Đầu tư EB-5, được hỗ trợ tài chính đến 90%

Theo đó, nhà đầu tư chỉ cần đóng trước 50.000 USD (khoảng 1,1 tỉ VNĐ), tập đoàn Behring sẽ hỗ trợ 450,000 USD (khoảng 10,2 tỉ VNĐ) với lãi suất 0%. Nhà đầu tư sẽ có thời gian để chuẩn bị hồ sơ đầu tư và nguồn tiền đầu tư, cũng như có thêm sự tin tưởng đối với dự án.

So với các hình thức đầu tư như chứng khoán, vàng hay địa ốc, đầu tư EB-5 không đơn giản chỉ vì lợi nhuận. Đầu tư Mỹ diện EB-5 là một chiến lược đầu tư dài hạn, có chiều sâu cho tương lai, giúp nhà đầu tư và gia đình được hưởng đầy đủ quyền lợi của một thường trú nhân trên nước Mỹ: được tự do sinh sống và kinh doanh trong môi trường phát triển bậc nhất thế giới, con cái được hưởng nền giáo dục hiện đại, tiết kiệm được rất nhiều chi phí so với việc cho con đi du học, giúp cả gia đình cùng lấy thẻ xanh và định cư Mỹ.

Với dự án căn hộ siêu sang 1900 Broadway do OPV và Tập đoàn Behring giới thiệu, nhà đầu tư hoàn toàn có thể tin tưởng bởi tính cam kết mạnh mẽ của dự án. Nằm tại vị trí đắc địa vịnh San Francisco, dự án 1900 Broadway đang là tâm điểm của thị trường EB-5 bởi sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội:

1. VỊ TRÍ ĐẮC ĐỊA - Phía bờ Đông vịnh San Francisco, liên tục nhiều năm lọt vào top thị trường BĐS hấp dẫn nhất thế giới, giá nhà tăng liên tục bởi sức nóng của các tập đoàn công nghệ hàng đầu đều được thành lập tại đây. Dự án 1900 Broadway nằm đối diện với trụ sở mới của UBER và gần các tập đoàn lớn như Coca-cola, IBM, FedEx, Ford, …

2. Toàn bộ khoản vay từ nhà đầu tư EB-5 đã được đảm bảo bằng 451 căn hộ siêu sang cũng như tài sản thế chấp từ ZRT - Quỹ ủy thác toàn cầu đang quản lý gần 90 tỉ USD (tương đương 2.000 tỉ VND). Nhà đầu tư EB-5 không phải lo lắng về rủi ro không lấy lại được tiền đầu tư.

3. Cam kết hoàn trả 100% vốn đầu tư và phí quản lý nếu nhà đầu tư bị từ chối thẻ xanh I-526

4. Thẻ xanh vĩnh viễn I-829 được đảm bảo do số lượng công việc cần tạo ra đã vượt yêu cầu của USCIS.

5. Tập đoàn Behring có tỉ lệ hồ sơ EB-5 đậu 100%. Hồ sơ của nhà đầu tư sẽ được thẩm định bởi đối tác của công ty OPV - công ty luật định cư lớn nhất thế giới Fragomen Worldwide. Công ty có trên 550 luật sư thụ lý hồ sơ và luật sư tranh tụng làm việc tại 43 văn phòng khắp thế giới.

Các vấn đề chứng minh tài chính, chuẩn bị hồ sơ sẽ được công ty OPV thực hiện. Đây là công ty tư vấn đầu tư và định cư có các đối tác là công ty luật định cư, công ty tư vấn dẫn đầu thế giới về các chương trình định cư tại các khu vực tốt nhất trên thế giới cho khách hàng cá nhân. Công ty luôn cung cấp các lựa chọn tốt nhất theo tình hình thực tế của từng khách hàng và lập kế hoạch triển khai chương trình cho khách hàng.

Nhà đầu tư quan tâm tới EB-5 và Dự án 1900 Broadway liên hệ hotline 0932 759 188 - 0937 386 505 - 0938 474 775 để được hỗ trợ tốt nhất.