Điều gì đằng sau thành công của Lotteria tại Việt Nam?

23 năm bản lĩnh chinh phục khách hàng Việt, Lotteria vẫn không ngừng nỗ lực

Khi đề cập đến lĩnh vực thức ăn nhanh, người tiêu dùng Việt không còn xa lạ với Lotteria – đại diện tiêu biểu của LOTTE - Hàn Quốc. Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 1998, sau 23 năm, Lotteria đã tạo độ phủ trên toàn quốc với hơn 200 nhà hàng tại hơn 30 tỉnh thành nhờ vào sự tin tưởng và yêu mến của người tiêu dùng.

Lotteria được người tiêu dùng tin tưởng và yêu mến

Bước chân vào thị trường đồ ăn nhanh Việt Nam từ khá sớm, Lotteria với phương châm tận tâm phục vụ khách hàng đã nhanh chóng mở rộng mạng lưới cửa hàng và đem đến những sản phẩm phù hợp khẩu vị người dùng với mức giá hợp lý. Nhờ kinh nghiệm và nỗ lực phục vụ thị trường Châu Á, Lotteria luôn duy trì vị thế của mình trong hơn 20 năm phát triển tại đây.



Theo báo cáo của Decision Lab về hành vi người tiêu dùng trong ngành hàng ăn nhanh năm 2021, có tới 88% số người được phỏng vấn chọn Lotteria là nhãn hàng yêu thích của họ, 59% lui tới Lotteria thường xuyên để dùng bữa.

Sự yêu mến của khách hàng là yếu tố làm nên sự đột phá của Lotteria

Ưu tiên sự tiện lợi của thực khách, Lotteria luôn chú trọng đến vị trí các cửa hàng. Tại mỗi ngã tư, giao lộ hay trong các trung tâm thương mại, không khó để bắt gặp màu đỏ và logo đặc trưng của chuỗi cửa hàng Lotteria. Sự xuất hiện dày đặc tại những địa điểm "vàng", giúp cho khách hàng dễ dàng tiếp cận với sản phẩm và dịch vụ.

Thêm vào đó, trong nỗ lực đa dạng hóa thực đơn phục vụ khách hàng, Lotteria tập trung nghiên cứu khẩu vị địa phương để phát triển các dòng sản phẩm tương ứng. Cụ thể, bên cạnh món chủ lực "gà rán", Lotteria còn có rất nhiều lựa chọn cơm, mì Ý, burger hay các món tráng miệng, để có thể phục vụ khách hàng ở nhiều lứa tuổi. Kết quả khảo sát cho thấy, bên cạnh thực đơn gà luôn được yêu thích nhất, bánh hamburger và mì Ý cũng là hai món được khách hàng ưa chuộng.

Với thực đơn phong phú, địa điểm thuận tiện, Lotteria luôn là sự lựa chọn cho nhóm (gia đình, bạn bè và các cặp đôi). Chủ yếu khách hàng lựa chọn cửa hàng Loteria là nơi dùng bữa cùng gia đình. Cũng nhờ vậy, chỉ số trung thành của khách hàng Lotteria luôn xếp trong nhóm cao của thị trường đồ ăn nhanh vốn vô cùng cạnh tranh tại Việt Nam.

Lotteria với nỗ lực nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng!

Song song với nỗ lực phát triển chuỗi cửa hàng và đa dạng hóa sản phẩm, nhằm nâng cao sự trải nghiệm của khách hàng, Lotteria đã mạnh dạn đầu tư vào công nghệ để hiện thực hóa mục tiêu này. Cụ thể, ứng dụng Lotteria Delivery giúp khách hàng đặt hàng trực tuyến dễ dàng chỉ với các thao tác trên điện thoại đã được triển khai. Bước đầu, Lotteria Delivery đã được khách hàng trên toàn quốc đón nhận và sử dụng, đặc biệt là ở các thành phố lớn. Số lượng đơn hàng được tiếp nhận qua ứng dụng ngày càng tăng. Không dừng lại ở đó, Lotteria còn bắt tay hợp tác với các ứng dụng đặt đồ ăn được yêu thích hiện nay như Now, Grab; tích hợp nhiều lựa chọn thanh toán từ tiền mặt đến thẻ ATM, ví điện tử như Zalopay, Momo, VNPAY, Airpay hay Grabpay by Moca. Tất cả đều thể hiện quyết tâm mang lại dịch vụ ẩm thực tiện lợi và an toàn cho khách hàng.

Khách hàng tiếp cận với dịch vụ, sản phẩm của Lotteria dễ dàng hơn nhờ Lotteria Delivery

Với mục tiêu phục vụ khách hàng tốt nhất, Lotteria không ngừng nghỉ trong việc phát triển mạng lưới, đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng kênh kết nối với khách hàng. Những điều này thể hiện trải nghiệm khách hàng luôn được đặt ở vị trí trung tâm trong tôn chỉ hoạt động của Lotteria tại thị trường đồ ăn nhanh Việt Nam.