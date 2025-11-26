Địa chỉ tin cậy dành cho người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp

Ngày nay, thị trường lao động vẫn còn nhiều biến động, Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) TP HCM tiếp tục khẳng định vai trò là điểm tựa tin cậy cho người lao động (NLĐ) khi thực hiện thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN). Bên cạnh việc tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại các điểm giao dịch, trung tâm còn đẩy mạnh hướng dẫn NLĐ nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công, giúp quy trình trở nên nhanh gọn, minh bạch và tiết kiệm thời gian.

Hướng dẫn tận tình, xử lý hồ sơ nhanh

Tại các điểm tiếp nhận, NLĐ đánh giá cao sự hỗ trợ chi tiết, rõ ràng của cán bộ trung tâm. Nhờ quy trình được chuẩn hóa, nhiều trường hợp có thể hoàn tất hồ sơ ngay trong ngày mà không cần quay lại nhiều lần. Chị Nguyễn Thị Minh Thư, công nhân may nghỉ việc do doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, cho hay chị chỉ mất hơn 20 phút để hoàn thành thủ tục nộp hồ sơ tại điểm tiếp nhận Bảo hiểm thất nghiệp - Giới thiệu việc làm (BHTN-GTVL) Tân Bình. "Tại đây, tôi được đội ngũ tư vấn của trung tâm hướng dẫn rất cụ thể, từ chuẩn bị hồ sơ đến quy trình nhận tiền. Chỉ trong buổi sáng, tôi đã hoàn tất mọi thủ tục" - chị Thư nói.

Ngoài nộp hồ sơ trực tiếp, hình thức nộp hồ sơ trực tuyến cũng được nhiều NLĐ lựa chọn. Việc đẩy mạnh kênh trực tuyến không chỉ mang lại sự thuận lợi cho NLĐ mà còn giúp giảm tải lượng người đến trực tiếp, góp phần xây dựng môi trường phục vụ chuyên nghiệp hơn. Anh Trần Văn Quân - nhân viên kỹ thuật ở phường Thủ Đức, TP HCM - cho biết: "Thông qua Cổng Dịch vụ công, chỉ cần vài thao tác là tôi nộp hồ sơ trực tuyến. Nếu có chỗ nào chưa rõ, tôi được nhân viên trung tâm tư vấn nhiệt tình. Quá trình xử lý hồ sơ sẽ được gửi qua tin nhắn điện thoại rất nhanh chóng".

Theo bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm DVVL TP HCM, tính đến ngày 15-11, trung tâm đã tiếp nhận 188.065 hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (giảm 13,6% so với cùng kỳ năm 2024), trình sở ký ban hành 180.287 quyết định hưởng TCTN cho NLĐ và 799.207 lượt người thông báo tình trạng việc làm hằng tháng. "Trong tổng số hồ sơ tiếp nhận, có 69.843 hồ sơ được nộp qua Cổng Dịch vụ công, chiếm 37,14%. Tỉ lệ này cho thấy xu hướng chuyển dịch mạnh mẽ sang hình thức trực tuyến và phản ánh hiệu quả từ nỗ lực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính" - bà Thục nhấn mạnh.

Người lao động được tư vấn hưởng trợ cấp thất nghiệp tại sàn giao dịch việc làm do Trung tâm DVVL TP HCM tổ chức

Tăng cường tư vấn và giới thiệu việc làm

Song song với việc chi trả TCTN, nhằm tạo điều kiện cho NLĐ hưởng TCTN nhanh chóng trở lại thị trường lao động, trung tâm cũng đẩy mạnh hoạt động tư vấn - giới thiệu việc làm, tổ chức nhiều sàn giao dịch việc làm. Theo ghi nhận, tính từ đầu năm đến ngày 19-11, trung tâm tổ chức 239 phiên sàn giao dịch, tư vấn việc làm cho 390.501 lượt người.

Sau khi tham dự ngày hội việc làm trực tuyến do Trung tâm DVVL TP HCM tổ chức, anh L.Q.H. - công nhân kỹ thuật ngụ phường Tăng Nhơn Phú, TP HCM - được một doanh nghiệp tại Khu Công nghệ cao thành phố tuyển dụng. "Tôi rất bất ngờ vì tìm được việc làm trong tháng đầu tiên. Trung tâm gửi thông tin tuyển dụng rất sát nhu cầu" - anh H. cho hay.

Thời gian tới, bên cạnh tiếp tục nhận hồ sơ NLĐ nộp trực tiếp và trực tuyến, trung tâm sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn NLĐ nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công. Bà Nguyễn Văn Hạnh Thục cho hay trung tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp cho NLĐ thông qua các sàn giao dịch việc làm, trên website, Zalo, fanpage. Trung tâm luôn nâng cao chất lượng phục vụ người dân, hạn chế tối đa kiến nghị, phản ánh và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của viên chức, NLĐ trong việc giải quyết hồ sơ cho người dân. Đặc biệt, trung tâm tư vấn, giới thiệu việc làm, tư vấn hỗ trợ học nghề, tư vấn chính sách BHTN cho NLĐ đến làm thủ tục hưởng TCTN.

Người lao động có nhu cầu hưởng TCTN vui lòng liên hệ: Trung tâm DVVL TP HCM: - Trụ sở chính: Số 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Gia Định, TP HCM. - Trụ sở 2: Số 369 Đại lộ Bình Dương, phường Thuận Giao, TP HCM. - Trụ sở 3: Số 764 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bà Rịa, TP HCM. Cùng các điểm tiếp nhận: - BHTN-GTVL Khánh Hội: Số 249 Tôn Đản, phường Khánh Hội, TP HCM. - BHTN-GTVL Chợ Lớn: Số 161 Nguyễn Chí Thanh, phường Chợ Lớn, TP HCM. - BHTN-GTVL Trung Mỹ Tây: Số 592 Nguyễn Ảnh Thủ, phường Trung Mỹ Tây, TP HCM. - BHTN-GTVL Tân Bình: Số 456 Trường Chinh, phường Tân Bình, TP HCM. - BHTN-GTVL Thủ Đức: Số 19A đường số 17, phường Thủ Đức, TP HCM. - BHTN-GTVL Bình Mỹ: Số 108 Phạm Thị Lòng, xã Bình Mỹ, TP HCM. - BHTN-GTVL Dĩ An: Số 10 Ngô Văn Sở, khu phố Bình Minh 2, phường Dĩ An, TP HCM. - BHTN-GTVL Tân Uyên: Đường Lê Quý Đôn, khu phố Uyên Hưng 4, phường Tân Uyên, TP HCM. - BHTN-GTVL Hòa Lợi: Khu phố 2, phường Hòa Lợi, TP HCM. - BHTN-GTVL Vũng Tàu: Số 221 Ba Cu, phường Vũng Tàu, TP HCM. - BHTN-GTVL Ngãi Giao: Số 332 Hùng Vương, xã Ngãi Giao, TP HCM. - BHTN-GTVL Hồ Tràm: Số 278 Quốc lộ 55, xã Hồ Tràm, TP HCM.





