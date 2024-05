Fucoidan Umi No Shizuku 3 năm liên tiếp đạt giải thưởng Sản phẩm Vàng vì sức khỏe cộng đồng

Giải thưởng Sản phẩm Vàng vì sức khỏe cộng đồng

Ngày 4-5-2024, Lễ trao giải "Sản phẩm Vàng vì sức khỏe cộng đồng" đã diễn ra tại Hà Nội. Đây là giải thưởng thường niên uy tín do Tổng Cục tiêu chuẩn Đo lường chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ xét duyệt; được tổ chức bởi Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam (VAFF) nhằm tôn vinh những sản phẩm có ảnh hưởng tích cực đối với người tiêu dùng. Để được vinh danh trong buổi lễ, các sản phẩm đều phải đảm bảo tiêu chí: an toàn thực phẩm, sở hữu trí tuệ và những đóng góp ý nghĩa cho cộng đồng.

Trong bối cảnh ngành thực phẩm chức năng đang phát triển mạnh mẽ như hiện nay, giải thưởng này được xem là tiêu chí để người tiêu dùng có thể an tâm lựa chọn các sản phẩm hỗ trợ sức khỏe. Năm 2024, với hơn 500 hồ sơ tham gia xét duyệt, Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam đã chọn hơn 100 sản phẩm đạt tiêu chuẩn, góp mặt trong buổi Lễ trao giải.

PGS.TS Trần Đáng, Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam khai mạc buổi lễ

Đáp ứng những tiêu chí xét duyệt khắt khe nhất từ giới chuyên môn, Fucoidan Umi No Shizuku vinh dự nhận Giải thưởng "Sản phẩm Vàng vì sức khỏe cộng đồng" năm thứ ba liên tiếp. Công ty TNHH Umi No Shizuku tự hào là nhà phân phối chính thức và độc quyền sản phẩm Fucoidan Umi No Shizuku tại Việt Nam.

Đại diện Umi No Shizuku nhận giải thưởng "Sản phẩm Vàng vì sức khỏe cộng đồng"

Fucoidan Umi No Shizuku hỗ trợ sức khỏe toàn diện

Là sản phẩm được biết đến với công dụng hỗ trợ giảm tác hại do hóa trị, xạ trị và tăng cường hệ miễn dịch, Fucoidan Umi No Shizuku được kết hợp bởi hai loại thành phần chính Fucoidan và Agaricus giàu dinh dưỡng. Fucoidan được chiết xuất từ rong biển, là một hoạt chất chống oxy hóa mạnh mẽ; trong khi đó Agaricus là một loại nấm được biết đến với tên gọi "nấm của Chúa", cung cấp glucose và polysaccharide β-glucan, hỗ trợ hệ miễn dịch và cải thiện sức khỏe toàn diện.

Sự kết hợp giữa hai thành phần trên trong Fucoidan Umi No Shizuku đã được chứng minh là mang lại hiệu quả lớn hơn gấp nhiều lần so với việc sử dụng riêng lẻ Fucoidan hoặc Agaricus mycelium.

Fucoidan Umi No Shizuku được chiết xuất từ các loại tảo biển có màu nâu như tảo Mozuku và Mekabu. Trong số đó, tảo nâu Mozuku từ đảo Okinawa, Nhật Bản, được biết đến như một nguồn nguyên liệu chất lượng cao.

Vùng biển xung quanh đảo Okinawa nổi tiếng với sự trong sạch của nước và không khí, tạo ra một môi trường lý tưởng cho sự phát triển của tảo Mozuku. Đặc biệt, trong điều kiện này, tảo Mozuku từ đảo Okinawa thường giàu Fucoidan hơn so với các loại tảo khác. Sự phong phú về hàm lượng Fucoidan là một trong những yếu tố quan trọng giúp Fucoidan Umi No Shizuku trở thành sự lựa chọn hàng đầu trong việc chăm sóc sức khỏe và tăng sức đề kháng.

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng, Fucoidan Umi No Shizuku hiện có 3 dạng: dạng nước, bột và viên nang. Mỗi dạng sản phẩm đều đảm bảo cung cấp lượng Fucoidan cần thiết, đem lại hiệu quả cao nhất trong việc bảo vệ và cải thiện sức khỏe.

Sản phẩm Fucoidan Umi No Shizuku

Tất cả sản phẩm đều trải qua quy trình kiểm định nghiêm ngặt và được chứng nhận bởi các cơ quan chức năng có độ uy tín cao, tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm cGMP và đã đạt được chứng nhận danh giá nhất thế giới từ SGS. Ngoài ra, Fucoidan được vinh danh giải thưởng Vàng của Monde Selection vào các năm 2006, 2012 và 2016. Điều này là minh chứng rõ nét nhất cho chất lượng và uy tín của sản phẩm.

Năm 2018, sản phẩm cũng đã nhận được chứng nhận JHFA từ Hiệp hội Thực phẩm Dinh dưỡng và Sức khỏe Nhật Bản, tiếp tục khẳng định giá trị của sản phẩm.

Từ năm 2002, sản phẩm này đã được bán ra ở 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm cả Nhật Bản. Với chi nhánh tại Hoa Kỳ, Canada, Australia, Hồng Kông (Trung Quốc), Hàn Quốc, Việt Nam, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc) và Thái Lan, Umi No Shizuku Fucoidan trở thành cái tên đáng tin cậy trên thị trường quốc tế.

Sử dụng Fucoidan Umi No Shizuku là lựa chọn sản phẩm hỗ trợ sức khỏe tốt nhất, đóng góp vào một tương lai khỏe mạnh cho bản thân và cộng đồng.

Để được tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ: Công ty TNHH Umi No Shizuku Văn phòng TP HCM: Phòng 3A, tầng 33, tòa nhà tài chính Bitexco, số 2 đường Hải Triều, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM | Hotline: 0916 753 108. Văn phòng Hà Nội: Phòng 1702, tầng 17, tòa nhà Gelex, số 52 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | Hotline: 0934 020 210. Tổng đài miễn phí: 1800 55 88 02 Website: kfucoidan.com.vn Facebook: https://www.facebook.com/kfucoidan.com.vn/

Email: info@kfucoidan.com Giấy phép quảng cáo số 00526/2019/ATTPXNQC do Bộ Y tế cấp ngày 29/3/2019. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.