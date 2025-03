Căn hộ hai ban công phong cách vườn treo ở Dĩ An gây chú ý

Sống gần thiên nhiên không chỉ là đặc quyền của nhà mặt đất

Xu hướng tìm kiếm không gian sống xanh ngày càng gia tăng. Nếu trước đây, lợi thế sống gần thiên nhiên thường gắn liền với nhà mặt đất có sân vườn rộng rãi. Thì hiện nay nhờ những bước tiến trong thiết kế kiến trúc, các dự án chung cư cũng có thể mang thiên nhiên đến gần hơn với cư dân. The Infinity Dĩ An là một minh chứng cho thấy, ngay cả trong không gian cao tầng, cư dân vẫn có thể sở hữu một "khu vườn" trong căn hộ.

Thiết kế vườn treo là điểm nổi bật của dự án The Infinity (hình phối cảnh)

Thiết kế vườn treo là một trong những điểm nhấn tạo sự khác biệt cho The Infinity so với các dự án trên thị trường căn hộ Bình Dương. Đa số căn hộ hai phòng ngủ tại dự án đều sở hữu hai ban công rộng rãi, trong đó một ban công được chủ đầu tư phát triển theo mô hình vườn treo xanh mát. Ban công còn lại được thiết kế linh hoạt, cho phép gia chủ sáng tạo thành khu đọc sách, góc thưởng trà, trồng cây hoặc bố trí bàn ghế thư giãn… tuỳ nhu cầu sử dụng.

Thiết kế vườn treo không chỉ gia tăng mảng xanh mà còn đóng vai trò như một "bộ lọc tự nhiên", có khả năng giảm bụi mịn, điều hòa nhiệt độ và tạo ra môi trường sống trong lành hơn. Hai không gian mở này cũng tăng khả năng đón nắng, gió từ nhiều hướng, giúp căn hộ luôn thoáng đãng, giảm cảm giác ngột ngạt của đô thị.

Ngoài ra, The Infinity Dĩ An còn nâng cao trải nghiệm sống bằng hệ thống cửa kính kịch trần tại phòng khách và phòng ngủ, tạo hiệu ứng mở rộng không gian. Thiết kế này không chỉ tăng giá trị thẩm mỹ mà còn tối ưu tầm view cho căn hộ.

Thiết kế hồ bơi điện phân muối tại tầng 4 (hình phối cảnh)

Song song với không gian sống bên trong, hệ tiện ích nội khu cũng được đầu tư bài bản. Dự án nổi bật với khu wellness spa, sky garden, hồ bơi điện phân muối trên cao, khu thể thao kết hợp giải trí tại tầng 20… Tất cả được kiến tạo với mục tiêu mang đến cuộc sống hiện đại, tiện nghi, đồng thời khuyến khích lối sống lành mạnh và gắn kết với thiên nhiên.

Số lượng khan hiếm tăng lợi thế cạnh tranh

Khảo sát thực tế cho thấy không nhiều dự án chung cư tại Bình Dương nói riêng và khu vực phía Nam nói chung có thiết kế hai ban công. Theo các chuyên gia, lý do nằm ở bài toán chi phí và quy hoạch tổng thể. Bố trí hai ban công trên một căn hộ đồng nghĩa với việc gia tăng diện tích không gian mở, yêu cầu cao hơn về kết cấu, hệ thống cấp thoát nước… từ đó khiến chi phí xây dựng đội lên đáng kể. Vì vậy, đa số các dự án chung cư hiện nay thường chỉ thiết kế một ban công hoặc thậm chí một số dự án đã loại bỏ hoàn toàn khu vực này để tối ưu diện tích xây dựng.

Phối cảnh phòng khách căn hộ The Infinity về đêm (hình phối cảnh)

Chính nhờ thiết kế hai ban công đặc biệt, The Infinity Dĩ An được xem là sản phẩm "hiếm" trên thị trường. Yếu tố khan hiếm trong bất động sản luôn tỷ lệ thuận với giá trị. Cũng giống như các căn góc hay penthouse, căn hộ hai ban công mang đến lợi thế vượt trội về tầm nhìn nhưng số lượng lại rất hạn chế. Điều này khiến các sản phẩm như The Infinity Dĩ An không chỉ được săn đón để an cư mà còn trở thành tài sản có tiềm năng tăng giá cao trên thị trường.

Theo chủ đầu tư, chỉ hơn một tuần sau khi mở giỏ hàng, dự án đã có gần 100 lượt đặt chỗ. Mỗi ngày, đội ngũ kinh doanh đón tiếp hàng chục khách hàng đến tham quan, tìm hiểu dự án. Hiện chủ đầu tư The Infinity Dĩ An đang mở bán giỏ hàng giới hạn với mức giá từ 39 triệu/m2. Ngoài ra, các ưu đãi tặng gói decor ban công, chiết khấu đến 12%, thanh toán 0,5%/tháng đến khi nhận nhà, ưu đãi lãi suất 0% trong 24 tháng, cam kết cho thuê 144 triệu/năm, tặng voucher nghỉ dưỡng… cũng giúp dự án hấp dẫn khách hàng, đặc biệt người mua ở thực.

Về mặt pháp lý, The Infinity được đánh giá an tâm cho người mua khi dự án đã được Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương chấp thuận mở bán. Hiện dự án đang xây dựng lên tầng, tăng tốc thi công ngày đêm để sớm hoàn thiện bàn giao cho cư dân.