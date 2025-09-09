Công nghệ “Make in Vietnam” thúc đẩy phong trào thiện nguyện toàn dân

Ra mắt từ năm 2021 dưới sự chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ, phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, Nền tảng Thiện nguyện do Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) phát triển đã mở ra một hướng đi mới cho hoạt động thiện nguyện cộng đồng trong thời đại số. Với thiết kế như một mạng xã hội thu nhỏ, chỉ cần vài thao tác người dùng đã có thể khởi tạo chiến dịch gây quỹ, đồng thời sở hữu tài khoản thiện nguyện minh bạch với cơ chế sao kê tự động và cập nhật theo thời gian thực.

Nền tảng Thiện nguyện với thông điệp "Dữ liệu dẫn đường, trái tim kết nối"

Trải qua hơn bốn năm hoạt động, Nền tảng Thiện nguyện đã trở thành "cầu nối nhân ái" trong thời đại số, được nhiều tổ chức lớn tin dùng như Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Trung tâm tình nguyện Quốc gia, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam… cùng nhiều nhà hoạt động xã hội, các cá nhân uy tín trong vận động nguồn lực như Chủ nhiệm dự án Nuôi em, dự án Như chưa hề có cuộc chia ly.

Hơn 2 triệu tài khoản là người Việt Nam yêu nước, sẵn sàng chia sẻ với cộng đồng, khoảng 2000 tổ chức, cá nhân uy tín đồng hành cùng nhiều chiến dịch gây quỹ quy mô lớn. Trong 5 năm ra mắt kể từ năm 2020, đã có hơn 7750 chiến dịch gây quỹ được phát động từ hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai, trẻ em nghèo hiếu học, bệnh nhân khó khăn đến các hoạt động bảo vệ môi trường. Tổng số tiền đóng góp chạm mốc xấp xỉ 2.000 tỉ đồng, cho thấy niềm tin mà xã hội dành cho nền tảng nhân đạo số này.

Không chỉ dừng ở việc gây quỹ, Nền tảng Thiện nguyện còn số hóa hàng ngàn hoàn cảnh cần giúp đỡ trên bản đồ số, giúp cộng đồng có thể tiếp cận trực tiếp và trao gửi sự hỗ trợ kịp thời. Nhà hảo tâm có thể tìm kiếm các địa chỉ nhân ái hay chiến dịch cộng đồng minh bạch để đồng hành, theo dõi số tiền mình đóng góp đến chưa, đi đâu, tới tay ai, vào lúc nào, cập nhật tiến độ từng chiến dịch với hình ảnh, báo cáo chi tiết, hay gửi lời nhắn trực tiếp

MB phối hợp tổ chức vận động chiến dịch ủng hộ nhân dân Cuba

Dấu ấn đậm nét nhất chính là trong các chương trình mang tầm vóc quốc gia. Trong đợt vận động "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba", chỉ sau hai ngày phát động, số tiền đóng góp qua Nền tảng Thiện nguyện đã đạt mục tiêu tối thiểu 65 tỉ đồng và nhanh chóng tăng lên hơn 400 tỉ đồng với hàng triệu lượt ủng hộ. Nguồn lực này đã được MB kịp thời chuyển giao theo yêu cầu của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, bảo đảm đúng mục đích và minh bạch ngay trong dịp Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez đến thăm Việt Nam vừa qua.

Số liệu cập nhật tính đến 18 giờ ngày 8-9-2025 của chiến dịch ủng hộ nhân dân Cuba

Tương tự, Chiến dịch HiGreen Trường Sa xanh với thông điệp "Triệu cột mốc xanh - Điểm tựa của niềm tin" được kỳ vọng sẽ nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ hơn nữa của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, chung tay vì mục tiêu chung 1 triệu cây xanh - 1 triệu niềm tin gửi gắm tới quân và dân đặc khu Trường Sa. Sau hơn 4 tháng triển khai, đến nay, MB đã kết nối vận động được hơn 60.000 tổ chức và cá nhân đồng hành, với hơn 70.000 lượt ủng hộ, đạt ~75 tỉ đồng.

Dù hiếm khi có cơ hội được đặt chân tới Trường Sa nhưng mỗi người Việt Nam đều có thể "hóa thân" thành chiến sĩ Hải quân góp cây vượt sóng ra đảo xa

Vừa qua, Dự án Nền tảng Thiện nguyện đã tham dự đề cử giải thưởng toàn cầu World Summit Awards 2025. Đây là giải thưởng nhằm tìm kiếm và thúc đẩy các sáng kiến số (digital innovations) có tác động tích cực tới xã hội ở cấp địa phương, đồng thời góp phần vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của LHQ (UN SDGs).

Sự thành công của Nền tảng Thiện nguyện càng được cộng hưởng nhờ lợi thế từ hệ sinh thái số của MB. Với gần 33 triệu khách hàng thường xuyên sử dụng App MBBank, trong đó hơn 98% giao dịch thực hiện hoàn toàn trên nền tảng số, các chiến dịch nhân đạo có điều kiện tiếp cận nhanh chóng, rộng rãi tới cộng đồng. Điều này không chỉ giúp MB khẳng định năng lực công nghệ và tầm nhìn số hóa, mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững, nơi công nghệ trở thành cầu nối của lòng nhân ái.

Trong tương lai, MB cam kết tiếp tục phát triển Nền tảng Thiện nguyện như một hạ tầng số của xã hội, đồng hành cùng các chương trình an sinh, hợp tác quốc tế và các mục tiêu phát triển bền vững. Mỗi giá trị nhân văn được lan tỏa qua nền tảng này sẽ là minh chứng cho một cam kết bền vững: không ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình vì cộng đồng, vì sự phát triển của đất nước.