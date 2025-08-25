Chung kết Quốc gia ACIYLS 2025: Những gương mặt xuất sắc đại diện Việt Nam đến Singapore

ACIYLS là sáng kiến thường niên mang tầm khu vực, do hai tổ chức xã hội OSG Youth Alliance và Resolute (Singapore) thực hiện, nhằm nuôi dưỡng năng lực lãnh đạo và khơi dậy tinh thần khởi nghiệp bền vững trong giới trẻ từ 12 quốc gia khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc và Ấn Độ.

Chung kết khép lại với niềm tự hào về sự thể hiện ấn tượng, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và trách nhiệm xã hội của thanh niên Việt Nam

Tại Việt Nam, ACIYLS được triển khai bởi Công ty TNHH M Holdings; thu hút sinh viên hàng trăm trường đại học. Chung kết cuộc thi do Trường Đại học FPT TP HCM đồng tổ chức. Sự kiện nhận được sự đồng hành của các đơn vị tài trợ quà tặng: Anh Khuê Watch - Casio Việt Nam, One-Stop Nest Academy, Ellso Edu, EduTrain, USNC Education Vietnam, Hồng Trà Qingwa. Các đơn vị bảo trợ truyền thông: YBOX, Tạp chí Tự Động Hóa Ngày Nay, StuXP.

Sau màn tranh tài gay cấn của 11 đội thì tốp 3 gồm đội Trovia - Green Choice và Gen G sẽ đại diện Việt Nam tranh tài cùng thanh niên 12 quốc gia tại Singapore. Các đội còn lại trong Top 10 cũng nhận nhiều cơ hội đặc biệt: tham gia cộng đồng Thượng đỉnh Lãnh đạo trẻ khu vực, cơ hội đầu tư và hướng dẫn từ nhiều chuyên gia trong ngành.