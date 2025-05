Công bố Giải chạy đêm TP HCM Eximbank 2025

Sự kiện năm nay nhằm chào mừng 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đồng thời quảng bá hình ảnh sôi động về đêm của TP HCM.

Giải diễn ra từ ngày 17–18/5/2025 với ba cự ly: 5km, 10km và 21km, dự kiến thu hút hơn 4.000 vận động viên trong và ngoài nước. Ngoài giải cá nhân, còn có các nội dung như thi đấu đồng đội, đôi vợ chồng và chia theo nhóm tuổi.

Đặc biệt, Eximbank tiếp tục đồng hành với vai trò Nhà tài trợ chính, góp phần đưa giải trở thành sự kiện thể thao – văn hóa nổi bật. Chương trình còn có các hoạt động bên lề như "Shake Out Run", talkshow "Together We Run – Together We Share", khu expo giao lưu, và "Runner’s Show" dành cho vận động viên yêu âm nhạc.

Một điểm nhấn quen thuộc là khu ẩm thực "Saigon Corner", phục vụ các món ăn đường phố đặc trưng dành cho người tham gia sau cuộc đua.