Davipharm được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025"

Các giải thưởng bao gồm: Top 4 toàn ngành Dược/Thiết bị y tế/Chăm sóc sức khỏe và xếp thứ 38 trong Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam® 2025 - Khối Doanh nghiệp Vừa; Top 50 Thương hiệu Nhà tuyển dụng hấp dẫn với sinh viên Việt Nam® 2025 và xếp thứ 6 khối ngành Y/ Dược/Điều dưỡng; và Chứng nhận Nguồn nhân lực hạnh phúc™ với chỉ số hạnh phúc đạt 81%, vượt mức trung bình của ngành.

Khẳng định vị thế nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam

Trong bối cảnh ngành dược và chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam đang phát triển không ngừng, Davipharm đã chứng minh vị thế tiên phong trong xây dựng môi trường làm việc xuất sắc.

Theo Khảo sát "Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam® 2025" được triển khai từ tháng 5 đến tháng 8-2025, với hơn 66.000 người lao động tham gia đánh giá hơn 650 doanh nghiệp thuộc 18 nhóm ngành nghề, Davipharm đạt Top 4 toàn ngành Dược/Thiết bị y tế/Chăm sóc sức khỏe và xếp thứ 38 trong Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam® 2025 - Khối Doanh nghiệp Vừa.

Ông Michal Wieczorek - Tổng Giám đốc Davipharm - cho biết: "Mục tiêu chiến lược của Davipharm không chỉ nằm ở sản xuất hay doanh số. Việc đầu tư vào con người và phát triển năng lực đội ngũ chính là nền tảng để duy trì thành công bền vững, giúp Davipharm không chỉ cạnh tranh tại Việt Nam mà còn vươn ra thị trường quốc tế".

Đội ngũ Sales & Marketing tại Hội nghị kinh doanh toàn quốc của Davipharm năm 2025

Danh hiệu này không chỉ khẳng định uy tín của Davipharm trong ngành, mà còn cho thấy cam kết lâu dài của công ty đối với sự gắn bó, phát triển và hạnh phúc của mỗi nhân viên. Khi ngành dược trong nước ngày càng mở rộng, cần thu hút và giữ chân nhân tài, Davipharm là minh chứng thành công cho doanh nghiệp phát triển dựa trên quản trị theo mục tiêu và tạo nên những tác động khác biệt.

Truyền cảm hứng cho thế hệ lao động của tương lai

Không chỉ được ghi nhận trong cộng đồng người đi làm, Davipharm còn tạo dấu ấn mạnh mẽ đối với sinh viên - nguồn nhân lực tương lai của ngành dược Việt Nam.

Trong Khảo sát "Thương hiệu Nhà tuyển dụng hấp dẫn với sinh viên Việt Nam® 2025", hơn 7.000 sinh viên từ các trường đại học hàng đầu trên cả nước đã tham gia bình chọn những doanh nghiệp đáng mơ ước nhất. Theo đó Davipharm lọt vào Top 50 Thương hiệu Nhà tuyển dụng hấp dẫn với sinh viên Việt Nam® 2025 và xếp thứ 6 khối ngành Y/Dược/Điều dưỡng.

Davipharm phối hợp tổ chức và cung cấp chuyên gia trong các hội thảo chuyên ngành Dược tại các trường đại học

Giải thưởng này thể hiện sức hút thương hiệu và ảnh hưởng ngày càng lớn của Davipharm đối với thế hệ trẻ, những người mong muốn xây dựng sự nghiệp ý nghĩa trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Thông qua các chương trình hợp tác với các trường đại học, cung cấp các khóa thực tập và hướng dẫn, Davipharm đang chủ động góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành dược Việt Nam.

Nơi làm việc hạnh phúc cho thành công bền vững

Quý IV-2024, Davipharm đã thực hiện Khảo sát "Nguồn nhân lực hạnh phúc™" trên toàn bộ nhân viên, đánh giá sự hài lòng và gắn kết của người lao động ở nhiều khía cạnh như lãnh đạo, hợp tác, cơ hội phát triển, cân bằng công việc và cuộc sống.

Kết quả cho thấy chỉ số hạnh phúc đạt 81%, cao hơn đáng kể so với trung bình ngành Dược (73%), giúp Davipharm chính thức được chứng nhận "Nguồn nhân lực hạnh phúc™".

Phía sau các thành tựu là văn hóa "lấy con người làm trung tâm" của Davipharm, với mỗi sự công nhận là dấu ấn trong chiến lược đầu tư dài hạn vào con người. Đây không chỉ là con số mà còn phản ánh sự quan tâm và tin tưởng giữa công ty và mỗi thành viên Davipharm, như một cam kết chung thúc đẩy cả hiệu quả kinh doanh lẫn văn hóa doanh nghiệp.

Davipharm luôn chú trọng xây dựng nguồn nhân lực vững mạnh, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững cho thị trường lao động của ngành dược Việt Nam đang không ngừng đổi mới và cạnh tranh liên tục.

Ban Giám đốc và đội ngũ Davipharm tại Lễ trao giải "Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam® 2025" - TP Hồ Chí Minh, tháng 11-2025



