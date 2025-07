“Chốt” giá chỉ từ 21,5 triệu đồng/m2, K-Home Apartment gây bất ngờ cho thị trường

Khu căn hộ K-Home Apartment tọa lạc ngay lõi trung tâm Khu đô thị thành phố mới Bình Dương

Căn hộ xanh theo tiêu chuẩn tại Singapore sở hữu ba lớp tiện ích độc đáo

Với mức giá chỉ từ 778 triệu đồng cho một căn hộ, tương đương 21,5 triệu đồng/m2, bàn giao bao gồm đầy đủ nội thất của các thương hiệu nổi tiếng, K-Home Apartment đã thực sự tạo nên sự bất ngờ cho nhiều khách hàng. Bởi không chỉ có mức giá tốt, K-Home Apartment còn sở hữu một loạt ưu điểm vượt trội trên thị trường.

K-Home Apartment có gồm ba tòa tháp cao 19 tầng cung cấp cho thị trường 1.654 căn hộ Studio, 1 phòng ngủ+ và 2 phòng ngủ (diện tích từ từ 35,16-72,49 m2) được thiết kế theo theo tiêu chuẩn tại Singapore và hệ thống tiêu chuẩn công trình xanh EDGE, giúp chủ nhà tiết kiệm 20% lượng điện, nước trong quá trình sử dụng và giảm 20% hàm lượng carbon trong vật liệu xây dựng.

Mỗi căn hộ đều được chăm chút tỉ mỉ, tối ưu hóa công năng sử dụng, ban công và cửa sổ rộng thoáng giúp tăng cường khả năng tiếp xúc ánh sáng và gió tự nhiên. Các tòa tháp cũng được thiết kế với những giải pháp hiện đại giúp đối lưu không khí dễ dàng, mang đến bầu không khí tươi mát cho không gian sống của cư dân.

K-Home Apartment sở hữu thiết kế thông minh và bàn giao đầy đủ nội thất "xịn sò" nhưng có thể sở hữu với số vốn ban đầu chỉ 77,8 triệu đồng.

Bên cạnh đó, K-Home Apartment còn sở hữu ba lớp tiện ích độc đáo. Cụ thể, nội khu K-Home Apartment tích hợp các tiện ích riêng gồm trường mầm non, trung tâm y tế - văn hóa, phòng sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi trẻ em, công viên, đài phun nước cùng hệ thống shop kinh doanh đa ngành nghề sầm uất.

Ra bên ngoài, chỉ trong vài bước chân, cư dân sẽ tiếp cận ngay lớp tiện ích thứ hai của đô thị K-Home New City với tổng quy mô lên đến 26,69ha. Nổi bật trong số đó là 10 công viên xanh; trường liên cấp chuẩn quốc tế Elite School; phố thương mại - ẩm thực sôi động; 4 hồ bơi sang trọng; tổ hợp thể thao ngoài trời với các môn thể thao đa dạng như pickleball, bóng đá, tennis; clubhouse kết hợp café sang chảnh; quảng trường sự kiện; khu vui chơi trẻ em; vườn thiền…

Chưa dừng lại ở đó, nhờ tọa lạc ngay lõi trung tâm khu đô thị thành phố mới Bình Dương, K-Home Apartment còn hưởng lợi từ hệ thống tiện ích đẳng cấp tại đây. Có thể kể đến như tòa tháp đôi TTHC Bình Dương; trung tâm thương mại lớn nhất Việt Nam WTC kết hợp depot metro thành phố mới Bình Dương – Suối Tiên – Bến Thành; AEON Mall; công viên 75ha; Đại học quốc tế Việt Đức; Đại học quốc tế Miền Đông; sân golf Twin Doves…

Ba lớp tiện ích độc đáo này không chỉ đáp ứng các nhu cầu sử dụng hàng ngày mà còn mang đến không gian sống hiện đại, bền vững cho cư dân K-Home Apartment.

Cơ hội an cư với chỉ 77,8 triệu đồng

Thực tế cho thấy K-Home Apartment đã tạo sức hút lớn ngay sau khi được chính thức giới thiệu. Hàng trăm lượt khách hàng đã đến tham quan và trải nghiệm căn hộ mẫu K-Home Apartment tại dự án và chỉ sau một ngày đã có hơn 100 căn hộ tìm được chủ nhân.

Anh Hoàng Minh, công nhân tại KCN VSIP 2 vừa đăng ký thành công căn hộ K-Home Apartment, cho biết anh từng nghĩ cả đời mình chỉ có thể ở phòng trọ vì giá căn hộ hiện nay quá cao so với thu nhập nhưng không ngờ K-Home Apartment lại mang đến cơ hội an cư cho anh và gia đình.

