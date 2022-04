Bình Điền tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2022

Đứng vững và vượt lên trong khó khăn



Báo cáo trước đại hội, ông Ngô Văn Đông, thành viên hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc công ty, nói: "Năm 2021 là năm rất khó khăn của sản xuất kinh tế nói chung, trong đó có ngành sản xuất phân bón. Do sự bùng phát của Đại dịch Covid-19, chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy; nguyên liệu đầu vào bị thiếu hụt và liên tục tăng giá, trong đó, các loại phân bón như Urê, DAP, SA, Kali… ở thời điểm cuối năm 2021 tăng trung bình từ 2 đến 3 lần so với đầu năm. Một số nước có nguồn phân bón lớn hạn chế xuất khẩu đã ảnh hưởng đến nguồn cung, đẩy giá cả lên cao, tạo ra tình trạng khan hiếm hàng hóa trên thị trường.

Nhưng, do nhận định đúng tình hình, hội đồng quản trị, tổng giám đốc công ty đã đi trước một bước: dự trữ được nguồn nguyên liệu, biến khó khăn thành thuận lợi. Do giá phân bón đơn tăng cao và có khan hiếm nên nhiều nông dân chuyển sang sử dụng phân bón NPK, đã tăng được sản lượng tiêu thụ cho công ty. Hệ thống phân phối rộng lớn, đại lý bạn hàng truyền thống luôn sát cánh cùng công ty trong những lúc khó khăn; cộng với uy tín thương hiệu Phân bón Đầu Trâu và sự giúp đỡ của các ngành, các cấp, các nhà khoa học, sự đoàn kết thống nhất cao của tập thể người lao động, tạo thành sức mạnh giúp công ty đứng vững và vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã đề ra. Cụ thể:

Sản lượng sản xuất: 774.809 tấn, đạt 123,7% so với kế hoạch năm 2021, 124% so với năm 2020; sản lượng tiêu thụ: 728.552 tấn, đạt 121% so với kế hoạch năm 2021, 123,5% so với năm 2020; Tổng doanh thu hợp nhất thực hiện 7.889,238 tỉ đồng, đạt 138,7% so với kế hoạch năm 2021 và 142,7% so với năm 2020; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 371,659 tỉ đồng, đạt 223,9 % so với kế hoạch năm 2021 và đạt 185,5 % so với năm 2020; Lợi nhuận trước thuế riêng Cty mẹ : 205 tỉ đồng, đạt 178% so với kế hoạch và 142,7 % so với năm 2020.

Đi đôi với việc bảo đảm quyền lợi cho cổ đông, tham gia tích cực các hoạt động xã hội từ thiện, kết nghĩa giúp đỡ nâng cao đời sống vật chất và văn hóa tinh thần cho một số buôn làng tại Đắk Lắk, Đắk Nông, công ty luôn quan tâm nâng cao đời sống người lao động với mức thu nhập bình quân khoảng 17 triệu đồng/người/tháng. Công ty chỉ tăng 16% giá bán sản phẩm tới tay người nông dân.

Về kế hoạch năm 2022, Ông Đông nhấn mạnh, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thời tiết khô hạn và xâm nhập mặn tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng mạnh đến sản xuất nông nghiệp; dự báo nguyên liệu sản xuất phân bón NPK tiếp tục tăng cao; thị trường Campuchia của công ty đang chịu sự cạnh tranh khốc liệt với các nước, nhất là với Thái Lan… Công ty đề ra các chỉ tiêu cụ thể, là: Sản lượng sản xuất: 602.750 tấn sản phẩm; sản lượng tiêu thụ: 602.750 tấn; Tổng doanh thu: 6.427, 623 tỉ đồng; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 200 tỉ đồng; Lợi nhuận thực hiện riêng Cty mẹ: 145 tỉ đồng. Dự kiến chia cổ tức không thấp hơn 15 %.

Bình Điền không chỉ bán, mà cung cấp cho nông dân cả một gói giải pháp sử dụng phân bón tiết kiệm, hiệu quả.

Trả lời câu hỏi của cổ đông về giá bán các sản phẩm của công ty luôn cao hơn các công ty sản xuất NPK khác, ông Mai Thành Phụng, thành viên HĐQT, thành viên Hội đồng cố vấn khoa học của công ty, chia sẻ: "Nói về chất lượng, các sản phẩm NPK của Bình Điền luôn nổi trội trên thị trường bởi các dòng sản phẩm độc quyền, chứa các hoạt chất chống thất thoát đạm, giúp cây trồng tăng cường sử dụng lân, các chất vi lượng thông minh… với triết lý "người nuôi đất, đất nuôi cây, cây nuôi người"; với cái tâm bảo đảm cho nhà nông có được hiệu quả kép bằng chương trình Canh tác thông minh, ứng phó với biến đổi khí hậu, vừa có lời tăng hơn so với đối chứng từ 3 đến 6 triệu đồng/ha lúa, vừa góp phần bảo vệ môi trường xanh, bền vững do giảm được lượng phân bón, giảm nhiều lần xịt thuốc bảo vệ thực vật… cái này không tính toán cụ thể bằng số tiền tăng hơn của từng bao phân bón".

Cổ đông tin tưởng

Các câu hỏi, thắc mắc, trăn trở của cổ đông về công suất của một số công ty con, về nợ xấu, về công nghệ sản xuất mới, tỉ lệ chia cổ tức lại thấp hơn năm 2021, về chính sách giá cả… đều được hội đồng quản trị, tổng giám đốc công ty trả lời thỏa đáng. Ông Ngô Văn Đông, Tổng giám đốc công ty báo cáo với cổ đông sản lượng sản xuất quý I-2022 đạt 164.000 tấn, doanh thu 2.594 tỉ đồng, lợi nhuận 66 tỉ đồng…

Bà Nguyễn Kế Huệ, nhà ở đường Cộng Hòa, quận Tân Bình sở hữu hơn 7000 cổ phiếu, bà nói: "Cổ phiếu Bình Điền luôn có lãi suất ổn định từ 20 đến 25%. Có năm cao hơn. Tôi "đi" với Bình Điền gần chục năm nay rồi, và sẽ còn tiếp tục "ôm" cổ phiếu BFC".