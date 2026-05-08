08/05/2026 17:32

Công bố Giải chạy đêm TP HCM Eximbank 2026, dự kiến thu hút hơn 6.000 vận động viên

Sáng 8-5, Ban tổ chức chính thức công bố Giải chạy đêm TP HCM Eximbank lần thứ 5 năm 2026 (Ho Chi Minh City Night Run Eximbank 2026).

Giải do Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Unique phối hợp Liên đoàn Điền kinh TP HCM và Cung Văn hóa Lao động TP tổ chức, dưới sự chủ trì của Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM.

Eximbank tiếp tục đồng hành giải với vai trò nhà tài trợ kim cương

Theo ban tổ chức, giải diễn ra từ ngày 16 đến 17-5 với 3 cự ly gồm 5 km, 10 km và bán marathon (21,0975 km), dự kiến thu hút hơn 6.000 vận động viên trong và ngoài nước. Cung đường chạy được thiết kế đi qua nhiều công trình biểu tượng, mang đến trải nghiệm khám phá vẻ đẹp sôi động của TP HCM về đêm.

Ngoài các giải thưởng chung cuộc, sự kiện còn có nội dung thi đấu theo nhóm tuổi, đồng đội và cặp đôi nhằm gia tăng tính hấp dẫn. Chuỗi hoạt động bên lề như "Shake Out Run", giao lưu cộng đồng runner và không gian ẩm thực "Saigon Corner" tiếp tục là điểm nhấn.

Đây là năm thứ ba liên tiếp Eximbank đồng hành với vai trò nhà tài trợ kim cương. Hơn 1.000 cán bộ, nhân viên, khách hàng và đối tác Eximbank sẽ tham gia.

M. Huy
từ khóa : vận động viên, Eximbank, giải chạy đêm
Rohto-Mentholatum (Việt Nam) thực hiện chuỗi hoạt động ESH tại Cần Thơ

Cần Thơ, tháng 4-2026, Rohto-Mentholatum (Việt Nam) thực hiện chuỗi hoạt động lan tỏa trách nhiệm với môi trường, xã hội và sức khỏe, gọi tắt là ESH.

Vai trò của các đô thị hiện đại trong định hình không gian phát triển mới tại Đồng Nai

Ngày 30-4-2026, Đồng Nai chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, đánh dấu bước ngoặt mở ra không gian phát triển mới.

Acecook Việt Nam khởi động dự án trồng 10.500 cây xanh tại tỉnh Quảng Trị

Công ty CP Acecook Việt Nam tổ chức Lễ trao tặng và khởi động dự án trồng 10.500 cây xanh tại một số khu vực thuộc 2 xã Hướng Lập và Hướng Phùng (Quảng Trị)

Vinpearl hợp tác với 3 doanh nghiệp lữ hành hàng đầu Ấn Độ khai mở thị trường 1,47 tỉ dân

Mumbai, ngày 7-5, Công ty CP Vinpearl đã ký kết biên bản ghi nhớ (MoU) với Thomas Cook India, SOTC Travel và MakeMyTrip - ba doanh nghiệp du lịch lữ hành Ấn Độ

PVOIL hợp tác với V-Green triển khai hơn 3.000 tủ đổi pin xe máy điện trên toàn quốc

Mô hình hợp tác giữa PVOIL và V-Green không chỉ dừng lại ở việc mở rộng hạ tầng kỹ thuật mà còn hướng tới xây dựng hệ sinh thái giao thông xanh bền vững

Khách hàng chạy xe máy điện “chill” hơn nhờ chính sách hậu mãi 5 sao và hạ tầng “khủng” của VinFast

Khi thị trường xe máy điện Việt Nam tăng trưởng nhanh, hậu mãi và hạ tầng hỗ trợ trở thành hai yếu tố quan trọng trong quyết định mua xe.

Doanh số tăng 78% so với cùng kỳ năm ngoái, khách Việt ngày càng tin tưởng chọn xe hybrid

Vượt qua giai đoạn tiếp cận thị trường, xe hybrid đã chứng minh giá trị trong thực tế sử dụng và dần chinh phục niềm tin của người dùng Việt.


