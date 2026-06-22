Giá trị vượt trội từ sản phẩm “tiền gửi bền vững” của BIDV

Dòng tiền chuyển hóa thành giá trị bền vững

Xu thế phát triển bền vững đang định hình lại cách thức vận hành của nền kinh tế. Từ đó, dòng vốn ngày nay không chỉ hướng tới mục tiêu sinh lời mà còn được kỳ vọng tạo ra những giá trị tích cực cho môi trường, xã hội và cộng đồng. Đón đầu xu hướng đó, BIDV ra mắt sản phẩm "Tiền gửi bền vững" - giải pháp góp phần kết nối nguồn vốn của doanh nghiệp với các dự án và phương án kinh doanh bền vững.

"Tiền gửi bền vững" là sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn được thiết kế chuyên biệt cho khách hàng tổ chức, được vận hành theo Khung Tiền gửi bền vững của BIDV. Điểm khác biệt cốt lõi của sản phẩm nằm ở việc nguồn vốn huy động sẽ được BIDV quản lý và phân bổ để tài trợ hoặc tái tài trợ cho các dự án, phương án kinh doanh đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện về môi trường và xã hội theo các chuẩn mực mà BIDV áp dụng.

Không chỉ hướng tới các lĩnh vực xanh như năng lượng tái tạo, công trình xanh hay hạ tầng bền vững, nguồn vốn từ "Tiền gửi bền vững" còn được phân bổ cho các dự án mang lại giá trị xã hội, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu, thúc đẩy hòa nhập kinh tế và tạo ra những tác động tích cực đối với cộng đồng.

Bên cạnh việc đảm bảo các đặc tính an toàn, thanh khoản và sinh lời tương tự các sản phẩm tiền gửi truyền thống, "Tiền gửi bền vững" còn tạo điều kiện để doanh nghiệp chủ động đồng hành cùng ngân hàng thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế bao trùm và lan tỏa các giá trị bền vững tới cộng đồng. Dòng vốn nhàn rỗi của doanh nghiệp vì vậy không chỉ được tối ưu hóa về hiệu quả sử dụng mà còn được chuyển hóa thành những giá trị tích cực cho tương lai.

Nâng tầm vị thế doanh nghiệp cùng các tiêu chuẩn ESG

Không dừng lại ở một giải pháp tài chính thuần túy, "Tiền gửi bền vững" mở ra cơ hội để doanh nghiệp định vị thương hiệu trong kỷ nguyên mới nhờ những lợi ích vượt trội: (i) Tối ưu hóa dòng tiền, (ii) Hiện thực hóa cam kết về ESG và (iii) Gia tăng giá trị thương hiệu.

Vượt trên ý nghĩa của một giao dịch tài chính, với "Tiền gửi bền vững", dòng tiền của doanh nghiệp trở thành dòng chảy năng lượng tích cực góp phần dựng xây tương lai bền vững cho cộng đồng và nền kinh tế. Đây cũng là lời cam kết mạnh mẽ của BIDV trong việc không ngừng sáng tạo, cung ứng các giải pháp tài chính nhằm kết nối nguồn lực quốc gia với các mục tiêu tăng trưởng dài hạn.

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu chiến lược trở thành ngân hàng "Lớn - Mạnh - Xanh" hàng đầu khu vực, BIDV đã tiên phong xây dựng và tích cực triển khai Chiến lược phát triển bền vững và thực hành ESG. Tính đến cuối năm 2025, dư nợ tín dụng xanh của BIDV đạt 82.332 tỉ đồng với mức tăng trưởng bình quân 20,8%/năm trong giai đoạn 2021-2025, tập trung vào các lĩnh vực năng lượng tái tạo, hạ tầng bền vững, nông nghiệp xanh và kinh tế tuần hoàn. Bước sang năm 2026, vị thế dẫn dắt dòng vốn xanh của ngân hàng tiếp tục được khẳng định mạnh mẽ khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chính thức lựa chọn BIDV là ngân hàng duy nhất cung cấp dịch vụ thanh toán cho các giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ các-bon trên sàn giao dịch các-bon trong nước.

Song song với vai trò tiên phong đó, BIDV tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái tài chính bền vững với Khung Khoản vay bền vững và Khung Tiền gửi bền vững phiên bản 2.0 được xây dựng nhằm cập nhật và cụ thể hóa các quy định pháp lý mới nhất tại Việt Nam, góp phần nâng cao tính đồng bộ, minh bạch và hiệu quả trong quản lý, sử dụng nguồn vốn ESG, chung tay kiến tạo giá trị bền vững trong kỷ nguyên vươn mình của quốc gia.