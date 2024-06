Dai-ichi Life Việt Nam đoạt giải thưởng kép tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả năm 2024

Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) vừa vinh dự đoạt hai giải thưởng "Top 10 Doanh nghiệp Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả năm 2024 - Ngành Bảo hiểm" (VIE10- Top 10 Most Innovative Enterprises Vienam 2024 - Insurance Industry) và "Top 50 Doanh nghiệp Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả năm 2024" (VIE50 - Top 50 Most Innovative Enterprises Vietnam 2024), do Công ty Cổ phần Nghiên cứu Kinh doanh Việt Nam (Viet Research) phối hợp với Báo Đầu Tư khảo sát, đánh giá và trao giải tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả năm 2024 được tổ chức tại Khách sạn Pullman (Hà Nội) vào ngày 24-6-2024.



Ông Ngô Việt Phương - Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh Dai-ichi Life Việt Nam - nhận giải thưởng “Top 10 Doanh nghiệp Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả năm 2024 - Ngành Bảo hiểm” tại Lễ trao giải

Năm 2024 là năm thứ hai liên tiếp, danh sách VIE50 và VIE10 được công bố và vinh danh dựa trên kết quả nghiên cứu của Viet Research nhằm tôn vinh các doanh nghiệp đã ứng dụng những sáng tạo, đổi mới và cách tân trong mô hình hoạt động, phát triển sản phẩm dịch vụ, tư duy quản trị, hoạt động kinh doanh hiệu quả, có tiềm năng tăng trưởng tốt, tạo lập vị thế trên thị trường và đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung của toàn đất nước. Danh sách VIE50 và VIE10 được công bố tại đây.

Với triết lý kinh doanh "Khách hàng là trên hết" và tinh thần Kaizen - luôn sáng tạo, đổi mới, Dai-ichi Life Việt Nam liên tục đẩy mạnh cải tiến công nghệ, đầu tư hệ sinh thái số với chuỗi quy trình xuyên suốt bằng việc tự động hóa các quy trình nghiệp vụ bảo hiểm, đa dạng kênh thanh toán phí, đầu tư sâu rộng nâng cấp chất lượng dịch vụ nhằm tối ưu hóa trải nghiệm cho khách hàng thông qua các ứng dụng hiện đại, tiện lợi: Dai-ichi Connect, E-App, Dai-ichi-Success, trợ lý số trả lời tự động Voicebot 24/7 và Chatbot 24/7…

Tháng 11-2023, Dai-ichi Life Việt Nam đã hợp tác với Garmin xây dựng Hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe và hạnh phúc, cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe dựa trên cá nhân hóa dữ liệu và công nghệ sức khỏe trên nền tảng ứng dụng Dai-ichi Connect nhằm giúp khách hàng và gia đình chủ động xây dựng lối sống khỏe mạnh, năng động hơn mỗi ngày.

Song song, Dai-ichi Life Việt Nam không ngừng nỗ lực đa dạng hóa danh mục sản phẩm và giải pháp bảo vệ tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu riêng biệt của từng phân khúc khách hàng. Các sản phẩm bảo hiểm như "An Tâm Song Hành", "Bảo hiểm Chăm sóc Sức khỏe Toàn cầu", đã được ghi nhận và trao giải "Top 100 sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho gia đình và trẻ em" trong năm 2021 và 2022 do Báo Lao động & Xã hội, Báo Gia đình Việt Nam, Báo điện tử Dân Sinh phối hợp tổ chức, là một trong những lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng Việt Nam hiện nay.



Ông Đặng Hồng Hải, Tổng Giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam, chia sẻ: "Chúng tôi rất vinh dự khi Dai-ichi Life Việt Nam đã ghi dấu ấn với kết quả ấn tượng trong danh sách VIE50 và VIE10 uy tín trong lần đầu tham gia chương trình. Đây là sự ghi nhận ý nghĩa và xứng đáng cho những nỗ lực và sáng kiến hiệu quả của Dai-ichi Life Việt Nam trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ nhằm mang đến các giá trị vượt trội và sự hài lòng cao nhất cho khách hàng. Chúng tôi cam kết tiếp tục kinh doanh có trách nhiệm thông qua chiến lược tăng trưởng xanh bền vững, đóng góp tích cực cho cộng đồng và góp phần hiệu quả cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước".



Trong 5 tháng đầu năm 2024, Dai-ichi Life Việt Nam đã đạt kết quả kinh doanh đáng khích lệ với tổng doanh thu phí bảo hiểm ước tính hơn 7.380 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt trên 875 tỉ đồng. Cùng với mức vốn chủ sở hữu 9.800 tỉ đồng và tổng tài sản gần 67.000 tỉ đồng, Dai-ichi Life Việt Nam tiếp tục giữ vững vị thế trong nhóm Top 3 Công ty bảo hiểm nhân thọ nước ngoài lớn nhất và có hiệu quả kinh doanh hàng đầu tại Việt Nam.

Luôn cam kết bảo đảm quyền lợi ưu việt cho khách hàng và giá trị cộng thêm thiết thực, Dai-ichi Life Việt Nam đã chi trả quyền lợi bảo hiểm với tổng số tiền trên 21.300 tỉ đồng cho hơn 1,8 triệu trường hợp trong gần 17 năm qua, góp phần bảo đảm an sinh xã hội cho người dân Việt Nam.

Hướng đến mục tiêu đạt cột mốc phục vụ trên 5 triệu khách hàng, với sứ mệnh "Vì tương lai an tâm hạnh phúc của người dân Việt", Dai-ichi Life Việt Nam không ngừng nỗ lực mang đến hạnh phúc và bình an cho mỗi người, mỗi nhà thông qua bốn giá trị trải nghiệm: bảo vệ tài chính, tạo dựng tài sản, nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần và kết nối yêu thương.