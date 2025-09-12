Điều gì khiến Vinhomes Grand Park trở thành chuẩn mực sống mới ở TP HCM?

Tiếng cười giòn tan của trẻ thơ trên bãi cát trắng, bước chân thong dong của gia đình trong công viên rợp bóng cây, tiếng chim hòa cùng bước dạo bộ đánh thức sức sống tuổi vàng... Từng ngày trôi qua, nơi đây nuôi dưỡng một nhịp sống yên lành nhưng đầy cảm hứng.

Mỗi ngày là một giai điệu hạnh phúc

Buổi sáng ở Vinhomes Grand Park luôn khởi động bằng năng lượng tích cực và những hình ảnh tràn đầy sức sống: người trẻ chạy bộ quanh hồ, trẻ nhỏ tập đi xe đạp dưới hàng cây, người lớn tuổi thong thả tập dưỡng sinh ở quảng trường.

Gia đình anh Trần Huy Nhật (37 tuổi) từng quen với nhịp sống gấp gáp ở trung tâm thành phố, nay đã tìm được sự cân bằng mà anh hằng ao ước.

"Đơn giản đó là có khoảng không gian để hít thở không khí trong lành, cùng con cái vui chơi sau một ngày căng thẳng của công việc và học tập, thay vì tiếp tục đối diện với các mảng bê tông và khói bụi", anh Nhật chia sẻ.

Tại nơi an cư mới của gia đình anh Nhật, công viên 36 ha đã trở thành điểm hẹn quen thuộc. Cuối tuần, những tấm thảm picnic rực rỡ phủ trên bãi cỏ, các gia đình quây quần bên bữa tiệc ngoài trời, trẻ nhỏ chơi thả diều. Các nhóm bạn trẻ thì tổ chức team building, chơi bóng chuyền hay pickleball. Trường học trong nội khu còn thường xuyên chọn công viên làm "lớp học ngoài trời", biến mỗi buổi dã ngoại thành trải nghiệm khám phá sống động, đáng nhớ cho các cư dân nhí.

Vinhomes Grand Park mở ra một cuộc sống bình yên giữa thiên nhiên trong lành

Đối với nhiều cư dân, những buổi chiều ngồi ngắm cảnh bên hồ nước, thả lỏng tâm trí giữa thiên nhiên xanh mát và hít thở hương cỏ cây là khoảnh khắc quý giá giúp họ tìm thấy sự bình yên giữa guồng quay hối hả của nhịp sống hiện đại.

Anh Minh (35 tuổi) - cư dân và cũng là chủ một showroom thời trang tại Vinhomes Grand Park, chia sẻ: "Công việc của tôi đòi hỏi sự sáng tạo và tập trung cao độ, thường xuyên đối diện với áp lực, nhưng môi trường sống nơi đây luôn giúp tôi "sạc" lại năng lượng. Buổi sáng chạy bộ trong công viên, trưa tập gym, tối ngồi cà phê với bạn bè ngay dưới nhà. Gần như mọi trải nghiệm đều gói gọn trong vài bước chân. Mỗi ngày trôi qua đều mang lại cho tôi cảm giác sống trọn vẹn".

Không chỉ là chốn an cư, Vinhomes Grand Park còn là điểm hẹn văn hóa. Các lễ hội âm nhạc, ẩm thực, văn hóa diễn ra thường xuyên - từ lễ hội ánh sáng lung linh, đêm đại nhạc hội sôi động đến giải chạy Marathon - đã trở thành "đặc sản" gắn kết hàng ngàn cư dân. Từng sự kiện như tiếp thêm năng lượng tích cực, khuyến khích mọi người sống khỏe, sống vui và sẻ chia nhiều hơn.

Các sự kiện văn hóa, lễ hội, hoạt động cộng đồng đã trở thành "đặc sản" tại Vinhomes Grand Park

Không gian sống "all-in-one" gắn kết đa thế hệ

Trên quỹ đất rộng 271 ha, Vinhomes Grand Park được phát triển như một thành phố trong lòng thành phố theo mô hình "all-in-one" - nơi đáp ứng tất cả mọi nhu cầu an cư, học tập, làm việc, vui chơi và chăm sóc sức khỏe của cư dân chỉ trong bán kính đi bộ.

Hàng loạt đại tiện ích đã đi vào vận hành, như Vincom Mega Mall Grand Park - quy tụ hàng trăm thương hiệu quốc tế và nội địa, giúp cư dân tận hưởng phong cách mua sắm và giải trí hiện đại ngay bên thềm nhà. Cùng với đó là hệ thống trường liên cấp Vinschool, bệnh viện quốc tế và phòng khám Vinmec, quảng trường Golden Eagle, công viên giải trí Grand Park, bến du thuyền, chuỗi sân tập thể thao liên hoàn… tạo nền tảng cho một lối sống toàn diện.

"Mỗi chiều chúng tôi đều cùng nhau xuống công viên, các con thỏa sức chạy nhảy nô đùa, vợ chồng đi dạo bộ vài vòng. Cuối tuần, cả nhà ghé Vincom mua sắm hay ăn tối ở nhà hàng bên sông. Cuộc sống chẳng khác nào một kỳ nghỉ dưỡng dài hạn", chị Thu Trang, một cư dân The Beverly Solari, chia sẻ.

Theo chị, chính sự đủ đầy và đồng bộ của tiện ích và mảng xanh trong nội khu đã tạo nên môi trường lý tưởng để thế hệ tương lai được lớn lên giữa thiên nhiên và cộng đồng tri thức. Đây là nền tảng vững chắc để con phát triển toàn diện cả thể chất, trí tuệ và cảm xúc. Không chỉ trẻ nhỏ, các thành viên khác trong gia đình cũng tìm thấy sự kết nối sâu sắc, gắn bó bền chặt hơn qua từng hoạt động hằng ngày.

Trẻ em tại Vinhomes Grand Park tận hưởng một tuổi thơ đong đầy hạnh phúc

Điều làm nên bản sắc khác biệt của Vinhomes Grand Park không chỉ là cảnh quan hay tiện ích mà còn ở cộng đồng cư dân hơn 70.000 người - một "siêu cộng đồng" năng động bậc nhất TP HCM.

Nơi đây, người trẻ có không gian khởi nghiệp và tận hưởng giải trí ngay bên thềm nhà. Người lớn tuổi có công viên và sân vườn yên tĩnh để tập dưỡng sinh, đi bộ, đọc sách dưới bóng cây, hay tham gia các câu lạc bộ cộng đồng. Trẻ em có cả một thế giới tuổi thơ phong phú với sân chơi ngoài trời, sân vận động đa năng, công viên nước cùng các lớp kỹ năng và sự kiện mùa hè rực rỡ.

Vinhomes Grand Park không chỉ kiến tạo không gian sống mà còn thắp lên cảm xúc, đưa cư dân trở về với những giá trị cốt lõi: gia đình, sức khỏe, tình bạn, sự sẻ chia. Ở đó, hạnh phúc không chỉ là khái niệm mà là cảm giác được trải nghiệm và nhân lên mỗi ngày, ngay nơi mình sống.