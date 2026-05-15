CITIGYM hợp tác cùng viện khoa học công nghệ thể thao, nâng chuẩn đào tạo Fitness tại Việt Nam

Sự kiện có sự tham dự của ông Nguyễn Hữu Đạt - Trưởng cơ quan đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại TP.HCM; ông Nguyễn Nam Nhân - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM; ông Vũ Thái Hồng - Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Thể thao; ông Phạm Hoàng Long - Giám đốc Attivo International cùng ông Huỳnh Quang Huy - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần và Đầu tư phát triển Dịch vụ CITIGYM, cùng sự hiện diện của đại diện các cơ quan quản lý thể dục thể thao, Trung tâm Thể dục Thể thao Hoa Lư, Liên đoàn Boxing TP.HCM, đội ngũ chuyên gia, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn và hệ thống vận hành của hai đơn vị.

Ký kết hợp tác giữa Viện Khoa học Công nghệ Thể thao và CITIGYM

Trong khuôn khổ hợp tác, hai bên sẽ triển khai chương trình đào tạo chuyên môn Thể dục thể hình - Fitness và Thể dục thẩm mỹ (Aerobic), dự kiến tổ chức khóa đầu tiên vào tháng 07-2026 tại Câu lạc bộ CITIGYM Vạn Hạnh Mall.

Chương trình được xây dựng nhằm chuẩn hóa năng lực chuyên môn cho đội ngũ hướng dẫn tập luyện, đồng thời góp phần hoàn thiện nền tảng pháp lý cho nghề huấn luyện viên Fitness tại Việt Nam. Khóa học sẽ do đội ngũ Tiến sĩ, chuyên gia đầu ngành của Viện Khoa học Công nghệ Thể thao trực tiếp giảng dạy với giáo trình song ngữ Anh - Việt theo tiêu chuẩn quốc tế.

Học viên hoàn thành chương trình sẽ được cấp chứng nhận chính thức theo quy định hiện hành, góp phần nâng cao năng lực hành nghề và chất lượng dịch vụ trong ngành Fitness.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Nam Nhân - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM - đánh giá cao định hướng hợp tác giữa hai đơn vị trong việc thúc đẩy tính chuyên nghiệp và chuẩn hóa cho lĩnh vực thể dục thể thao ứng dụng tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Nam Nhân - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM, phát biểu tại sự kiện.

Đại diện Viện Khoa học Công nghệ Thể thao, ông Vũ Thái Hồng - Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Thể thao - cho biết sự kết nối giữa đơn vị nghiên cứu chuyên môn và doanh nghiệp vận hành thực tiễn sẽ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành thể thao - sức khỏe.

Về phía doanh nghiệp, ông Huỳnh Quang Huy - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần và Đầu tư phát triển Dịch vụ CITIGYM - nhấn mạnh đây không chỉ là hoạt động hợp tác đào tạo, mà còn là cam kết dài hạn của CITIGYM trong việc đồng hành cùng sự phát triển bền vững của ngành Fitness Việt Nam.

Tổng Giám đốc CITIGYM – Ông Huỳnh Quang Huy phát biểu tại sự kiện.

Theo ông Huy, trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng gia tăng, việc đầu tư vào đào tạo chuyên sâu và chuẩn hóa đội ngũ hướng dẫn viên là yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng trải nghiệm và đảm bảo an toàn cho người tập.

Thành lập từ năm 2018, CITIGYM hiện là một trong những hệ thống phòng tập phát triển mạnh tại TP HCM, hướng đến mô hình luyện tập hiện đại kết hợp giữa cơ sở vật chất, công nghệ vận hành và hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Hệ thống CITIGYM được đầu tư trang thiết bị hiện đại.

Sự hợp tác giữa CITIGYM và Viện Khoa học Công nghệ Thể thao đánh dấu bước tiến trong xu hướng nâng chuẩn ngành Fitness Việt Nam, hướng đến hệ sinh thái tập luyện chuyên nghiệp với chuyên môn, tính an toàn và trải nghiệm người tập làm trọng tâm.

Đồng thời, sự hợp tác này thông qua các khóa đào tạo cũng là một đóng góp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực nâng cao sức khỏe cho người dân và thúc đẩy kinh tế thể thao của Thành phố Hồ Chí Minh.