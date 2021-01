Có gì tại tòa tháp đôi cao nhất Thủ Dầu Một?

Tổ hợp giải trí đỉnh cao trên không trung

HAPPY ONE - Central tọa lạc tại phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) chỉ cách Đại lộ Bình Dương hơn 300 m. Trong vòng bán kính 5 km, cư dân tại đây có thể dễ dàng kết nối với các tiện ích sẵn có của khu vực như bệnh viện quốc tế, Sân vận động Gò Đậu, Siêu thị Co.op Mart/BigC, Bến xe Bình Dương, Trường ĐH Thủ Dầu Một, ĐH Mở, Trung tâm thương mại Aeon Mall, Sân gofl Sông Bé… hay di chuyển đến các khu công nghiệp lớn nhất Bình Dương như VSIP, Sóng Thần, Đại Đăng... để làm việc.

HAPPY ONE – Central sở hữu "vị trí vàng trong làng di chuyển" tại Thủ Dầu Một

Được xây dựng trên tổng diện tích lên đến 10.600 m2, HAPPY ONE - Central là tòa tháp đôi cao 40 tầng cùng 3 tầng hầm, cung ứng cho thị thường Thủ Dầu Một 1.291 căn hộ và 13 shopshouse.



Với mong muốn xây dựng một không gian sống kết hợp với tổ hợp giải trí, nghỉ dưỡng cao cấp, Vạn Xuân Group đã tập trung đầu tư vào các tiện ích trên cao như đài quan sát với các thiết bị hiện đại, bên cạnh đó là cầu không trung giúp cho cư dân ở đây có thể dễ dàng thu gọn toàn cảnh thành phố ngay trong tầm mắt. Nhìn ngắm một trong những thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất nước "thay da đổi thịt" mỗi ngày từ trên cao sẽ mang đến nguồn cảm hứng bất tận cho cư dân của HAPPY ONE - Central, không chỉ cho công việc mà còn cho cuộc sống.

Ngoài ra, không thể không kể đến các tiện ích giải trí mà chủ đầu tư đã "dày công" bố trí khắp khuôn viên dự án. Đơn cử như hệ sinh thái 68 tiện ích nội khu đỉnh cao như vườn treo nghệ thuật, cầu không trung, sảnh đón thượng hạng, sky bar trên không, khu vực yoga, quảng trường ánh sáng, đài phun nước nghệ thuật, hồ bơi vô cực… Tổ hợp tiện ích cao cấp mang chuẩn resort này được trải dài từ tầng 1 đến tầng 40, trong đó không thể bỏ qua khu thương mại và cảnh quan ở tầng trệt, tổ hợp khu vui chơi, sinh hoạt cộng đồng ở tầng 3, hay không gian tiện ích đẳng cấp hàng thương gia ở tầng 20… Tất cả sẽ tạo nên một không gian sống hiện đại, đẳng cấp xứng tầm quốc tế.

Một trong nhưng tiện ích thượng lưu ở tầng 20 của HAPPY ONE - Central

Dù bất kỳ ở khu vực nào trong khuôn viên HAPPY ONE - Central, bạn đều có thể tận hưởng cuộc sống hiện đại, tiện nghi. Tại đây, hệ thống 16 thang máy/tầng được bố trí đều ở hai block và hoạt động xuyên suốt 24/7 giúp cư dân dễ dàng di chuyển mà không mất nhiều thời gian chờ đợi.



HAPPY ONE Central – Tổ ấm trong mơ của giới chuyên gia

Ra đời trong bối cảnh nguồn cung căn hộ cao cấp dần khan hiếm, HAPPY ONE - Central không chỉ góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho giới chuyên gia mà còn mang đến một cuộc sống trong mơ đích thực cho cư dân khu vực.

HAPPY ONE Central – chạm tới những tầng cao mới

Vạn Xuân Group được đánh giá cao trong việc triển khai nhiều dự án đạt chuẩn, điển hình là dự án căn hộ thông minh HAPPY ONE - Premier và HAPPY ONE - Phú Hòa. Tuy nhiên, với HAPPY ONE – Central, chủ đầu tư lại đặc biệt hơn cả bởi đây là dự án tâm huyết nhằm hướng đến kỷ niệm hơn 15 năm thành lập, góp phần khẳng định vị thế cho chủ nhân sở hữu với tính biểu tượng đẳng cấp.



Là dự án căn hộ cao cấp chuẩn thông minh nên HAPPY ONE - Central hướng tới phong cách thiết kế hiện đại, đa dạng, phù hợp với mọi phân khúc khách hàng. Các thiết bị trong nhà đều được tích hợp công nghệ 4.0 dễ dàng điều khiển, sử dụng một cách nhanh chóng, tối ưu. Bên cạnh đó là nội thất chuẩn châu Âu kết hợp với nét kiến trúc hiện đại pha lẫn cổ điển, mang đến một không gian sống đích thực của bậc đế vương.

Ngoài ra, Vạn Xuân Group đã đầu tư xây dựng một không gian sống xanh theo chuẩn Singapore, hòa hợp với thiên nhiên. Tại đây, diện tích cây xanh lên đến 1,03 héc-ta, trong khi đó mật độ xây dựng chỉ chiếm 34%. Mỗi mét vuông sàn đều được tận dụng để mang đến một không gian xanh mát, trong lành và đầy thư thái.

Dù được tích hợp tiện ích đỉnh cao, địa thế hấp dẫn nhưng một căn hộ tại đây chỉ có giá khởi điểm từ 1,7 tỉ đồng. Chính vì vậy các chuyên gia địa ốc đánh giá đây là cơ hội vàng của giới đầu tư với giá trị sinh lời cực lớn, chưa kể lợi nhuận thu về sẽ còn tăng lũy kế theo từng năm.