Doanh nghiệp
22/10/2025 17:13

CNVCLĐ EVNSPC đóng góp gần 10 tỉ đồng ủng hộ đồng bào bị bão lũ

Đây là số tiền tính riêng trong việc vận động CNVCLĐ của EVNSPC quyên góp tại đơn vị để ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ và nhân dân Cu Ba.

Ngay sau khi quyên góp được, đại diện Lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) và các đơn vị thành viên đã trao trực tiếp đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM, và tại các địa phương nơi có trụ sở của các đơn vị thuộc EVNSPC.

CNVCLĐ EVNSPC đóng góp gần 10 tỉ đồng ủng hộ đồng bào bị bão lũ - Ảnh 1.

Chủ tịch HĐTV EVNSPC Lê Văn Trang và Tổng Giám đốc Nguyễn Phước Đức ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ, thiên tai

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời phát huy truyền thống tốt đẹp "Tương thân, thương ái của dân tộc", ngày 08-10-2025, Tổng Giám đốc và Công đoàn EVNSPC đã ban hành Chỉ thị liên tịch số 9441/CTLT-EVNSPC-CĐ, phát động mỗi cán bộ, công nhân viên và người lao động đóng góp ít nhất một ngày lương để ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ và hỗ trợ nhân dân Cuba.

CNVCLĐ EVNSPC đóng góp gần 10 tỉ đồng ủng hộ đồng bào bị bão lũ - Ảnh 2.

Hưởng ứng chương trình EVNSPC phát động, CBCNV Công ty Điện lực Đồng Nai ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ, thiên tai

Ngay sau khi phát động, các bộ phận, đơn vị trong toàn EVNSPC đồng loạt triển khai hoạt động quyên góp vào sáng 14-10-2025. Từng cán bộ, kỹ sư, công nhân vận hành, nhân viên văn phòng, dù ở nơi đô thị hay khu vực nông thôn, hải đảo…, đều tự nguyện trích một phần thu nhập của mình để chia sẻ cùng đồng bào, tất cả cùng hướng về một mục tiêu chung "vì miền Trung, miền Bắc thân yêu và vì tình hữu nghị Việt Nam – Cuba bền chặt".

CNVCLĐ EVNSPC đóng góp gần 10 tỉ đồng ủng hộ đồng bào bị bão lũ - Ảnh 3.

CBCNV Công ty Điện lực Vĩnh Long ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ, thiên tai

CNVCLĐ EVNSPC đóng góp gần 10 tỉ đồng ủng hộ đồng bào bị bão lũ - Ảnh 4.

Lãnh đạo Công ty Điện lực An Giang trao bảng tượng trưng kinh phí hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang

Ngoài ra, CNVCLĐ EVNSPC còn tích cực hưởng ứng đóng góp qua các kênh vận động ở nơi cư trú, sinh hoạt tại địa phương…

Hành động thiết thực này không chỉ góp phần giúp đồng bào sớm vượt qua khó khăn, mà còn lan tỏa mạnh mẽ giá trị nhân văn, tinh thần đoàn kết, nghĩa tình sâu sắc của ngành Điện lực miền Nam. Người thợ điện miền Nam không chỉ thắp sáng bản làng, vùng nông thôn, đô thị mà còn thắp lên ngọn lửa yêu thương, sẻ chia – đúng với slogan của EVN "Thắp sáng niềm tin".

Trong 9 tháng đầu năm 2025, EVNSPC dành số tiền trên 20,5 tỉ đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn, trong đó tài trợ xây dựng 315 căn cho các hộ gia đình đặc biệt khó khăn về nhà ở tại các tỉnh phía Nam theo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của Thủ tướng Chính phủ phát động. Đến nay, EVNSPC đã phối hợp với chính quyền địa phương các cấp hoàn thành công tác hỗ trợ xây dựng, bàn giao 315 căn nhà cho các hộ gia đình.


từ khóa : công ty điện lực, EVNSPC, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thiên tai, điện lực miền Nam, bão lũ
