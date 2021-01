ABBANK khởi động tết an bình năm thứ 12 với chủ đề “Xanh An Bình – Xanh Việt Nam”

Hơn 11.000 cây xanh bao gồm chủ yếu là cây Lim xanh và Keo tai tượng sẽ được ABBANK trao tặng cho 10 hộ dân tộc thiểu số có hoàn cảnh nghèo, khó khăn tại 3 xã của huyện Tây Giang (Quảng Nam). Đây là 2 loại cây trồng phù hợp với đặc hữu tự nhiên của vùng đất Quảng Nam, vừa mang lại giá trị kinh tế và có giá trị phòng hộ, giúp bà con huyện Tây Giang tăng diện tích rừng trồng, tăng độ che phủ rừng ở chính những nơi bị mất rừng, có thêm thu nhập từ trồng rừng (công nghiệp chế biến bột giấy, gỗ ván dăm) giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt khi nơi đây vừa chịu nhiều thiệt hại nặng nề về người và của cải do thiên tai, lũ lụt, sạt lở đất gây ra trong thời gian vừa qua.

Huyện Tây Giang vốn là một trong những huyện nghèo nhất tỉnh Quảng Nam. Thành phần dân tộc chủ yếu là người Cơ tu (chiếm 95%), tỷ lệ hộ nghèo chiếm tới khoảng 60%. Đây cũng là một trong những huyện có dân số thấp nhất Việt Nam, mật độ dân số chỉ đạt 18 người/km2. Dân cư Tây Giang sống phân tán, phần lớn tập trung ven suối trong những khu rừng sâu. Trong đợt mưa lũ vừa qua, Tây Giang cũng là một trong những huyện chịu thiệt hại nặng nề của tỉnh Quảng Nam, tổng thiệt hại ước tính lên đến 315 tỉ đồng. Chính vì lẽ đó, bên cạnh món quà đặc biệt trên, trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức cũng sẽ trao 100 suất quà Tết trị giá 500.000 VND/suất cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của huyện Tây Giang.

Chia sẻ về ý nghĩa của dự án, bà Nguyễn Thị Hương – Phó Tổng Giám đốc ABBANK cho biết: "Tiếp nối hành trình sẻ chia, chung tay vì cộng đồng đã trở thành một nét văn hóa truyền thống của ABBANK, Tết An Bình năm thứ 12 với chủ đề "Xanh An Bình – Xanh Việt Nam" được tổ chức với mong muốn chung tay kết nối xã hội để cùng nâng cao ý thức trong việc bảo vệ rừng, hướng tới mục tiêu bảo vệ môi trường, thích nghi với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và phát triển đất nước bền vững. Đây chương trình phối hợp của ABBANK và Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường nhằm góp phần thực hiện mục tiêu trồng 1 tỉ cây xanh cho Việt Nam trong vòng 5 năm tới theo lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ. Chúng tôi cũng đang xây dựng kế hoạch triển khai dự án trồng rừng phòng hộ, chống xâm nhập mặn... trong công tác an sinh xã hội tại nhiều địa phương khác trên cả nước trong thời gian tới."

Đại diện đơn vị phối hợp tổ chức Tết An Bình 2021, ông Vũ Minh Lý - Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết "Chúng tôi đánh giá rất cao vai trò, ý thức, trách nhiệm của ABBANK trong các hoạt động vì cộng đồng, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng và toàn xã hội. Hành trình phủ xanh đất nước là dự án phối hợp mang tính dài hạn, ý nghĩa mà Trung tâm triển khai để đem lại lợi ích trực tiếp cho người dân huyện Tây Giang nói riêng, nhân dân cả nước nói cùng và đóng góp một phần công, sức thực hiện thực hóa lời kêu gọi trồng 1 tỉ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ.

Tết An Bình là hoạt động thiện nguyện thường niên, mang đậm dấu ấn của ABBANK, được phát động từ năm 2010 với mong muốn mang Tết ấm, Tết vui đến với những đồng bào khó khăn trên khắp cả nước. Sau 10 năm phát động, hành trình Tết An Bình đã dần có sự thay đổi về hình thức và mở rộng hơn về mục đích và ý nghĩa: không chỉ mang Tết ấm, Tết vui đến từng gia đình nhỏ mà sẽ là những cái Tết an lành, hạnh phúc, sum vầy đến cho cả một địa phương, cả một cộng đồng trên khắp dải đất chữ S.

Hành trình Tết An Bình 2021 đến vùng biên giới Tây Giang, Quảng Nam sẽ chính thức được khởi hành từ ngày 15-1-2021 do ABBANK, Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) phối hợp tổ chức với sự đồng hành của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Quảng Nam. Đây hứa hẹn sẽ là một chuyến đi đầy ý nghĩa, mang dấu ấn đặc biệt trên hành trình thiện nguyện của ABBANK.

Với định hướng là một Ngân hàng bán lẻ thân thiện với cộng đồng, ngay từ những ngày đầu mới thành lập, ABBANK đã triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực trên khắp cả nước. Bên cạnh các hoạt động giáo dục, nâng cao nhận thức và văn hóa cộng đồng, ABBANK cũng luôn ý thức được tầm quan trọng của các hoạt động xây dựng, cải tiến cơ sở vật chất tại địa phương nhằm tạo nền tảng cải thiện chất lượng cuộc sống cho đồng bào Việt Nam là cách ngân hàng góp phần nhỏ sức lực của mình trong việc phát triển kinh tế - xã hội hiện nay. Trong nhiều năm trở lại đây, ABBANK đã dành một nguồn lớn ngân sách cho các hoạt động cộng đồng và an sinh xã hội, tiêu biểu kể đến như: Tết An Bình, dự án Room to read - Thư viện thân thiện tại 24 trường tiểu học công lập tại Lâm Đồng và Hải Phòng, xây dựng phòng học cho Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nậm Ban phối hợp với báo Dân trí, chương trình "Cặp lá yêu thương" phối hợp cùng Trung tâm tin tức VTV24, Giải thưởng Nhân tài đất Việt (Báo Dân Trí thực hiện), Quỹ học bổng Ông bà Giáo sư Nguyễn Thiện Thành, Quỹ học bổng Vừ A Dính, Tiếp sức đến trường…