“Cơn sốt” VF 5 Plus: Người dùng tranh thủ 3 ngày cuối để nhận ưu đãi hơn 80 triệu đồng

Màu mới giao ngay tháng 7, người dùng tranh thủ cọc sớm VF 5

"Chỉ hơn 24 giờ sau mở cọc, tôi đã liên tục nhận được đơn đặt hàng VF 5 Plus với dải màu mới. Nhiều khách hàng đang có ý định đặt xe từ đầu tháng cũng chờ đến ngày 7-7 để nhận ưu đãi. Việc VF 5 có thể giao vào cuối tháng 7 càng khiến khách hàng nóng lòng mua xe để được nhận trước tháng Ngâu (tháng 7 âm lịch)", Nguyễn Hải, tư vấn bán hàng một showroom VinFast tại Hà Nội nói.

Khách hàng nhanh tay "chốt cọc" VF 5 Plus dải màu mới

Ngay từ thời điểm các showroom VinFast mở cửa sáng 7-7, nhiều khách hàng chọn mua VF 5 Plus đã đến đặt trước để nhận những ưu đãi lớn bậc nhất cho dòng xe này.

Cụ thể, trong các ngày 7-7 đến 10-7, khách hàng đặt cọc VF 5 Plus sẽ được tặng 10 triệu đồng và nhận đặc quyền lựa chọn miễn phí bất kỳ màu sơn nào. Trong khi để chọn màu theo ý thích sau thời điểm ưu đãi, khách hàng cần chi trả 20 triệu đồng, hoặc thêm 10 triệu đồng đối với các màu nâng cao gồm: Hồng tím, Vàng, Xanh lá nhạt, Xanh Dương nhạt (vẫn được ưu đãi 50% trong thời gian 11 đến 31-7). Như vậy, khách hàng chọn màu sơn theo ý thích đã tự động "bỏ ví" 30 triệu đồng khi đặt cọc.

"Tôi đã tranh thủ mua VF 5 Plus luôn đợt này vì chính sách tốt tới mức… không thể dừng đặt cọc", anh Hoàng Tùng, làm việc tại một công ty xuất nhập khẩu ở Hà Nội, cho biết. Theo ước tính của anh Tùng, giá trị gói ưu đãi trong đợt đặt cọc có thể tương đương hơn 80 triệu đồng.

Anh phân tích, từ ngày 1-7, mọi chủ xe điện VinFast đều được sạc pin miễn phí tại hệ thống trạm sạc của V-GREEN, gửi xe miễn phí dưới 5 tiếng tại hệ thống hạ tầng thuộc Vingroup. Nếu ước tính một tháng gia đình anh đi khoảng 3.000 km, gửi xe tầm 50.000 đồng/ngày, cộng thêm 30 triệu đồng từ ưu đãi cọc đặc biệt, anh sẽ tiết kiệm được đến hơn 80 triệu đồng trong tổng thời gian ưu đãi.

"Lợi chồng lợi" dành cho người dùng Việt khi lựa chọn VinFast VF 5 Plus

Trong khi đó, nhiều khách hàng chốt cọc VF 5 Plus sở hữu nhà Vinhomes chia sẻ, do được kéo dài quyền lợi sạc miễn phí đến 2 năm, lại được miễn phí tiền gửi xe ở Vinhomes, hỗ trợ chi phí lắp đặt trụ sạc và sạc tại nhà nếu có, ưu đãi mua xe từ Vinhomes Elite Club… nên tổng giá trị gói ưu đãi sẽ còn cao hơn nữa, thậm chí lên tới 150 triệu đồng.

Hút khách nhờ chi phí vận hành "rẻ không tưởng"

Không chỉ tiết kiệm khoản tiền lớn khi đặt cọc sớm, chủ xe VF 5 Plus thực tế còn nhận thêm khoản "tiết kiệm dài lâu" nhờ chi phí vận hành rẻ số 1 phân khúc A.

Với tầm hoạt động 326,4 km cho mỗi lần sạc đầy bộ pin 37,23 kWh (tiêu chuẩn NEDC), trung bình mỗi lần sạc xe 100% chủ xe VinFast chỉ tốn khoảng 140.000 đồng.

Đây là mức chi phí không tưởng đối với hầu hết xe xăng trên thị trường. Ví dụ đơn giản, với một mẫu xe cỡ A phổ biến có động cơ ở mức thấp là 1.0 lít, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình theo công bố khoảng 5,5 lít/100 km, mức chi phí sẽ là hơn 400.000 đồng cho quãng đường di chuyển khoảng 300 km. Tức là nếu tính cùng quãng đường di chuyển, chi phí năng lượng cho VF 5 Plus chỉ bằng gần 1/3 xe xăng.

VF 5 Plus "hút khách" nhờ chi phí vận hành

Ngoài ra, với kết cấu đơn giản hơn nhiều so với xe xăng, các dòng xe VinFast còn giúp chủ xe tiết kiệm rất nhiều chi phí bảo dưỡng định kỳ. Đây cũng là một trong những yếu tố khiến rất nhiều khách hàng lựa chọn VF 5 Plus để chạy dịch vụ trong thời gian qua.

"Từ khi mua VF 5 Plus, chi phí sử dụng hàng tháng giảm rất nhiều so với thời còn chạy xe xăng. Thu nhập và chất lượng sống từ đó cũng tăng lên hẳn", anh Trần Hữu Bắc, một chủ xe VF 5 Plus tại Hà Nội, đồng thời là tài xế chạy dịch vụ cho biết.

Cũng theo anh Bắc, không chỉ tiết kiệm, về vận hành, VF 5 Plus dễ dàng bỏ xa các đối thủ cùng phân khúc. Để đạt mức công suất đến 134 mã lực, xe xăng có thể phải sử dụng đến động cơ dung dung tích 1,6 lít, tương đương các mẫu xe hạng B, C, kéo theo tiêu hao nhiên liệu cũng cao hơn nhiều.

Đứng đầu phân khúc SUV cỡ A và là một trong những mẫu xe bán chạy nhất thị trường trong quý 1-2024, VF 5 Plus vốn là lựa chọn hoàn hảo cho cả những khách hàng mua xe phục vụ gia đình và kinh doanh vận tải. Hiện tại, với loạt ưu đãi "khủng" cùng việc chủ xe được thoải mái chọn màu sơn, tự tin khoe cá tính, nhiều chuyên gia đánh giá, VF 5 Plus tiếp tục rộng cửa trở thành mẫu ‘xe quốc dân’ trong năm nay.

Trong thời gian từ ngày 7 đến 10-7, khách hàng có thể đặt cọc VF 5 Plus qua hệ thống showroom, nhà phân phối của VinFast trên toàn quốc hoặc qua website: https://bit.ly/DatcocVinFastVF5Plus Ngoài ra, khách hàng cũng có thể đặt cọc VF 5 Plus thông qua các nền tảng thương mại điện tử gồm: VINID : https://id.vin/Datcocxe_VF5Plus Shopee: https://shopee.vn/vinfast_official Tiki: https://tiki.vn/cua-hang/vinfast-official Lazada: https://www.lazada.vn/shop/vinfast-vietnam