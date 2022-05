FE CREDIT thưởng nóng 3 tỉ đồng cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Sau hơn 11 năm hoạt động, FE CREDIT đã thiết lập một nền tảng vững chắc và giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường tài chính tiêu dùng với hơn 21.000 điểm giới thiệu dịch vụ trải dài trên cả nước cùng 16.000 nhân viên. Với hơn 13 triệu khách hàng, FE CREDIT đã và đang góp phần đẩy lùi tín dụng đen, nâng cao mức sống của người dân lao động và thúc đẩy kinh tế tiêu dùng phát triển.



Với những đóng góp trên, thương hiệu FE CREDIT cũng được trao tặng các giải thưởng danh giá trong nước và quốc tế như: Top 30 Doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam, Công ty Tài chính xuất sắc nhất và Sản phẩm Tài chính tiêu dùng xuất sắc nhất do Asian Banking & Finance Retail Banking bình chọn; Nhà lãnh đạo xuất sắc; Quản trị quan hệ khách hàng tốt nhất từ Hiệp hội Dịch vụ khách hàng châu Á - Thái Bình Dương (APCSC) và lọt Top 10 Doanh nghiệp được tin dùng nhất châu Á tại diễn đàn Kinh tế quốc tế ASIA; Công ty Tài chính của năm (Finance Company of the Year) và giải đồng cho "Nhà tuyển dụng của năm" (Employer Award of the Year) do tạp chí Asian Banking & Finance (ABF) 2021 bình chọn; Top 50 doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam 2021….