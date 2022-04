Gia Thành: Tôi từng rất tự ti khi làm MC

12/4/2022 548 1k

Tiếng khóc chào đời cũng là lời chia xa mẹ cha mãi mãi, em được bà đặt tên là bé No, gửi gắm vào đó mong ước cho em sẽ có cuộc đời no đủ. Đây là câu chuyện của một trong hàng ngàn trẻ em rơi vào cảnh mồ côi vì mất cha, mất mẹ do dịch Covid-19.