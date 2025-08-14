Dai-ichi Life Việt Nam ra mắt sản phẩm Bảo hiểm Liên kết đơn vị mới

An Phát Đầu Tư Thịnh Vượng là lựa chọn phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng đang mong muốn duy trì một lá chắn bảo vệ tài chính linh hoạt và bền vững theo thời gian

Được thiết kế dành cho khách hàng có tư duy chủ động trong quản lý tài chính cá nhân, An Phát Đầu Tư Thịnh Vượng bảo vệ khách hàng và gia đình trước những biến cố nghiêm trọng. Sản phẩm còn mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn thông qua 5 Quỹ liên kết đơn vị được quản lý một cách chuyên nghiệp và minh bạch, giúp tối ưu kết quả đầu tư theo thời gian.

Đặc biệt, đây là sản phẩm Bảo hiểm Liên kết đơn vị đầu tiên của Dai-ichi Life Việt Nam được tích hợp quyền lợi "Song hành bảo vệ" – cho phép khách hàng mở rộng phạm vi bảo vệ cho một người thân trước rủi ro tử vong do tai nạn, mà không cần đóng thêm phí bảo hiểm và không yêu cầu thẩm định sức khỏe.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhã, Phó Tổng Giám đốc Tài chính Dai-ichi Life Việt Nam, chia sẻ: "An Phát Đầu Tư Thịnh Vượng được chúng tôi thiết kế với mong muốn đồng hành dài lâu cùng khách hàng trên hành trình này nhằm bảo đảm cuộc sống bình an và tương lai hạnh phúc bền vững cho mỗi người, mỗi nhà".