"

27/6/2023

Sáng 26-6, tại Trường THCS Lê Hồng Phong (tỉnh Sóc Trăng), Trại hè tiếng Anh OPOS (One Place One Story – Mỗi nơi một câu chuyện) do Quỹ Hỗ trợ cộng đồng Đinh Thiện Lý phối hợp cùng Trường Quốc tế Nam Sài Gòn (SSIS) và Trường THCS - THPT Đinh Thiện Lý tổ chức đã chính thức khai mạc.