Him Lam Land hỗ trợ, tiếp sức gia đình và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19

Vừa qua, TP Thủ Đức tổ chức chương trình gặp mặt và trao quà hỗ trợ các hộ gia đình và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Chương trình có sự tham dự của ông Nguyễn Văn Hiếu - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM, Bí thư Thành ủy Thủ Đức; ông Nguyễn Kỳ Phùng - Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức; ông Trần Hữu Phước - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức; bà Lê Thị Bích Ngọc – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam; đại diện một số nhà tài trợ, mạnh thường quân; cùng đông đảo gia đình và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn TP Thủ Đức.

Tại buổi lễ, TP thủ Đức đã trao gói chăm lo, hỗ trợ cho 277 trường hợp, trong đó có 152 trường hợp trẻ mồ côi, 2 trường hợp là người già neo đơn; 51 trường hợp là phụ nữ đơn thân nuôi con nhỏ; còn lại thuộc các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Các hộ gia đình và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do dịch bệnh Covid-19 được trao quà hỗ trợ

Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Nguyễn Kỳ Phùng cho biết: "Tuy dịch bệnh trên địa bàn cơ bản đã được kiểm soát nhưng hậu quả để lại nhiều mất mát lớn về vật chất và tinh thần. Những suất quà hỗ trợ, chăm lo này là những tình cảm, sự quan tâm từ chính quyền địa phương nhằm chia sẻ và động viên đối với các hộ gia đình và các cháu nhỏ, qua đó mong muốn các hộ gia đình sớm vượt qua những đau thương, mất mát, tiếp tục nỗ lực để ổn định cuộc sống".

Là doanh nghiệp luôn đề cao trách nhiệm vì cộng đồng, thời gian qua, Công ty Him Lam Land đã triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa nhằm góp sức cùng Chính phủ đẩy lùi và khắc phục hậu quả của dịch Covid-19, từ đó lan tỏa yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn. Cụ thể, Him Lam Land đã trao tặng 500 triệu đồng cho quỹ phòng chống Covid; 1 tỉ đồng cho quỹ vì người nghèo; sắp tới Him Lam Land cũng chính thức trao tặng TP Thủ Đức 1.000 máy tính bảng cho học sinh, sinh viên nghèo và mồ côi cha mẹ vì Covid-19



Bà Lê Thị Bích Ngọc - Phó Tổng Giám đốc Công ty Him Lam Land (thứ 2 từ phải qua) cùng các nhà tài trợ nhận hoa cảm ơn từ lãnh đạo TP Thủ Đức

"Him Lam Land hy vọng thông qua những hoạt động thiện nguyện mang ý nghĩa nhân văn vô giá này sẽ góp phần chăm lo cho cuộc sống, tiếp sức cho nhiều gia đình và trẻ em bị ảnh hưởng do dịch bệnh. Đặc biệt, lan tỏa yêu thương và mang đến những giá trị sống tốt đẹp cho cộng đồng và xã hội", bà Lê Thị Bích Ngọc – Phó Tổng Giám đốc Công ty Him Lam Land phát biểu tại lễ trao tặng.



Chương trình trao quà hỗ trợ trẻ em và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP Thủ Đức có ý nghĩa lan tỏa sâu rộng phong trào "Thủ Đức nghĩa tình - Vì dân phục vụ". Qua đó huy động tất cả các nguồn lực xã hội với phương châm "Lấy sức Dân để chăm lo cho Dân" và phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, các cá nhân, tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân trên địa bàn Thành phố cùng đồng hành, chung tay, chia sẻ trong việc chăm lo, trợ giúp thường xuyên và lâu dài cho các gia đình chính sách khó khăn, người yếu thế có thân nhân qua đời do dịch bệnh Covid-19. Đặc biệt, thông qua đó hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em, học sinh, sinh viên mất cha, mẹ, người nuôi dưỡng trực tiếp.