Đô thị quốc tế giữa lòng TP HCM và phong cách sống mà người Việt đang hướng tới

Vinhomes Grand Park là hình mẫu tiêu biểu của xu hướng này, đáp ứng đồng thời nhu cầu an cư và đầu tư trong bối cảnh TP HCM mở rộng, tăng tốc hội nhập quốc tế.

Hệ tiện ích "all-in-one" định hình phong cách sống mới

Quang Minh (28 tuổi, TP HCM) - một startup trẻ trong lĩnh vực công nghệ, mô tả cuộc sống của mình Vinhomes Grand Park ngắn gọn bằng một từ "đáng sống".

Lịch trình thường ngày của chàng trai trẻ thường buổi sáng chạy bộ dọc công viên 36 ha, di chuyển vào trung tâm làm việc bằng metro cách nhà 10 phút di chuyển, chiều về tập golf hoặc làm vài set pickle ball, tối cùng bạn bè tụ hội tại phố ẩm thực đêm, hay vào Vincom Mega Mall Grand Park mua sắm, xem phim. Minh nói "Đây là cuộc sống cân bằng giữa làm việc và hưởng thụ mà việc chọn đúng nơi an cư chính là điều quyết định".

Vinhomes Grand Park là lựa chọn an cư của thế hệ người trẻ năng động

Câu chuyện của Quang Minh chỉ là một lát cắt trong bức tranh cuộc sống thường nhật của những cư dân Vinhomes Grand Park. Từ lâu, đại đô thị đã được xem như hình mẫu cho phong cách sống mới mà người Việt đang hướng tới: đủ đầy tiện ích, gắn kết cộng đồng, hài hòa với thiên nhiên.

Minh chứng cho điều này, ngay từ giai đoạn quy hoạch, Vinhomes Grand Park đã kiến tạo không gian sống theo mô hình đô thị tích hợp "all-in-one" - nơi cư dân làm việc, học tập, giải trí và chăm sóc sức khỏe ngay trong nội khu mà không cần di chuyển xa. Bên trong đại đô thị là hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp mang thương hiệu Vingroup được đầu tư đồng bộ: hệ thống giáo dục chuẩn quốc tế từ mầm non đến liên cấp bao gồm 2 trường học Vinschool; hệ thống y tế với bệnh viện đa khoa, phòng khám Vinmec chất lượng cao; quảng trường sự kiện; bến du thuyền; trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Grand Park và các tuyến phố thương mại sầm uất.

Trường học quốc tế Vinchool tại Vinhomes Grand Park - Bệ phóng cho thế hệ cư dân toàn cầu

Giá trị nổi bật của Vinhomes Grand Park còn là mảng xanh quy mô lớn hiếm có tại TP HCM, với công viên trung tâm rộng 36 ha ôm trọn sông Tắc và sông Đồng Nai, kết hợp hơn 15 công viên chủ đề đa dạng - từ vườn Nhật thanh tịnh, công viên ánh sáng rực rỡ, công viên Grand Park đa dạng trò chơi, công viên thể thao năng động... Hệ thống đường dạo bộ ven sông dài hàng km, bãi cỏ đa năng, sân chơi liên hoàn và khu thể thao ngoài trời tạo nên không gian sống gần gũi thiên nhiên, tràn đầy năng lượng.

Không dừng ở mảng xanh và hạ tầng tiện ích, Vinhomes Grand Park còn xây dựng một cộng đồng cư dân năng động, quy tụ chuyên gia nước ngoài, thế hệ doanh nhân mới, gia đình tri thức trẻ. Đây là nền tảng hình thành môi trường sống văn minh, bền vững - giá trị ngày càng được người mua nhà Việt Nam ưu tiên trong lựa chọn an cư và đầu tư.

Đại đô thị trẻ trung, năng động, đáng sống bậc nhất TP HCM

Có thể gọi Vinhomes Grand Park là một "Young City" - thành phố trẻ, quy tụ hơn 70.000 người và dự kiến đạt 120.000 trong tương lai. Phần lớn cư dân tại đây là thế hệ Gen Y và Gen Z, những người xem nơi an cư là nền tảng để phát triển sự nghiệp, tận hưởng cuộc sống và hòa nhịp cùng kết nối toàn cầu.

Mô hình sống hiện đại tại đại đô thị Vinhomes Grand Park gói gọn trong ba khái niệm: staycation (nghỉ dưỡng tại nhà), workcation (làm việc kết hợp nghỉ dưỡng) và playcation (vui chơi, giải trí liên tục). Ở góc nhìn quy hoạch, đại đô thị phía Đông TP HCM đang đi theo mô hình các "thành phố thông minh" như Songdo (Hàn Quốc) hay thành phố sân bay Changi (Singapore) - nơi hạ tầng kết nối đồng bộ và dịch vụ đô thị được thiết kế để phục vụ nhu cầu toàn diện của cư dân.

Vinhomes Grand Park đã kiến tạo không gian sống theo mô hình đô thị tích hợp "all-in-one"

Lợi thế chiến lược của dự án nằm ở vị trí cận sân bay quốc tế Long Thành, kết nối trực tiếp tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và Vành đai 3. Điều này giúp Vinhomes Grand Park trở thành một trong những điểm "trung chuyển" nhanh nhất giữa TP HCM mở rộng với các trung tâm kinh tế, cảng biển và sân bay quốc tế. Không chỉ thu hút cư dân trong nước, dự án còn có sức hấp dẫn lớn với chuyên gia, kỹ sư, doanh nhân nước ngoài làm việc tại khu Đông và các tỉnh lân cận. Điều này mở ra cơ hội khai thác cho thuê ổn định, góp phần gia tăng giá trị đầu tư dài hạn.

Hơn cả một dự án bất động sản, Vinhomes Grand Park là mô hình đô thị quốc tế được hiện thực hóa tại Việt Nam. Sự kết hợp giữa hạ tầng đồng bộ, tiện ích toàn diện, cộng đồng cư dân đa dạng đã đưa dự án trở thành hình mẫu cho xu hướng phát triển đô thị hiện đại.

"Hơn ba năm sống tại Vinhomes Grand Park, mình cảm nhận rõ đây không chỉ là nơi ở mà là một thành phố thu nhỏ. Mọi nhu cầu đều được đáp ứng trong vài bước chân. Cộng đồng cư dân thân thiện, đa quốc tịch giúp mình mở rộng kết nối và học hỏi. Rất khó tìm được nơi nào ở TP HCM mang lại trọn vẹn cảm giác an cư - hưởng thụ - kết nối như ở đây", Quang Minh chia sẻ.