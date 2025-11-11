Công bố bộ vật phẩm Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank Mùa thứ 8

Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank Mùa thứ 8 là sự kiện thể thao cộng đồng tiêu biểu của TP HCM do Sở Du lịch TP HCM phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM, Liên đoàn Điền kinh TP HCM chỉ đạo tổ chức, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) là đơn vị tài trợ chiến lược và Sunrise Events Vietnam là đơn vị thực hiện.

Bộ vật phẩm thi đấu Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank Mùa thứ 8 được thiết kế lấy cảm hứng từ tầm nhìn phát triển TP HCM trở thành siêu đô thị mang tầm vóc quốc tế, bao gồm túi rút, áo thi đấu, áo hoàn thành cự ly marathon và huy chương hoàn thành.

Hình ảnh chủ đạo trên bộ vật phẩm là sự kết hợp của ba biểu tượng: chợ Bến Thành - dấu ấn văn hóa và thương mại đặc trưng của thành phố; tòa nhà Trung tâm Hành chính Bình Dương - biểu trưng cho sức bật của đô thị mới; và ngọn hải đăng Vũng Tàu - biểu tượng cho điểm giao thoa giữa đất liền và biển cả. Ý tưởng này không chỉ tôn vinh bản sắc từng vùng mà còn thể hiện tinh thần gắn kết giữa ba trung tâm kinh tế lớn và khát vọng vươn tầm của thành phố sau hợp nhất.

Bộ vật phẩm cũng là biểu trưng tự hào đầu tiên dành cho những ai yêu mến, sinh sống, học tập và làm việc tại TP HCM trong những ngày đầu thành phố mang tầm vóc mới. Bên cạnh ý nghĩa biểu tượng, bộ vật phẩm còn mang tính ứng dụng cao - có thể đồng hành trong quá trình luyện tập hằng ngày, để mỗi vận động viên tiếp tục trở thành đại sứ lan tỏa lối sống lành mạnh, tinh thần vượt trội và niềm tự hào của người dân thành phố. Năm nay, XTEP tiếp tục là Nhà tài trợ độc quyền trang phục, đánh dấu 4 mùa giải liên tiếp đồng hành để đem lại sự thoải mái tối đa cho vận động viên thi đấu.

Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP HCM, chia sẻ: "Mùa giải năm nay là điểm nhấn thể thao - du lịch đặc sắc trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Tuần lễ Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh 2025, góp phần khẳng định hình ảnh một đô thị năng động, thân thiện và giàu sức sống. Bộ vật phẩm thi đấu được thiết kế dựa trên biểu tượng đặc trưng của thành phố sau sáp nhập, không chỉ thể hiện sự kết nối giữa thể thao và du lịch, mà còn phản ánh định hướng phát triển bền vững và sáng tạo trong giai đoạn mới. Chúng tôi kỳ vọng mùa giải năm nay tiếp tục nâng cao trải nghiệm cho vận động viên, du khách trong nước và quốc tế, qua đó củng cố vị thế của TP HCM là một trong những trung tâm du lịch và thể thao hàng đầu khu vực".

Ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM, nhấn mạnh: "Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank tiếp tục là sự kiện thể thao biểu trưng của thành phố, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao, nâng cao đời sống tinh thần và tăng cường gắn kết xã hội. Bên cạnh giá trị chuyên môn, giải đấu còn mang ý nghĩa văn hóa sâu sắc, góp phần xây dựng lối sống năng động, lành mạnh cho người dân. Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM kỳ vọng sự kiện sẽ tiếp tục trở thành động lực phát triển thể thao quần chúng, đồng thời khẳng định vai trò tiên phong của thành phố trong công cuộc phát triển văn hóa - thể thao - du lịch bền vững".

Bà Thái Minh Diễm Tú, Giám đốc Khối Tiếp thị Techcombank, chia sẻ: "Với vai trò Nhà tài trợ Chiến lược, Techcombank cam kết đồng hành lâu dài và bền vững cùng giải, không ngừng mang đến những sáng kiến đột phá nhằm kiến tạo giá trị và góp phần nâng tầm giải chạy - biểu tượng mới của thành phố - đúng với tinh thần "Bước chạy vì một Việt Nam vượt trội".

Ông Rob Zamacona, Tổng Giám đốc Công ty Sunrise Events Vietnam, cho biết: "Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank là cách chúng tôi hiện thực hóa tầm nhìn truyền cảm hứng cho 100 triệu người Việt. Chúng tôi trân trọng sự đồng hành của các cơ quan chức năng, đối tác chiến lược và cộng đồng vận động viên. Ban Tổ chức cũng đặt mục tiêu giải chạy đạt Nhãn Điền kinh Thế giới đầy danh giá. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục ứng dụng công nghệ và dữ liệu thông minh để cá nhân hóa hành trình của vận động viên, mở rộng hoạt động tương tác trực tuyến và cộng đồng, góp phần đưa TP HCM trở thành điểm đến hàng đầu của du lịch thể thao trong khu vực".

Trong khuôn khổ mùa giải thứ 8, Techcombank cùng Quỹ Chạm Yêu Thương vừa phát động giải chạy trực tuyến (virtual run) "Bước chạy vì tương lai trẻ em Việt" đóng góp 4,2 tỉ đồng hỗ trợ phẫu thuật, phục hồi chức năng cho trẻ em mắc dị tật ở chi dưới giúp các em có cơ hội bước đi trên chính đôi chân của mình. Trên nền tảng VRUN, từ ngày 27-10 đến ngày 17-11-2025, Giải chạy trực tuyến mở rộng cơ hội tham gia với trải nghiệm mới cho "cộng đồng runner" trên toàn quốc, đồng thời gây quỹ tài trợ phẫu thuật và phục hồi chức năng cho trẻ em mắc dị tật ở chân.

Không ngừng đổi mới với những sáng kiến mang ý nghĩa tích cực và sức lan tỏa mạnh mẽ, Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank tiếp tục là sự kiện thể thao cộng đồng uy tín và có quy mô lớn nhất Việt Nam. Năm 2025, giải chạy mang tên thành phố dự kiến sẽ thu hút hơn 20.000 vận động viên trong và ngoài nước, tiếp tục sứ mệnh kết nối cộng đồng, quảng bá du lịch TP HCM, lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe, sống vượt trội và đưa phong trào marathon Việt Nam vươn tầm khu vực.