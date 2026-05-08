Giải do Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Unique phối hợp Liên đoàn Điền kinh TP HCM và Cung Văn hóa Lao động TP tổ chức, dưới sự chủ trì của Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM.

Eximbank tiếp tục đồng hành giải với vai trò nhà tài trợ kim cương

Theo ban tổ chức, giải diễn ra từ ngày 16 đến 17-5 với 3 cự ly gồm 5 km, 10 km và bán marathon (21,0975 km), dự kiến thu hút hơn 6.000 vận động viên trong và ngoài nước. Cung đường chạy được thiết kế đi qua nhiều công trình biểu tượng, mang đến trải nghiệm khám phá vẻ đẹp sôi động của TP HCM về đêm.

Ngoài các giải thưởng chung cuộc, sự kiện còn có nội dung thi đấu theo nhóm tuổi, đồng đội và cặp đôi nhằm gia tăng tính hấp dẫn. Chuỗi hoạt động bên lề như "Shake Out Run", giao lưu cộng đồng runner và không gian ẩm thực "Saigon Corner" tiếp tục là điểm nhấn.

Đây là năm thứ ba liên tiếp Eximbank đồng hành với vai trò nhà tài trợ kim cương. Hơn 1.000 cán bộ, nhân viên, khách hàng và đối tác Eximbank sẽ tham gia.