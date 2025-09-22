Dàn nghệ sĩ "Vũ trụ Say Hi" đồng hành cùng Quỹ Nam Phương khởi công Cầu Khang Niên

Nỗi lo thường trực trên cây cầu cũ

Được xây dựng từ năm 2009, Cầu Thanh Niên là tuyến kết nối duy nhất giữa ấp Thạnh Phú và ấp Thạnh Đông. Đây đồng thời cũng là con đường chính ra chợ Hỏa Lựu và đường đến trường của các em học sinh trong xã.

Thế nhưng, sau hơn 15 năm, cây cầu giờ đã xuống cấp nghiêm trọng: sắt thép hoen gỉ, dầm nứt vỡ, lan can gãy từng đoạn, mặt cầu bong tróc tạo thành nhiều lỗ thủng lớn. Mỗi lần di chuyển qua cầu đều trở thành một lần đối diện với nỗi lo. Đặc biệt, khi mùa mưa đến, cầu bị ngập hoặc trơn trượt khiến các em học sinh không thể qua lại an toàn, có em vì sợ ngã nên chọn cách đi vòng xa hơn cả cây số hoặc thậm chí phải nghỉ học dài ngày. Người lớn cũng thường xuyên đối diện rủi ro: từ người già yếu, phụ nữ mang thai đến những chuyến xe chở nông sản... Vào mùa mưa bão, cầu có thể bị ngập sâu, thậm chí bị chia cắt hoàn toàn, khiến khu vực xung quanh bị cô lập, không thể tiếp cận trường học, trạm y tế, hoặc các dịch vụ thiết yếu.

Lan can gãy, mặt cầu thủng loang lổ – cây cầu cũ giờ đã trở thành nỗi lo thường trực cho người dân Hỏa Lựu.

Chị Mai, một phụ huynh có con học lớp 6, chia sẻ: "Ngày nào con tôi cũng phải đi qua cây cầu này. Trời nắng thì còn đỡ, chứ trời mưa thì tôi không yên tâm chút nào. Tôi chỉ mong có cây cầu chắc chắn để mấy đứa nhỏ đến trường an toàn."

Câu chuyện của chị Mai cũng là nỗi lòng chung của nhiều hộ dân xã Hỏa Lựu. Từng là nhịp nối đôi bờ, Cầu Thanh Niên nay lại trở thành "nút thắt" đầy lo âu. Một cây cầu mới, vững chãi và an toàn, không chỉ là ước mong, là nỗi lòng chung của nhiều hộ dân, mà còn là nhu cầu cấp thiết để bà con yên tâm mưu sinh, trẻ nhỏ đến trường an toàn.

Khép lại nỗi lo, mở ra hành trình an toàn cho người dân xã Hỏa Lựu

Trước thực trạng cây cầu cũ xuống cấp nghiêm trọng, Quỹ Nam Phương đã phối hợp cùng Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Thành phố Cần Thơ, UBND xã Hỏa Lựu và Đoàn Thanh niên Xã tiến hành khảo sát, đo đạc địa chất để nhanh chóng triển khai xây dựng cây cầu mới mang tên Khang Niên. Cầu Khang Niên dài 23,2m, rộng 2,5m, trọng tải 1,5 tấn, với tổng chi phí 980 triệu đồng (chưa bao gồm các chi phí quản lý, khảo sát và giám sát công trình) do cô Nguyễn Kim Hùng cùng các mạnh thường quân của Quỹ Nam Phương tài trợ. Dự kiến sau ba tháng, một cây cầu vững chãi và an toàn sẽ thay thế cho "nỗi lo thường trực" bấy lâu của bà con.

Chị Đinh Thị Nam Phương – Nhà sáng lập Quỹ Nam Phương – chia sẻ tại buổi Lễ Khởi công: "Đội ngũ Quỹ Nam Phương sẽ nỗ lực hết mình để cầu Khang Niên hoàn thành đúng tiến độ, mang đến cho bà con không chỉ sự an toàn trong đi lại, mà còn là con đường thông thương thuận lợi, góp phần cải thiện sinh kế và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương."

Chị Đinh Thị Nam Phương chia sẻ tại buổi Lễ khởi công cầu Khang Niên

Không dừng lại ở việc dựng xây nhịp cầu mới, Quỹ Nam Phương cùng các Nhà tài trợ và Nhà hảo tâm cũng mang đến những phần quà thiết thực cho các cô chú khiếm thị, trẻ em mồ côi, các em học sinh có thành tích học tập xuất sắc và các hộ gia đình khó khăn.

Anh Trai BigDaddy và Em Xinh LyHan trao quà cho các em học sinh có thành tích học tập xuất sắc và các hộ gia đình khó khăn

Anh Trai B Ray và Em Xinh Yeolan hỗ trợ bà con

Sự hiện diện của các nghệ sĩ từ Vũ trụ "Say Hi" như Anh Trai BigDaddy, Anh Trai B Ray, Em Xinh LyHan, Em Xinh Yeolan cùng rapper Indie K, nhạc sĩ DC Tâm, MC Nhật Trường, Diễn viên MC Thiên Thanh - cũng góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia. Anh trai B Ray bày tỏ: "Có những chuyến đi như thế này, mình càng hiểu thêm về tính cấp thiết của những cây cầu an toàn, vững chắc đối với đời sống người dân. Hôm nay được về đây, được bà con chào đón nồng nhiệt, mình thật sự rất vui và ý nghĩa. Cảm ơn Quỹ Nam Phương đã cho mình cơ hội được đồng hành cùng Kiến Tạo Nhịp Cầu".

Đông đảo người hâm mộ không ngại đường xa, đến tham dự và chia sẻ với bà con địa phương

Cầu Khang Niên đánh dấu bước chuyển quan trọng khi thay thế cây cầu cũ đã xuống cấp nghiêm trọng, khép lại những bất an trong đời sống hằng ngày của bà con Hỏa Lựu. Quan trọng hơn hết, mỗi cây cầu do Quỹ Nam Phương dựng xây không chỉ giúp bà con yên tâm đi lại, mà còn trực tiếp nâng cao chất lượng đời sống người dân địa phương.

Quỹ Nam Phương là Quỹ thiện nguyện được Bộ Nội vụ cấp phép thành lập 19/9/2013 (giấy phép số 1048/QĐ-BNV). Sứ mệnh của Quỹ là "xóa cầu tạm, cầu khỉ", thay thế những chiếc cầu cũ kỹ, xuống cấp bằng những chiếc cầu vững chắc. Để có thêm nhiều nhịp cầu được dựng xây, Quỹ Nam Phương cần sự chung tay của cộng đồng. Hãy cùng chúng tôi mang những chiếc cầu vững chắc đến những vùng quê khó khăn thông qua việc đóng góp: - CÁCH 1: Đóng góp tiền mặt tại văn phòng của Quỹ Nam Phương: 222 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh - CÁCH 2: CHUYỂN KHOẢN - Tên TK: Quỹ Nam Phương • Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh • Số tài khoản: 200014851212025 (VND) 200014851214447 (USD) - SWIFT code: EBVIVNVX - CÁCH 3. VÍ ĐIỆN TỬ - Đóng góp qua MoMo của Nam Phuong Foundation tại SĐT 0961-057-525 - CÁCH 4: Đóng góp trực tuyến tại http://namphuongfoundation.org/donate/ - CÁCH 5. Đóng góp thông qua GiveAsia https://give.asia/charity/nam-phuong-foundation





