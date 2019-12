C.P. Việt Nam tổ chức chương trình phát triển tiềm năng nhà cung cấp 2019

11/12/2019 548 1k

Ngày 08-12-2019, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) đã bước đầu triển khai chương trình An sinh xã hội “Tết An Bình 2020” thông qua ký kết hợp tác cùng Dự án “Liter of Light – Một lít ánh sáng”, mang đèn đường về 6 thôn nghèo của tỉnh Bình Phước đúng dịp Tết Nguyên Đán năm nay.