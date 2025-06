Chất sống khác biệt tại biểu tượng sao hạng S - The Opus One

Tại đây mọi yếu tố từ vị trí, tầm nhìn đến cộng đồng cư dân đều được nâng lên chuẩn biểu tượng.

Dự án định danh giữa tâm điểm khu Đông

Vào cuối năm, Spotify Wrapped lại hiện lên một bản tổng kết cá nhân: công chúng đã nghe gì, gu thẩm mỹ thay đổi ra sao. Nhưng cuộc đời cũng có một "playlist sống" như thế - âm thầm định hình mỗi người qua từng trải nghiệm. Mỗi ngày ở đâu, gặp ai, thấy gì qua khung cửa - tất cả góp phần tạo nên bản nhạc nền mang màu sắc riêng biệt. Với những ai theo đuổi sự khác biệt, đề cao cảm hứng sáng tạo và trân trọng giá trị sống dài hạn, The Opus One (Vinhomes Grand Park, TP Thủ Đức) chính là track chủ đề lý tưởng, đủ hấp dẫn để chủ nhân muốn replay mỗi ngày.

The Opus One sở hữu vị trí "hoa khôi" tại Vinhomes Grand Park

Nằm tại trái tim đại đô thị Vinhomes Grand Park, The Opus One được mệnh danh là siêu phẩm hạng S bởi hội tụ hàng loạt thế mạnh vượt trội: thiết kế đỉnh cao, tiện ích toàn diện, cộng đồng tinh hoa và tiềm năng tăng giá bền vững.

Với vị trí độc tôn đối diện công viên 36 ha, kế cận quảng trường Golden Eagle, Vincom Mega Mall Grand Park, trường Vinschool, xa hơn có thể vươn tầm nhìn ra bộ đôi sông Đồng Nai và sông Tắc - The Opus One là dự án không có mặt sau. Mỗi ban công tại đây đều là một khung hình đắt giá, mở ra tầm view panorama vĩnh cửu.

Chính vị trí "trung tâm của trung tâm" này cũng giúp The Opus One tạo nên trải nghiệm sống mà hiếm dự án căn hộ nào sánh được. Khác với các sản phẩm đô thị thông thường vốn chỉ tiếp cận một hoặc hai tiện ích nổi bật, cư dân The Opus One có đặc quyền tận hưởng toàn bộ hệ sinh thái hoàn hảo của Vinhomes Grand Park trong bán kính đi bộ từ 1-10 phút - từ giáo dục, y tế, thương mại đến giải trí và thể thao. Với vài bước chân, cư dân có thể đưa con đến lớp tại Vinschool hệ Cambridge, mua sắm cuối tuần tại Vincom Mega Mall Grand Park, thư giãn bên quảng trường Golden Eagle hay dạo bộ qua các công viên liên hoàn. Không cần phải "rời khỏi khu phố", mỗi ngày tại The Opus One là một hành trình trải nghiệm thư giãn trọn vẹn.

Với số vốn chỉ từ 400 triệu đồng khách hàng có thể sở hữu căn hộ The Opus One cùng hệ tiện ích cao cấp

Mọi nhu cầu cá nhân và gia đình đều được thỏa mãn ngay trong nội khu, giúp tiết kiệm thời gian di chuyển và gia tăng giá trị thực tế cho từng mét vuông căn hộ. Đây chính là sự khác biệt cốt lõi biến The Opus One từ một dự án bất động sản thành biểu tượng phong cách sống mới tại khu Đông TP HCM.

Tiềm năng tăng giá mạnh theo hạ tầng

Trong bối cảnh thị trường căn hộ cao cấp tại TP HCM đang dần tiến qua vùng giá 120 triệu đồng/m², The Opus One hiện là một trong số ít dự án vừa sở hữu vị trí lõi đại đô thị, vừa có pháp lý hoàn chỉnh và tầm giá vừa túi. Đặc biệt, với OS2 và OS3 - hai tòa căn hộ có vị trí và thiết kế đẹp nhất The Opus One, sức hút càng trở nên nổi bật. Được định vị là những tòa tháp cuối cùng trong dòng sản phẩm cao cấp của Vinhomes Grand Park, OS2 và OS3 đang trở thành lựa chọn hàng đầu cho những nhà đầu tư sành sỏi và người mua ở thực có tầm nhìn trung - dài hạn.

The Opus One đang được đẩy nhanh tiến độ xây dựng, dự kiến bàn giao vào quý I-2026

Bên cạnh đó, nhờ tọa lạc tại giao điểm của tam giác hạ tầng chiến lược: Vành đai 3 - Metro số 1 - Sân bay Long Thành, The Opus One không chỉ là điểm đến an cư mà còn là tài sản đầu tư đón đầu chu kỳ tăng giá mạnh mẽ trong giai đoạn 2025-2026. Nhiều chuyên gia nhận định, khi các tuyến hạ tầng trọng điểm hoàn thiện, mức giá hiện tại của The Opus One (chỉ từ 65 triệu đồng/m²) sẽ nhanh chóng thiết lập mặt bằng mới, mang lại biên độ sinh lời hấp dẫn cho người mua.

Ngay thời điểm hiện tại, The Opus One cũng đang mang mở rộng cơ hội sở hữu khi được áp dụng chính sách bán hàng linh hoạt. Theo đó, nếu khách mua đã có sẵn nguồn vốn, có thể chọn phương án thanh toán chuẩn không vay ngân hàng, để được hưởng ưu đãi ngay 9,5% giá trị căn hộ. Nếu chưa có sẵn dòng tiền, khách có thể chọn phương án vay và chỉ cần thanh toán 15% ban đầu, miễn trả cả gốc lẫn lãi đến năm 2027 - trong khi đã nhận nhà từ năm 2026. Như vậy, chỉ với số vốn từ 400 triệu đồng, khách hàng đã có thể sở hữu một căn hộ cao cấp tại đại đô thị đáng sống bậc nhất TP HCM.

Đây là gói hỗ trợ được thiết kế sát với nhu cầu thực tế của người trẻ: giảm áp lực tài chính giai đoạn đầu, tối ưu dòng tiền, nhưng vẫn giúp người mua nắm bắt sớm cơ hội tại vị trí trung tâm đang ngày càng khan hiếm. Chưa kể là cơ hội đón đầu sóng tăng giá từ 2 hạ tầng giao thông có giá trị kết nối với Vinhomes Grand Park, gồm Vành đai 3 xuyên tâm đại đô thị cùng sân bay Long Thành dự kiến hoàn thành các hạng mục cuối năm 2025, chính thức đi vào khai thác, vận hành từ năm 2026.

Không chỉ là nơi an cư đẳng cấp giữa trái tim Vinhomes Grand Park, The Opus One còn là tài sản giá trị có tiềm năng tăng trưởng bền vững. Trong bối cảnh quỹ căn đẹp dần cạn, đây là cơ hội hiếm có để người mua chạm tay tới biểu tượng căn hộ hạng S tại đô thị đáng sống bậc nhất TP HCM.