"Ngoài giá bán cực kỳ hợp lý, chủ đầu tư còn đang áp dụng chính sách trả trước chỉ 77,8 triệu đồng là có thể sở hữu; phần còn lại vay ngân hàng với lãi suất ưu đãi chỉ 5,9%/năm. Tính ra, tôi được sở hữu một căn hộ theo tiêu chuẩn tại Singapore với số vốn ban đầu rất khiêm tốn, sau đó trả góp cả nợ gốc và lãi chỉ từ 3,25 triệu đồng/tháng", anh Minh nói.

Hàng trăm khách đến trải nghiệm nhà mẫu và đăng ký sở hữu căn hộ K-Home Apartment ngay sau khi dự án chính thức được công bố.

Thời điểm hiện tại, quỹ đất nội đô TP HCM rất khan hiếm và chi phí đầu tư tăng cao đang đẩy giá căn hộ lên ngưỡng chưa từng có: 493 triệu đồng/m2. Ngược lại, khu vực phía Bắc (tỉnh Bình Dương cũ) dù đang phát triển thần tốc vẫn duy trì mức giá dễ tiếp cận hơn, dao động từ 29-65 triệu đồng/m2, theo báo cáo tháng 5-2025 của DKRA Vietnam.

Nhiều chuyên gia tin rằng sau sự kiện hợp nhất Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và TP HCM, việc đẩy mạnh quy hoạch liên vùng và đầu tư hạ tầng kết nối sẽ thúc đẩy mạnh mẽ làn sóng giãn dân khỏi khu vực lõi trung tâm thành phố. Ở góc độ thị trường, bất động sản tại các đô thị vệ tinh có thể cũng sẽ thiết lập mặt bằng giá mới theo xu hướng tăng tiệm cận với khu vực nội đô. Và đây chính là thời điểm người lao động cần "chạy nước rút" để nhanh chóng sở hữu chốn an cư trước khi thị trường tăng giá.

Bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Kim Oanh Group, cho biết việc ra mắt dự án K-Home New City nói chung, căn hộ K-Home Apartment nói riêng là sự cụ thể hóa của chiến lược phát triển chuỗi nhà ở xã hội theo tiêu chuẩn tại Singapore mà Tập đoàn đã ấp ủ suốt nhiều năm qua nhằm đồng hành cùng Chính phủ mang đến cơ hội an cư cho đa số người lao động. "Đối với các dự án nhà ở xã hội do Kim Oanh Group phát triển, lợi nhuận là vấn đề thứ yếu. Chúng tôi mong muốn bằng những giải pháp tổng thể từ tạo lập quỹ đất, quy hoạch, thiết kế, xây dựng cùng chính sách hỗ trợ thiết thực sẽ mang đến cơ hội an cư lạc nghiệp bền vững cho số đông người dân", bà nhấn mạnh.

Từ định hướng đó, không chỉ chuẩn hóa quy hoạch, thiết kế, lựa chọn vật liệu xây dựng kỹ lưỡng theo các tiêu chuẩn hiện đại của Singapore, Kim Oanh Group đã lựa chọn hợp tác với những thương hiệu hàng đầu để đảm bảo chất lượng cũng như tính thẩm mỹ của sản phẩm khi trao đến tay khách hàng. Đó chính là Surbana Jurong - tập đoàn đã phát triển hơn 80% số lượng nhà ở xã hội tại Singapore; Coteccons – nhà thầu xây dựng hàng đầu Việt Nam; An Cường – thương hiệu cung cấp nội thất và gỗ công nghiệp số 1 Việt Nam; Poli-FSL – tập đoàn cung cấp giải pháp chiếu sáng nổi tiếng đến từ Trung Quốc; Varmora Granito – tập đoàn vật liệu xây dựng hàng đầu của Ấn Độ hay J.Lilen – nhà sản xuất và cung cấp giải pháp sơn kháng khuẩn toàn diện hàng đầu thị trường Việt Nam với thương hiệu Purience…

Đặc biệt hơn, Kim Oanh Group đã hợp tác với Ngân hàng Chính sách Xã hội và nhiều ngân hàng thương mại để thiết kế các gói ưu đãi hấp dẫn, giúp khách hàng sở hữu căn hộ K-Home Apartment một cách dễ dàng nhất.

Tìm hiểu thêm về căn hộ xanh theo tiêu chuẩn tại Singapore K-Home Apartment: Sales Gallery: Đường Lê Lai, phường Bình Dương, TP HCM Hotline: 1900 633 968 - 0937 96 12 12 Website: www.k-homenewcity.vn